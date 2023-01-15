Тур: 20. Стадион: Ян Брейдель.
0'
7' Желтая карточкаЯремчук Роман
51' Желтая карточкаСарделла Киллиан
1:0
68' ГолНильсен Каспер
70' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
71' Желтая карточкаБушанан Тажон
73' Желтая карточкаМурильо Микаэль
1:1
79' Гол в свои воротаМехеле Брэндон
90'+6
Ход матча
51'
68'
1:0
70'
71'
73'
79'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
77
Мата
Клинтон
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сова КамалНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Brian Riemer
История личных встреч
Брюгге
Андерлехт
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
51.6%
48.4%
0 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 20 побед
57 матчей
31.6%
35.1%
33.3%
18 побед 20 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
24.6%
40.4%
35%
14 побед 23 ничьи 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
28
Голов в среднем за матч
1.86
0.97
Среднее время на гол
48
93
Всего голов
49
32
Голов в среднем за матч
1.69
1.14
Среднее время на гол
53
78
Всего голов
101
60
Голов в среднем за матч
1.77
1.05
Тотал матчей
2.5
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
33
Больше 58%
Меньше 42%
24
19
Больше 33%
Меньше 67%
38
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
50
85
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|8 (1)
|0.4
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.3
|Ванакен Ханс
|6 (1)
|0.3
|Нильсен Каспер
|6
|0.3
|Яремчук Роман
|2
|0.1
|Ланг Ноа
|2 (1)
|0.1
|Мейер Бьорн
|1
|0.05
|Бушанан Тажон
|1
|0.05
|Соболь Эдуард
|1
|0.05
|Мехеле Брэндон
|1
|0.05
|Ларин Кайл
|1
|0.05
|Сова Камал
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|7 (1)
|0.37
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.21
|Амузу Френсис
|3
|0.16
|Ашимеру Маджид
|2
|0.11
|Версхарен Яри
|2
|0.11
|Струйкенс Марио
|2
|0.11
|Мурильо Микаэль
|1
|0.05
|Вертонген Ян
|1
|0.05
|Раман Бенито
|1
|0.05
|Диавара Амаду
|1
|0.05
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.05
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|4
|2
|Рафаэль Онедика
|5
|0
|Одои Денис
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Бушанан Тажон
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Ланг Ноа
|2
|0
|Мейер Бьорн
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Сова Камал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|4
|1
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Диавара Амаду
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Дебаст Зено
|3
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|1
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Амузу Френсис
|2
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Андерлехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
4
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
16
Брюгге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Андерлехт
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
17
20
Голы по времени матча
Забито
23
10
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
4%
1
10%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
3
30%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
6
26%
4
40%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
4
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
4
31%
5
42%
76-90
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
15%
2
12%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
15%
6
46%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Забито
36
27
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
3
8%
3
11%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
11
31%
5
19%
31-45
6
17%
3
11%
46-60
8
22%
9
33%
61-75
4
11%
3
11%
76-90
Пропущено
26
25
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
12%
4
16%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
5
19%
8
32%
61-75
7
27%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2
Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4
Андерлехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1
Панетоликос - Андерлехт 1:2 ОФИ - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Генк 0:2 Льерс Кемпензонен - Андерлехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0
Результаты матчей
Брюгге
Андерлехт
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
74
55
56
37
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
136
119
811
713
514
218
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|17
|1
|2
|49 - 17
|52
|2.
|19
|13
|3
|3
|41 - 23
|42
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|20
|10
|5
|5
|37 - 25
|35
|5.
|1:0
|20
|10
|4
|6
|33 - 20
|34
|6.
|20
|9
|3
|8
|39 - 35
|30
|7.
|20
|8
|6
|6
|22 - 20
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|35 - 31
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|11.
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|4
|9
|27 - 35
|22
|14.
|20
|6
|1
|13
|26 - 42
|19
|15.
|0:1
|20
|5
|3
|12
|18 - 36
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|22 - 44
|17
|17.
|20
|4
|4
|12
|25 - 43
|16
|18.
|20
|4
|3
|13
|19 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|29 - 9
|31
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|20 - 17
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|17.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|10
|0
|2
|8
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|5.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 6
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 6