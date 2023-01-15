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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Челси
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 125
Челси 88.8% (111)
X 7.2% (9)
Кристал Пэлас 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Кристал Пэлас
4.50
3.50
4.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
4
Бадьяшиль
Бенуа
67
Холл
Льюис
23
Галлахер
Конор
5
Жоржиньо
II
30
Чуквуэмека
Карни
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
Челси
4-3-3
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Кристал Пэлас

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

81%
19%
17 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

2.1
1.73

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.7

Среднее время на гол

123
128

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.38
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 4 0.22
Хаверц Кай 4 0.22
Маунт Мэйсон 3 0.17
Кулибали Калиду 2 0.11
Жоржиньо II 2 (2) 0.11
Чилуэлл Бен 1 0.06
Пулишич Кристиан 1 0.06
Галлахер Конор 1 0.06
Джеймс Рис II 1 0.06
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.06
Броя Армандо 1 0.06
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.35
Эзе Эберечи 3 0.18
Эдуар Одсонн 3 0.18
Олисе Майкл 1 0.06
Айю Джордан 1 0.06
Андерсен Йоаким 1 0.06
Матета Жан-Филипп 1 0.06
Митчелл Тайрик 0 0
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 4 1
Галлахер Конор 3 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Жоржиньо II 3 0
Ковачич Матео 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Маунт Мэйсон 3 0
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Чалоба Трево 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 5 0
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Шлупп Джеффри 4 0
Митчелл Тайрик 2 1
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 1 1
Виейра Патрик 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0

Результаты матчей

Челси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Кристал Пэлас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
2
Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Кристал Пэлас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

6
9
Челси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Кристал Пэлас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
71%
4
36%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
9%
2
12%
1-15
5
22%
3
18%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
6
26%
3
18%
76-90

Пропущено

19
25
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
9
47%
7
28%
61-75
3
16%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2

Результаты матчей

Челси
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Челси
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
7
7
11
1.5
6
11
1
17
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Брайтон
 Заявка 18 9 3 6 35 - 25 30
8.
Брентфорд
 Заявка 19 7 8 4 32 - 28 29
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 8 4 6 34 - 25 28
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 15 - 34 20
14.
Лестер
 Заявка 19 5 2 12 26 - 33 17
15.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 4 5 10 12 - 27 17
17.
Борнмут
 Заявка 19 4 4 11 18 - 41 16
18.
Эвертон
 Заявка 19 3 6 10 15 - 26 15
19.
Вест Хэм
 Заявка 19 4 3 12 15 - 25 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 3 12 17 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Брентфорд
 Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
8.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
11.
Брайтон
 Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
12.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 2 5 6 - 14 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
19.
Эвертон
 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Саутгемптон
 Заявка 10 3 0 7 8 - 18 9
12.
Лестер
 Заявка 10 3 0 7 17 - 23 9
13.
Ливерпуль
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
18.
Борнмут
 Заявка 10 1 2 7 9 - 31 5
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
20.
Вест Хэм
 Заявка 10 1 2 7 6 - 13 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 13 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 20-го тура Английской премьер-лиги "Челси" принимает "Кристал Пэлас". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 10 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Челси.
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Прогнозы 125
Челси 88.8% (111)
X 7.2% (9)
Кристал Пэлас 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Кристал Пэлас
4.50
3.50
4.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас

Исход игры
Челси
88% (117)
Ничья
7.5% (10)
Кристал Пэлас
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
50.88% (58)
Нет
49.12% (56)
Популярный счёт
2:1 Челси
32.3% (43)
2:0 Челси
24.1% (32)
1:0 Челси
15.8% (21)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:1 Челси
2.3% (3)
3:0 Челси
2.3% (3)
3:2 Челси
1.5% (2)
1:2 Кристал Пэлас
1.5% (2)
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Челси
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