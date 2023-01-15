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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Астерас
0:0
Конец матча
Левадиакос
0'
23' Желтая карточка
Риера Адриан
24' Вторая желтая карточка
Риера Адриан
38' Желтая карточка
Stavros Panagiotou
81' Желтая карточка
Konstantinos Doumtsios
89' Желтая карточка
Panagiotis Vichos
90'+4

Ход матча

23'
Риера Адриан
 
24'
Риера Адриан
 
38'
 
Stavros Panagiotou
46'
 
Panagiotis Vichos
Stavros Panagiotou
46'
 
Panagiotis Simelidis
Stephen Kwabena
60'
Гардавски Михаэль
Рехис Франсеск
 
60'
 
Jonas Toro
Луа-Луа Казенга
79'
 
Georgios Nikas
Вракас Георгиос
80'
 
Дабо Абдулайе
Мехия Альфредо
81'
 
Konstantinos Doumtsios
85'
Бертолио Факундо
Паскуаль Андрес
 
86'
Daniel Santafe
Иглесиас Матиас
 
89'
 
Panagiotis Vichos

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 356 Количество передач 527
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
97
Stefan
Stojanovic
29
Баханак
Патрик
6
Triantafyllos
Tsapras
22
Цимопулос
Темистоклис
19
Вракас
Георгиос
30
Stavros
Panagiotou
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
20
Моутинью
Тьерри
25
Луа-Луа
Казенга
27
Konstantinos
Doumtsios
Астерас
4-2-3-1
Левадиакос
3-4-2-1

История личных встреч

Астерас
Левадиакос

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

16%
68%
16%
4 победы 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.64

Среднее время на гол

66
140

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.21
0.45

Среднее время на гол

74
198

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.28
0.56

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

70
160

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.17
Тилика Лео 3 (1) 0.17
Паскуаль Андрес 1 0.06
Барралес Джеронимо 1 0.06
Гардавски Михаэль 1 0.06
Мунафо Хуан 1 0.06
Станко Калеб 1 0.06
Бенито Асьер 1 0.06
Костаньо Хосе 1 0.06
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.11
Бельмонт Антони 1 0.06
Шкварка Михал 1 0.06
Konstantinos Doumtsios 1 0.06
Georgios Nikas 1 0.06
Panagiotis Liagas 1 0.06
Stavros Panagiotou 1 0.06
Stephen Kwabena 1 0.06
Мехия Альфредо 0 0
Triantafyllos Tsapras 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иглесиас Матиас 7 0
Гардавски Михаэль 6 0
Мунафо Хуан 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Жуканович Эрвин 3 1
Барралес Джеронимо 4 0
Риера Адриан 2 1
Паскуаль Андрес 3 0
Тилика Лео 3 0
Рехис Франсеск 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Кармона Давид 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Georgios Kosteas 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константинидис Димитрис 4 0
Бельмонт Антони 4 0
Konstantinos Doumtsios 4 0
Panagiotis Vichos 4 0
Вракас Георгиос 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Цимопулос Темистоклис 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Georgios Nikas 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Шкварка Михал 1 0
Баханак Патрик 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Stavros Panagiotou 1 0

Результаты матчей

Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Левадиакос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Астерас
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Левадиакос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

6
6
Астерас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
Левадиакос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
6
55%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
12
52%
61-75
7
30%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0
Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0

Результаты матчей

Астерас
Левадиакос

Точный счет

0:0
4 раза 44%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Астерас
Левадиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
9
9
4
14
1.5
1
17
2
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 18 13 2 3 36 - 8 41
3.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
4.
Олимпиакос
 0:0 18 10 6 2 31 - 10 36
5.
Арис Салоники
 0:0 18 8 5 5 25 - 13 29
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 18 5 4 9 19 - 26 19
9.
Астерас
 18 3 9 6 14 - 22 18
10.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Левадиакос
 18 2 6 10 10 - 22 12
13.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 9 8 0 1 20 - 3 24
2.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Арис Салоники
 0:0 9 6 2 1 17 - 5 20
5.
Олимпиакос
 0:0 9 5 3 1 16 - 4 18
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 9 3 5 1 7 - 3 14
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 0:0 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 9 3 3 3 12 - 11 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 0:0 9 2 3 4 8 - 8 9
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Левадиакос
 9 0 3 6 3 - 11 3
14.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
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Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 10 (3)
Панетоликос Карелис Никос 10
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Stavros Panagiotou получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Риера Адриан получает вторую желтую карточку. Удаление.
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    • Желтая карточка
      23'
      Риера Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Астерас 0:0 Левадиакос онлайн

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