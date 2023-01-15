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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Зюйдтироль
1:0
Конец матча
Брешия
0'
18' Желтая карточка
Карачич Фран
21' Желтая карточка
Белардинелли Лука
1:0
30' Гол
Ровер Маттео
58' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
82' Желтая карточка
Челли Алессандро
90'+7

Ход матча

18'
 
Карачич Фран
21'
Белардинелли Лука
 
30'
Ровер Маттео
(Мазиелло Андреа)
1:0
58'
 
Ндой Эмануэле
62'
 
Бенали Ахмед
Галацци Николас
62'
 
Бьянки Флавио
Морео Стефано
63'
Raphael Odogwu
Маццокки Симоне
 
64'
Берра Филиппо
Marco Curto
 
68'
 
Лабойко Якуб
Карачич Фран
78'
Скьявоне Андреа
Сьега Николас
 
78'
Де Коль Филиппо
Ровер Маттео
 
78'
 
Federico Pace
Уар Матье
78'
 
Вивиани Федерико
Ван Де Лои Томми
82'
Челли Алессандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 294 Количество передач 640
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
55
Мазиелло
Андреа
19
Giovanni
Zaro
3
Челли
Алессандро
III
7
Сьега
Николас
21
Fabian
Tait
16
Белардинелли
Лука
17
Daniele
Casiraghi
9
Маццокки
Симоне
18
Ровер
Маттео
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
6
Галацци
Николас
9
Морео
Стефано
11
Айе
Флориан
Зюйдтироль
4-4-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Брешия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 6 0.3
Ровер Маттео 5 (2) 0.25
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.1
Giovanni Zaro 2 0.1
Маццокки Симоне 2 0.1
Николусси Кавилья Ханс 2 0.1
Де Коль Филиппо 1 0.05
Карретта Мирко 1 0.05
Fabian Tait 1 0.05
Белардинелли Лука 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Маркони Микеле 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.25
Бьянки Флавио 4 (1) 0.2
Ндой Эмануэле 2 0.1
Галацци Николас 2 0.1
Морео Стефано 2 0.1
Олзер Джакомо 2 0.1
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Кистана Андреа 1 0.05
Мангравити Массимилиано 1 0.05
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 5 0
Marco Curto 3 1
Мазиелло Андреа 4 0
Берра Филиппо 4 0
Помпетти Марко 4 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Daniele Casiraghi 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Ровер Маттео 2 0
Белардинелли Лука 2 0
Маркони Микеле 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Крочата Джованни 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 1
Карачич Фран 6 0
Бенали Ахмед 5 0
Ндой Эмануэле 5 0
Мангравити Массимилиано 4 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Уар Матье 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Бизоли Димитри 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
5
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Брешия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

10
11
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Брешия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

19
16

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
6
67%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
10%
3
27%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
5
42%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

23
20
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
9%
3
15%
1-15
7
30%
2
10%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
30%
7
35%
76-90

Пропущено

23
27
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
9%
6
22%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
7
30%
3
11%
61-75
5
22%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3
Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1
Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Брешия

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
6
7
13
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Тернана
 1:0 20 8 5 7 21 - 24 29
8.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
9.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
10.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
11.
Асколи
 0:1 20 6 7 7 24 - 24 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 20 6 7 7 20 - 27 25
14.
Беневенто
 1:0 20 6 7 7 18 - 20 25
15.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
16.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 0:1 20 4 5 11 17 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Тернана
 1:0 10 5 3 2 9 - 6 18
4.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
5.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
6.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
7.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Зюйдтироль
 11 3 6 2 12 - 12 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
11.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
14.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 0:1 10 3 2 5 12 - 14 11
17.
Асколи
 0:1 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 1:0 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Беневенто
 1:0 10 4 4 2 11 - 8 16
5.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
6.
Асколи
 0:1 10 4 3 3 14 - 11 15
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
13.
Тернана
 1:0 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 0:1 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Мазиелло Андреа сделал результативную передачу.
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