Тур: 18. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаРиера Адриан
24' Вторая желтая карточкаРиера Адриан
38' Желтая карточкаStavros Panagiotou
81' Желтая карточкаKonstantinos Doumtsios
89' Желтая карточкаPanagiotis Vichos
90'+4
Ход матча
23'
24'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
356 Количество передач 527
-
41 Владение мячом, % 59
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Jonas Toro
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
История личных встреч
Астерас
Левадиакос
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
16%
68%
16%
4 победы 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.64
Среднее время на гол
66
140
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.21
0.45
Среднее время на гол
74
198
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.28
0.56
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
70
160
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.17
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.17
|Паскуаль Андрес
|1
|0.06
|Барралес Джеронимо
|1
|0.06
|Гардавски Михаэль
|1
|0.06
|Мунафо Хуан
|1
|0.06
|Станко Калеб
|1
|0.06
|Бенито Асьер
|1
|0.06
|Костаньо Хосе
|1
|0.06
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.11
|Бельмонт Антони
|1
|0.06
|Шкварка Михал
|1
|0.06
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.06
|Georgios Nikas
|1
|0.06
|Panagiotis Liagas
|1
|0.06
|Stavros Panagiotou
|1
|0.06
|Stephen Kwabena
|1
|0.06
|Мехия Альфредо
|0
|0
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иглесиас Матиас
|7
|0
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Мунафо Хуан
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Барралес Джеронимо
|4
|0
|Риера Адриан
|2
|1
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Тилика Лео
|3
|0
|Рехис Франсеск
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константинидис Димитрис
|4
|0
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Konstantinos Doumtsios
|4
|0
|Panagiotis Vichos
|4
|0
|Вракас Георгиос
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Цимопулос Темистоклис
|3
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Panagiotis Simelidis
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
|Stavros Panagiotou
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Левадиакос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Астерас
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Левадиакос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
6
6
Астерас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
Левадиакос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
6
55%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
12
52%
61-75
7
30%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0
Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0
Результаты матчей
Астерас
Левадиакос
Точный счет
0:0
4 раза 44%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Астерас
Левадиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
99
414
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|3
|1
|27 - 7
|42
|2.
|18
|13
|2
|3
|36 - 8
|41
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 11
|36
|4.
|0:0
|18
|10
|6
|2
|31 - 10
|36
|5.
|0:0
|18
|8
|5
|5
|25 - 13
|29
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 27
|26
|7.
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|8.
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|9.
|18
|3
|9
|6
|14 - 22
|18
|10.
|17
|4
|5
|8
|20 - 33
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|15 - 23
|16
|12.
|18
|2
|6
|10
|10 - 22
|12
|13.
|18
|1
|8
|9
|8 - 31
|11
|14.
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 3
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|20
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|5.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 4
|18
|6.
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|7.
|9
|3
|5
|1
|7 - 3
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 19
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|7.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|9
|0
|3
|6
|3 - 11
|3
|14.
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|10 (3)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6