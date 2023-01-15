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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
АЕК
4:1
Второй тайм: 89'
Панетоликос
0'
1:0
13' Гол
Араужо Серхио
2:0
35' Гол
Гарсия Леви
2:1
39' Пенальти
Соуза Жоау Педру
3:1
51' Гол
Пинеда Орбелин
4:1
55' Гол
Амрабат Нордин
64' Желтая карточка
Льявас Георгиос
66' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
68' Желтая карточка
Хацитеодоридис Илиас
84' Желтая карточка
Шенгелия Леван

Ход матча

13'
Араужо Серхио
1:0
19'
 
Льявас Георгиос
Konstantinos Apostolakis
35'
Гарсия Леви
(Хаджсафи Эсхан)
2:0
39'
2:1
Соуза Жоау Педру
51'
Пинеда Орбелин
(Амрабат Нордин)
3:1
55'
Амрабат Нордин
(Гарсия Леви)
4:1
64'
 
Льявас Георгиос
64'
 
Шенгелия Леван
Ксенитидис Георгиос
64'
 
Малис Александрос
Коловос Димитрис
66'
 
Соуза Жоау Педру
68'
 
Хацитеодоридис Илиас
72'
Ван Веерт Том
Гарсия Леви
 
72'
Фернандес Пауло
Амрабат Нордин
 
72'
Цубер Стивен
Пинеда Орбелин
 
73'
Манталос Петрос
Араужо Серхио
 
73'
 
Морсай Йонатан
Хацитеодоридис Илиас
74'
 
Бузукис Яннис
Диас Хорхе
84'
 
Шенгелия Леван

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Панетоликос
7.00
6.40
66.90
Все Коэффициенты
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
6
Йонссон
Йенс
11
Араужо
Серхио
7
Гарсия
Леви
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
5
Младен
Себастьян
16
Ларссон
Якоб
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
11
Диас
Хорхе
23
Ксенитидис
Георгиос
22
Коловос
Димитрис
9
Соуза
Жоау
Педру
12
Хацитеодоридис
Илиас
АЕК
4-3-1-2
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Панетоликос

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

22 матча

72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.9
2.08

Среднее время на гол

47
43

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.3

Среднее время на гол

120
300

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 10 (2) 0.56
Пинеда Орбелин 6 0.33
Араужо Серхио 5 0.28
Амрабат Нордин 4 (2) 0.22
Гачинович Мийат 4 0.22
Ван Веерт Том 3 0.17
Манталос Петрос 1 0.06
Шиманьски Дамиан 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Митоглу Герасимос 1 0.06
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 10 (2) 0.56
Шенгелия Леван 2 0.11
Даго Надре 2 0.11
Соуза Жоау Педру 2 (1) 0.11
Коловос Димитрис 1 0.06
Хухумис Диамантис 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 4 0
Араужо Серхио 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Рота Лазарос 2 0
Вида Домагой 1 0
Сидибе Джибриль 1 0
Манталос Петрос 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гарсия Леви 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 5 0
Диас Хорхе 3 1
Флорес Дейби 4 0
Шенгелия Леван 4 0
Карелис Никос 2 1
Младен Себастьян 3 0
Хацитеодоридис Илиас 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Коловос Димитрис 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Даго Надре 1 0

Результаты матчей

АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Панетоликос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
2
АЕК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Панетоликос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

14
5
АЕК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Панетоликос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

5
17

Волевые поражения

14
7

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
19%
3
27%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
0
0%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
14%
46-60
5
31%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
60%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

32
18
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
3
9%
5
28%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
10
31%
3
17%
61-75
4
13%
4
22%
76-90

Пропущено

7
22
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 14
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
3
43%
4
18%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
14%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4
АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2
Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1

Результаты матчей

АЕК
Панетоликос

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕК
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
5
3
1.5
3
6
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
3
5
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
8
9
10
7
1.5
6
11
5
12
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 4:1 18 13 2 3 36 - 8 41
3.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 1:4 18 5 4 9 19 - 26 19
9.
Астерас
 0:0 18 3 9 6 14 - 22 18
10.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Левадиакос
 0:0 18 2 6 10 10 - 22 12
13.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4:1 9 8 0 1 20 - 3 24
2.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 0:0 9 3 5 1 7 - 3 14
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 0:0 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 1:4 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 4:1 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 1:4 9 3 3 3 12 - 11 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 0:0 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Левадиакос
 0:0 9 0 3 6 3 - 11 3
14.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 10 (3)
Панетоликос Карелис Никос 10
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Весь список
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    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Пинеда Орбелин бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЕК
    Ничья
    Панетоликос
    7.00
    6.40
    66.90
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    Где смотреть матч АЕК 4:1 Панетоликос онлайн

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    Панетоликос
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