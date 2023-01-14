Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ле Норман Робен нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

41' Нико Уильямс сделал ключевой пас для гола!

41' Г О О О О Л - Сансет Ойян забивает с левой ноги!

41' Юри Берчиче создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Кубо Такефуса забивает с левой ноги!

37' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

27' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Сорлот Александр забивает с левой ноги!

24' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Матч остановлен

21' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Юри Берчиче выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Нико Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Оооо... вот это был удар! Уильямс Иньяки должен был забить с этой позиции.

13' Уильямс Иньяки пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро ловит мяч

13' Нико Уильямс из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч остановлен

10' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

8' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

6' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

2' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру