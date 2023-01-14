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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 38296 Главный судья: Куадра Гильермо
Реал Сосьедад
3:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
1:0
25' Гол
Сорлот Александр
2:0
37' Гол
Кубо Такефуса
38' Желтая карточка
Кубо Такефуса
2:1
40' Гол
Сансет Ойян
43' Желтая карточка
Гарсия Дани
48' Желтая карточка
Сорлот Александр
52' Желтая карточка
Субельдия Игор
60' Красная карточка
Йерай Альварес
3:1
62' Пенальти
Оярсабаль Микель
83' Желтая карточка
Ле Норман Робен
90' Желтая карточка
Субименди Мартин
90'+8

Ход матча

25'
Сорлот Александр
(Субельдия Игор)
1:0
37'
Кубо Такефуса
(Сильва Давид)
2:0
38'
Кубо Такефуса
 
40'
2:1
Сансет Ойян
(Юри Берчиче)
43'
 
Гарсия Дани
48'
Сорлот Александр
 
49'
Оярсабаль Микель
Сорлот Александр
 
52'
Субельдия Игор
 
58'
 
Беренгер Алекс
Гурусета Горка
60'
 
Йерай Альварес
62'
Оярсабаль Микель
3:1
66'
 
Паредес Айтор
Сансет Ойян
66'
 
Саррага Ойер
Гарсия Дани
76'
Барренечеа Андер
Кубо Такефуса
 
76'
Наварро Роберто
Сильва Давид
 
76'
Горосабел Андони
Ариц Элустондо
 
76'
 
Муньяин Икер
Уильямс Нико
76'
 
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
83'
Ле Норман Робен
 
89'
Ильяраменди Асьер
Браис Мендес
 
90'
Субименди Мартин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Реал Сосьедад 71.5% (88)
X 24.4% (30)
Атлетик Б 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Реал Сосьедад
4-1-2-1-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетик Б

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
0.93

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.83

Среднее время на гол

71
108

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 7 0.41
Сорлот Александр 7 0.41
Кубо Такефуса 3 0.18
Мерино Микель 1 0.06
Субименди Мартин 1 0.06
Сильва Давид 1 0.06
Субельдия Игор 1 0.06
Ильяраменди Асьер 1 0.06
Исак Александр 1 0.06
Умар Садик 1 0.06
Оярсабаль Микель 1 (1) 0.06
Чо Мохамед-Али 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 5 0.29
Уильямс Иньяки 5 0.29
Сансет Ойян 4 (1) 0.24
Уильямс Нико 3 0.18
Беренгер Алекс 3 0.18
Весга Микель 2 (1) 0.12
Гарсия Рауль 1 0.06
Вивиан Даниэль 1 0.06
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Юри Берчиче 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Браис Мендес 5 0
Субименди Мартин 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Ле Норман Робен 4 0
Субельдия Игор 4 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Сорлот Александр 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Рико Диего 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 1
Йерай Альварес 2 1
Юри Берчиче 3 0
Весга Микель 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Гарсия Дани 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Сансет Ойян 2 0
Венседор Унай 2 0
Саррага Ойер 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гурусета Горка 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Атлетик Б
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
5
Реал Сосьедад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

13
12
Реал Сосьедад
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
18%
2
17%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
27%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

25
24
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
12%
4
17%
1-15
8
32%
5
21%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
1
4%
5
21%
76-90

Пропущено

19
18
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
16%
4
22%
1-15
5
26%
4
22%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
3
16%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0
Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Осасуна 0:0 Эльденсе - Атлетик Б 1:6 Бетис - Атлетик Б 0:0 Сестао - Атлетик Б 0:1
Удинезе - Атлетик Б 0:1 Бургос - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Чивас Гвадалахара 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Альсира - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
6
11
2
15
2.5
5
12
1
16
3.5
3
14
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 11 2 4 26 - 18 35
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Осасуна
 Заявка 17 8 3 6 17 - 16 27
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 5 5 25 - 17 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
10.
Мальорка
 Заявка 17 6 4 7 14 - 16 22
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Осасуна
 Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 2 2 12 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
6.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
7.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
9.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
7.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Мальорка
 Заявка 9 3 2 4 8 - 10 11
9.
Атлетик Б
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
10.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Мальорка Гренье Клеман 7
Мальорка Вальент Мартин 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Реал Сосьедад 71.5% (88)
    X 24.4% (30)
    Атлетик Б 4.1% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    71.5% (88)
    Ничья
    24.4% (30)
    Атлетик Б
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    34.1% (42)
    1:0 Реал Сосьедад
    25.2% (31)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    2:0 Реал Сосьедад
    4.9% (6)
    1:2 Атлетик Б
    4.1% (5)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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