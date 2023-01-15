Тур: 20. Стадион: Stadio M. Druso.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКарачич Фран
21' Желтая карточкаБелардинелли Лука
1:0
30' ГолРовер Маттео
58' Желтая карточкаНдой Эмануэле
82' Желтая карточкаЧелли Алессандро
90'+7
Ход матча
18'
30'
1:0
58'
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
294 Количество передач 640
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shaka Mawuli
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
История личных встреч
Зюйдтироль
Брешия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|6
|0.3
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.25
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.1
|Giovanni Zaro
|2
|0.1
|Маццокки Симоне
|2
|0.1
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.1
|Де Коль Филиппо
|1
|0.05
|Карретта Мирко
|1
|0.05
|Fabian Tait
|1
|0.05
|Белардинелли Лука
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.25
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.2
|Ндой Эмануэле
|2
|0.1
|Галацци Николас
|2
|0.1
|Морео Стефано
|2
|0.1
|Олзер Джакомо
|2
|0.1
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.05
|Кистана Андреа
|1
|0.05
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.05
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovanni Zaro
|5
|0
|Marco Curto
|3
|1
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Daniele Casiraghi
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Белардинелли Лука
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|6
|1
|Карачич Фран
|6
|0
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ндой Эмануэле
|5
|0
|Мангравити Массимилиано
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Уар Матье
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
9
5
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Брешия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
10
11
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Брешия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
19
16
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
6
67%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
10%
3
27%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
5
42%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
23
20
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
9%
3
15%
1-15
7
30%
2
10%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
30%
7
35%
76-90
Пропущено
23
27
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
9%
6
22%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
7
30%
3
11%
61-75
5
22%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3
Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1
Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Брешия
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
45
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
146
713
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|30 - 12
|42
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|22 - 24
|29
|6.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|5
|7
|21 - 24
|29
|8.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|9.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|10.
|20
|7
|4
|9
|29 - 30
|25
|11.
|0:1
|20
|6
|7
|7
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|20
|6
|7
|7
|20 - 27
|25
|14.
|1:0
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|15.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|16.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|0:1
|20
|4
|5
|11
|17 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|9 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|12 - 12
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|11.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|13.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|17.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7