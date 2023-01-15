  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Гент
2:1
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
7' Гол
Кейперс Уго
27' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
58' Желтая карточка
Окуму Джозеф
2:0
69' Гол
Кейперс Уго
2:1
74' Гол
Бруно Массимо
89' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
90' Желтая карточка
Салах Ибрагим
90'+7
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
25
Фортуна
Нуриу
7
Хон
Хён-Сок
13
Де
Сар
Жюльен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
11
Кейперс
Уго
16
Салах
Ибрагим
1
Tom
Vandenberghe
5
Christalino
Atemona
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Nayel
Mehssatou
6
Сич
Алексей
29
Регали
Мартин
33
Лончар
Стьепан
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
9
Billel
Messaoudi
17
Гейе
Папе
Хабиб
Гент
3-4-1-2
Кортрейк
3-4-1-2

История личных встреч

Гент
Кортрейк

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
33.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:4
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
К
4:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:1
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.19

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.06
0.86

Среднее время на гол

84
105

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.3
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

69
87

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 11 (2) 0.55
Депуатр Лоран 4 0.2
Хон Хён-Сок 4 0.2
Юльсагер Эндрю 2 0.1
Торунарига Джордан 2 (1) 0.1
Салах Ибрагим 2 0.1
Кумс Свен 1 0.05
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.05
Самуаз Матисс 1 0.05
Марре Сулейман 1 0.05
Тиссудали Тарик 1 0.05
Фортуна Нуриу 1 0.05
Нгадеу Майкл 1 0.05
Лемайич Дарко 1 0.05
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авенатти Фелипе 5 0.25
Селемани Фаиз 4 0.2
Бруно Массимо 2 0.1
Гейе Папе Хабиб 2 0.1
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.05
Сич Алексей 1 0.05
Кейта Хабиб 1 0.05
Мбайо Дилан 1 0.05
Ватанабэ Цуёси 1 0.05
Billel Messaoudi 1 0.05
Д'Эне Кристоф 0 0
Лончар Стьепан 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 1
Годо Бруно 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кастро-Монтес Алессио 3 0
Кумс Свен 1 1
Окуму Джозеф 1 1
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нарди Поль 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Д'Эне Кристоф 3 1
Дессолей Дорьян 4 0
Гейе Папе Хабиб 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Лончар Стьепан 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Сич Алексей 3 0
Сильва Жоао 2 0
Радованович Александар 2 0
Танака Сатоси 2 0
Nayel Mehssatou 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Бруно Массимо 1 0
Селемани Фаиз 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
8
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Кортрейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
16

Волевые поражения

15
4
Гент
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Кортрейк
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

20
12

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
3
27%
5
26%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
33%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
1
6%
2
33%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
3
27%
6
33%
76-90

Забито

33
19
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
12%
0
0%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
7
21%
3
16%
31-45
5
15%
4
21%
46-60
9
27%
4
21%
61-75
3
9%
5
26%
76-90

Пропущено

22
37
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
6
27%
6
16%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
4
18%
7
19%
61-75
6
27%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0
Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5 Кортрейк - Гент 0:4 Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0
АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1

Результаты матчей

Гент
Кортрейк

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
8 раз 80%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:4
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
12 раз 60%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гент
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
3
1.5
1
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
5
11
9
1.5
3
17
5
15
2.5
1
19
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 20 17 1 2 49 - 17 52
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 20 13 4 3 41 - 23 43
3.
Антверпен
 0:0 20 12 4 4 35 - 20 40
4.
Брюгге
 20 10 5 5 37 - 25 35
5.
Гент
 20 10 4 6 34 - 21 34
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 20 8 6 6 22 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 19 7 3 9 29 - 27 24
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Мехелен
 19 6 4 9 27 - 35 22
14.
Эйпен
 20 6 1 13 26 - 42 19
15.
Кортрейк
 20 5 3 12 19 - 37 18
16.
Остенде
 20 5 2 13 22 - 44 17
17.
Зульте-Варегем
 20 4 4 12 25 - 43 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 10 1 0 29 - 9 31
2.
Антверпен
 0:0 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 11 6 4 1 24 - 12 22
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 10 6 3 1 16 - 8 21
5.
Гент
 10 6 2 2 18 - 10 20
6.
Мехелен
 11 5 3 3 20 - 17 18
7.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 10 3 0 7 11 - 18 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 11 5 4 2 13 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Антверпен
 0:0 10 4 3 3 13 - 12 15
6.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
7.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Кортрейк
 10 3 1 6 13 - 19 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 10 1 3 6 8 - 15 6
17.
Остенде
 11 1 2 8 10 - 27 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Гент Кейперс Уго 11 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Эйпен Петерс Стеф 1 6
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Ibrahim Salah уходит с поля. Марре Сулейман выходит вместо него
  • Желтая карточка
    92'
    Ibrahim Salah получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Кастро-Монтес Алессио получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Oleksii Sych уходит с поля. Joao Silva выходит вместо него
  • 74'
    Dion De Neve сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    74'
    Г О О О О Л - Бруно Массимо бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Лончар Стьепан уходит с поля. Martin Wasinski выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гент 2:1 Кортрейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     