Тур: 20. Стадион: Геламко.
0'
1:0
7' ГолКейперс Уго
27' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
58' Желтая карточкаОкуму Джозеф
2:0
69' ГолКейперс Уго
2:1
74' ГолБруно Массимо
89' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
90' Желтая карточкаСалах Ибрагим
90'+7
Ход матча
7'
27'
58'
69'
2:0
74'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 «Кортрейк» забьёт
31
Годо
Бруно
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Dion De Neve
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Гент
Кортрейк
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
33.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.19
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.06
0.86
Среднее время на гол
84
105
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.3
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
69
87
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|11 (2)
|0.55
|Депуатр Лоран
|4
|0.2
|Хон Хён-Сок
|4
|0.2
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.1
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.1
|Салах Ибрагим
|2
|0.1
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.05
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|Марре Сулейман
|1
|0.05
|Тиссудали Тарик
|1
|0.05
|Фортуна Нуриу
|1
|0.05
|Нгадеу Майкл
|1
|0.05
|Лемайич Дарко
|1
|0.05
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авенатти Фелипе
|5
|0.25
|Селемани Фаиз
|4
|0.2
|Бруно Массимо
|2
|0.1
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.1
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.05
|Сич Алексей
|1
|0.05
|Кейта Хабиб
|1
|0.05
|Мбайо Дилан
|1
|0.05
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.05
|Billel Messaoudi
|1
|0.05
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|1
|Годо Бруно
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|Кумс Свен
|1
|1
|Окуму Джозеф
|1
|1
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Лончар Стьепан
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Сильва Жоао
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Селемани Фаиз
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
8
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Кортрейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
16
Волевые поражения
15
4
Гент
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Кортрейк
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
20
12
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
3
27%
5
26%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
33%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
1
6%
2
33%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Забито
33
19
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
12%
0
0%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
7
21%
3
16%
31-45
5
15%
4
21%
46-60
9
27%
4
21%
61-75
3
9%
5
26%
76-90
Пропущено
22
37
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
6
27%
6
16%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
4
18%
7
19%
61-75
6
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0
Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5 Кортрейк - Гент 0:4 Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0
АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1
Результаты матчей
Гент
Кортрейк
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
8 раз 80%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:4
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
12 раз 60%
0
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гент
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
73
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
28
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
155
119
317
515
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|17
|1
|2
|49 - 17
|52
|2.
|0:0
|20
|13
|4
|3
|41 - 23
|43
|3.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|35 - 20
|40
|4.
|20
|10
|5
|5
|37 - 25
|35
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 21
|34
|6.
|20
|9
|3
|8
|39 - 35
|30
|7.
|20
|8
|6
|6
|22 - 20
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|35 - 31
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|11.
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|4
|9
|27 - 35
|22
|14.
|20
|6
|1
|13
|26 - 42
|19
|15.
|20
|5
|3
|12
|19 - 37
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|22 - 44
|17
|17.
|20
|4
|4
|12
|25 - 43
|16
|18.
|20
|4
|3
|13
|19 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|29 - 9
|31
|2.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|4.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|20 - 17
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|10
|0
|2
|8
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|11 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 6
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 6