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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Брюгге
0:0
Второй тайм: 59'
Андерлехт
0'
7' Желтая карточка
Яремчук Роман
51' Желтая карточка
Сарделла Киллиан

Ход матча

7'
Яремчук Роман
 
51'
 
Сарделла Киллиан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Андерлехт
4.70
3.80
6.70
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
6
Одои
Денис
14
Мейер
Бьорн
15
Рафаэль
Онедика
27
Нильсен
Каспер
17
Бушанан
Тажон
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
70
Яремчук
Роман
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
54
Сарделла
Киллиан
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
7
Амузу
Френсис
Брюгге
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Андерлехт

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

31 матч

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

51.6%
48.4%
0 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 20 побед

57 матчей

31.6%
35.1%
33.3%
18 побед 20 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.6%
40.4%
35%
14 побед 23 ничьи 20 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

52
28

Голов в среднем за матч

1.86
0.97

Среднее время на гол

48
93

Всего голов

49
32

Голов в среднем за матч

1.69
1.14

Среднее время на гол

53
78

Всего голов

101
60

Голов в среднем за матч

1.77
1.05

Тотал матчей

2.5
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
33
Больше 58%
Меньше 42%
24
19
Больше 33%
Меньше 67%
38
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 8 (1) 0.4
Сков-Ольсен Андреас 6 0.3
Ванакен Ханс 6 (1) 0.3
Нильсен Каспер 5 0.25
Яремчук Роман 2 0.1
Ланг Ноа 2 (1) 0.1
Мейер Бьорн 1 0.05
Соболь Эдуард 1 0.05
Мехеле Брэндон 1 0.05
Ларин Кайл 1 0.05
Бушанан Тажон 1 0.05
Сова Камал 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 7 (1) 0.37
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.21
Амузу Френсис 3 0.16
Ашимеру Маджид 2 0.11
Версхарен Яри 2 0.11
Струйкенс Марио 2 0.11
Мурильо Микаэль 1 0.05
Вертонген Ян 1 0.05
Раман Бенито 1 0.05
Диавара Амаду 1 0.05
Эспозито Себастьяно 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Дюранвилль Юлиен 1 0.05
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 4 2
Рафаэль Онедика 5 0
Одои Денис 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мата Клинтон 3 0
Бушанан Тажон 3 0
Ланг Ноа 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Яремчук Роман 1 0
Сова Камал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 3 1
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Диавара Амаду 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Дебаст Зено 3 0
Н'Диайе Мусса 1 1
Абдулразак Исхак 1 1
Вертонген Ян 2 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Амузу Френсис 2 0
Садики Ноа 2 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Версхарен Яри 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Результаты матчей

Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Андерлехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
4
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
16
Брюгге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Андерлехт
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
1
5%
1
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
3
30%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
5
24%
4
40%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
0
0%
4
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
15%
2
12%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
15%
6
46%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Забито

34
27
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
9%
3
11%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
11
32%
5
19%
31-45
6
18%
3
11%
46-60
7
21%
9
33%
61-75
3
9%
3
11%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
12%
4
17%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
5
19%
7
30%
61-75
7
27%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2
Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4
Андерлехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1
Панетоликос - Андерлехт 1:2 ОФИ - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Генк 0:2 Льерс Кемпензонен - Андерлехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0

Результаты матчей

Брюгге
Андерлехт

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
5
5
5
5
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
6
11
8
1.5
8
10
7
12
2.5
5
13
2
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 20 17 1 2 49 - 17 52
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 13 3 3 41 - 23 42
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 0:0 20 10 5 5 36 - 24 35
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 20 8 6 6 22 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 0:0 19 7 3 9 28 - 26 24
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Мехелен
 19 6 4 9 27 - 35 22
14.
Эйпен
 20 6 1 13 26 - 42 19
15.
Кортрейк
 19 5 3 11 18 - 35 18
16.
Остенде
 20 5 2 13 22 - 44 17
17.
Зульте-Варегем
 20 4 4 12 25 - 43 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 10 1 0 29 - 9 31
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 0:0 11 6 4 1 23 - 11 22
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Мехелен
 11 5 3 3 20 - 17 18
6.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
7.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 0:0 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 10 3 0 7 11 - 18 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 11 5 4 2 13 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
7.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Брюгге
 0:0 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 0:0 9 3 2 4 12 - 12 11
14.
Кортрейк
 9 3 1 5 12 - 17 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 10 1 3 6 8 - 15 6
17.
Остенде
 11 1 2 8 10 - 27 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Эйпен Петерс Стеф 1 6
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Сарделла Киллиан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    7'
    Яремчук Роман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Андерлехт
4.70
3.80
6.70
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