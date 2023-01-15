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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
АЕК
4:1
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
13' Гол
Араужо Серхио
2:0
35' Гол
Гарсия Леви
2:1
39' Пенальти
Соуза Жоау Педру
3:1
51' Гол
Пинеда Орбелин
4:1
55' Гол
Амрабат Нордин
64' Желтая карточка
Льявас Георгиос
66' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
68' Желтая карточка
Хацитеодоридис Илиас
83' Желтая карточка
Шенгелия Леван
90'+4
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
6
Йонссон
Йенс
11
Араужо
Серхио
7
Гарсия
Леви
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
5
Младен
Себастьян
16
Ларссон
Якоб
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
11
Диас
Хорхе
23
Ксенитидис
Георгиос
22
Коловос
Димитрис
9
Соуза
Жоау
Педру
12
Хацитеодоридис
Илиас
АЕК
4-3-1-2
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Панетоликос

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

22 матча

72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.9
2.08

Среднее время на гол

47
43

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.3

Среднее время на гол

120
300

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 10 (2) 0.56
Пинеда Орбелин 6 0.33
Араужо Серхио 5 0.28
Амрабат Нордин 4 (2) 0.22
Гачинович Мийат 4 0.22
Ван Веерт Том 3 0.17
Манталос Петрос 1 0.06
Шиманьски Дамиан 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Митоглу Герасимос 1 0.06
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 10 (2) 0.56
Шенгелия Леван 2 0.11
Даго Надре 2 0.11
Соуза Жоау Педру 2 (1) 0.11
Коловос Димитрис 1 0.06
Хухумис Диамантис 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 4 0
Араужо Серхио 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Рота Лазарос 2 0
Вида Домагой 1 0
Сидибе Джибриль 1 0
Манталос Петрос 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гарсия Леви 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 5 0
Диас Хорхе 3 1
Флорес Дейби 4 0
Шенгелия Леван 4 0
Карелис Никос 2 1
Младен Себастьян 3 0
Хацитеодоридис Илиас 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Коловос Димитрис 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Даго Надре 1 0

Результаты матчей

АЕК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Панетоликос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
3
АЕК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Панетоликос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

14
5
АЕК
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Панетоликос
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

6
17

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
20%
3
25%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
4
20%
3
25%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
4
36%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
14%
46-60
5
31%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
60%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

36
19
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
4
11%
5
26%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
6
17%
2
11%
31-45
8
22%
1
5%
46-60
10
28%
3
16%
61-75
4
11%
4
21%
76-90

Пропущено

8
26
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 15
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
4
50%
5
19%
31-45
1
13%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4
АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2
Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1

Результаты матчей

АЕК
Панетоликос

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕК
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
9
9
11
7
1.5
6
12
6
12
2.5
3
15
3
15
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 18 13 2 3 36 - 8 41
3.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
4.
Олимпиакос
 0:0 18 10 6 2 31 - 10 36
5.
Арис Салоники
 0:0 18 8 5 5 25 - 13 29
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 18 5 4 9 19 - 26 19
9.
Астерас
 18 3 9 6 14 - 22 18
10.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Левадиакос
 18 2 6 10 10 - 22 12
13.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 9 8 0 1 20 - 3 24
2.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Арис Салоники
 0:0 9 6 2 1 17 - 5 20
5.
Олимпиакос
 0:0 9 5 3 1 16 - 4 18
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 9 3 5 1 7 - 3 14
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 0:0 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 9 3 3 3 12 - 11 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 0:0 9 2 3 4 8 - 8 9
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Левадиакос
 9 0 3 6 3 - 11 3
14.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 10 (3)
Панетоликос Карелис Никос 10
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
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    • 51'
      Амрабат Нордин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Пинеда Орбелин бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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