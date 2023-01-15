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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Зюйдтироль
1:0
Перерыв
Брешия
0'
18' Желтая карточка
Карачич Фран
21' Желтая карточка
Белардинелли Лука
1:0
30' Гол
Ровер Маттео

Ход матча

18'
 
Карачич Фран
21'
Белардинелли Лука
 
30'
Ровер Маттео
(Мазиелло Андреа)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Брешия
2.95
3.55
9.81
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
55
Мазиелло
Андреа
19
Giovanni
Zaro
3
Челли
Алессандро
III
7
Сьега
Николас
21
Fabian
Tait
16
Белардинелли
Лука
17
Daniele
Casiraghi
9
Маццокки
Симоне
18
Ровер
Маттео
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
6
Галацци
Николас
9
Морео
Стефано
11
Айе
Флориан
Зюйдтироль
4-4-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Брешия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 6 0.3
Ровер Маттео 5 (2) 0.25
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.1
Giovanni Zaro 2 0.1
Маццокки Симоне 2 0.1
Николусси Кавилья Ханс 2 0.1
Де Коль Филиппо 1 0.05
Карретта Мирко 1 0.05
Fabian Tait 1 0.05
Белардинелли Лука 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Маркони Микеле 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.25
Бьянки Флавио 4 (1) 0.2
Ндой Эмануэле 2 0.1
Галацци Николас 2 0.1
Морео Стефано 2 0.1
Олзер Джакомо 2 0.1
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Кистана Андреа 1 0.05
Мангравити Массимилиано 1 0.05
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 5 0
Marco Curto 3 1
Мазиелло Андреа 4 0
Берра Филиппо 4 0
Помпетти Марко 4 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Daniele Casiraghi 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Ровер Маттео 2 0
Белардинелли Лука 2 0
Маркони Микеле 1 0
Крочата Джованни 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 1
Карачич Фран 6 0
Бенали Ахмед 5 0
Ндой Эмануэле 4 0
Мангравити Массимилиано 4 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Уар Матье 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Бизоли Димитри 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
5
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

10
11
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Брешия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

19
16

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
6
67%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
4
36%
3
18%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
10%
3
27%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
5
42%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
9%
3
15%
1-15
6
27%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
7
32%
7
35%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
9%
6
23%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
7
30%
3
12%
61-75
5
22%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3
Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1
Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Брешия

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 1:0 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
8.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
9.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
10.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
11.
Брешия
 0:1 20 6 7 7 20 - 27 25
12.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
13.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
14.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
15.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
16.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
4.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 0:1 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
8.
Зюйдтироль
 1:0 11 3 6 2 12 - 12 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
11.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
14.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 1:0 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 0:1 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
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СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Брешия
2.95
3.55
9.81
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Где смотреть матч Зюйдтироль 1:0 Брешия онлайн

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Брешия
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