Тур: 18. Стадион: OPAP Arena.
4:1
Второй тайм: 89'
0'
1:0
13' ГолАраужо Серхио
2:0
35' ГолГарсия Леви
2:1
39' ПенальтиСоуза Жоау Педру
3:1
51' ГолПинеда Орбелин
4:1
55' ГолАмрабат Нордин
64' Желтая карточкаЛьявас Георгиос
66' Желтая карточкаСоуза Жоау Педру
68' Желтая карточкаХацитеодоридис Илиас
84' Желтая карточкаШенгелия Леван
Ход матча
13'
1:0
35'
2:0
39'
2:1
51'
3:1
55'
4:1
64'
66'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
АЕК
Панетоликос
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
22 матча
72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.9
2.08
Среднее время на гол
47
43
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.3
Среднее время на гол
120
300
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|10 (2)
|0.56
|Пинеда Орбелин
|6
|0.33
|Араужо Серхио
|5
|0.28
|Амрабат Нордин
|4 (2)
|0.22
|Гачинович Мийат
|4
|0.22
|Ван Веерт Том
|3
|0.17
|Манталос Петрос
|1
|0.06
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.06
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|Митоглу Герасимос
|1
|0.06
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|10 (2)
|0.56
|Шенгелия Леван
|2
|0.11
|Даго Надре
|2
|0.11
|Соуза Жоау Педру
|2 (1)
|0.11
|Коловос Димитрис
|1
|0.06
|Хухумис Диамантис
|1
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.06
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Араужо Серхио
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|5
|0
|Диас Хорхе
|3
|1
|Флорес Дейби
|4
|0
|Шенгелия Леван
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|3
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Коловос Димитрис
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Панетоликос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
2
АЕК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Панетоликос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
14
Волевые поражения
14
5
АЕК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Панетоликос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
5
17
Волевые поражения
14
7
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
19%
3
27%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
0
0%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
14%
46-60
5
31%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
15
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
60%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
32
18
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
3
9%
5
28%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
10
31%
3
17%
61-75
4
13%
4
22%
76-90
Пропущено
7
22
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 14
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
3
43%
4
18%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
14%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4
АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2
Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1
Результаты матчей
АЕК
Панетоликос
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕК
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
36
53
36
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
35
27
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
89
107
611
512
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|3
|1
|27 - 7
|42
|2.
|4:1
|18
|13
|2
|3
|36 - 8
|41
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 11
|36
|4.
|17
|10
|5
|2
|31 - 10
|35
|5.
|17
|8
|4
|5
|25 - 13
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 27
|26
|7.
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|8.
|1:4
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|9.
|0:0
|18
|3
|9
|6
|14 - 22
|18
|10.
|17
|4
|5
|8
|20 - 33
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|15 - 23
|16
|12.
|0:0
|18
|2
|6
|10
|10 - 22
|12
|13.
|18
|1
|8
|9
|8 - 31
|11
|14.
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|9
|8
|0
|1
|20 - 3
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|7.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|7 - 3
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 19
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|1:4
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|4:1
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|1:4
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|7.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|8.
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|9.
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|3 - 11
|3
|14.
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|10 (3)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6