Тур: 20. Стадион: Либеро Либерати.
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Обе забьют (да)
27
Эрамо
Мирко
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
97 Alessio Re
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Тернана
Асколи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
2.2
Среднее время на гол
49
40
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.2
|Фавилли Андреа
|4
|0.2
|Палумбо Антонио
|2
|0.1
|Кулибали Мамаду
|2
|0.1
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.1
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.05
|Петтинари Стефано
|1
|0.05
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.05
|Соренсен Фредерик
|1
|0.05
|Коррадо Никколо
|1
|0.05
|Моро Рауль
|1
|0.05
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|5 (1)
|0.25
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.2
|Коллоколо Микеле
|3
|0.15
|Боттегин Эрик
|3
|0.15
|Чичиретти Амато
|2
|0.1
|Шимич Лоренцо
|2
|0.1
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Мендеш Педру
|1
|0.05
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|Донати Франческо
|1
|0.05
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Фавилли Андреа
|4
|0
|Кассата Франческо
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|6
|2
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|6
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Шимич Лоренцо
|3
|0
|Кваранта Данило
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
4
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
9
7
Тернана
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Асколи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
3
30%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Пропущено
16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
27%
9
39%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
7
32%
3
13%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0
Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2
Асколи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1
Результаты матчей
Тернана
Асколи
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Тернана
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
18
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
54
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
415
811
316
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|30 - 12
|42
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|22 - 24
|29
|6.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|5
|7
|21 - 24
|29
|8.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|9.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|10.
|20
|7
|4
|9
|29 - 30
|25
|11.
|0:1
|20
|6
|7
|7
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|20
|6
|7
|7
|20 - 27
|25
|14.
|1:0
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|15.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|16.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|0:1
|20
|4
|5
|11
|17 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|9 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|12 - 12
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|11.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|13.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|17.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7