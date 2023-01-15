Тур: 20. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Питер Банкс
Позже
14
Чалоба
Трево
67
Холл
Льюис
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
19 Маунт МэйсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
77 Озо ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Кристал Пэлас
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
81%
19%
17 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
2.1
1.73
Среднее время на гол
42
52
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.73
0.7
Среднее время на гол
123
128
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.38
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|4
|0.22
|Хаверц Кай
|4
|0.22
|Маунт Мэйсон
|3
|0.17
|Кулибали Калиду
|2
|0.11
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.11
|Чилуэлл Бен
|1
|0.06
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|Галлахер Конор
|1
|0.06
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.06
|Броя Армандо
|1
|0.06
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.35
|Эзе Эберечи
|3
|0.18
|Эдуар Одсонн
|3
|0.18
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Айю Джордан
|1
|0.06
|Андерсен Йоаким
|1
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.06
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Галлахер Конор
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Чалоба Трево
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|5
|0
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Шлупп Джеффри
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|1
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|1
|1
|Виейра Патрик
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Челси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Кристал Пэлас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
2
Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Кристал Пэлас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
6
9
Челси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Кристал Пэлас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
71%
4
36%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
9%
2
12%
1-15
5
22%
3
18%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
6
26%
3
18%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
9
47%
7
28%
61-75
3
16%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2
Результаты матчей
Челси
Кристал Пэлас
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Челси
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
53
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
44
28
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
107
711
611
117
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|46 - 18
|39
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|29 - 21
|38
|4.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|35 - 25
|30
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 28
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 34
|20
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|26 - 33
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|17.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 41
|16
|18.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 25
|15
|20.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 23
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 19
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 31
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 13
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|13 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
88% (117)
Ничья
7.5% (10)
Кристал Пэлас
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
50.88% (58)
Нет
49.12% (56)
Популярный счёт
2:1 Челси
32.3% (43)
2:0 Челси
24.1% (32)
1:0 Челси
15.8% (21)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:1 Челси
2.3% (3)
3:0 Челси
2.3% (3)
3:2 Челси
1.5% (2)
1:2 Кристал Пэлас
1.5% (2)
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