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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Тернана
1:0
Первый тайм: 31'
Асколи
0'
20' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
1:0
27' Гол
Палумбо Антонио

Ход матча

20'
Соренсен Фредерик
 
27'
Палумбо Антонио
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Асколи
2.52
3.50
3.44
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
24
Гирингелли
Лука
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
14
Ди
Таккио
Франческо
21
Партипило
Антони
17
Фавилли
Андреа
1
Леали
Никола
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
17
Адьяпонг
Клод
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
9
Дионизи
Федерико
Тернана
3-5-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Асколи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
4:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
2.2

Среднее время на гол

49
40

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.2
Фавилли Андреа 4 0.2
Палумбо Антонио 2 0.1
Кулибали Мамаду 2 0.1
Фалетти Сесар 2 (2) 0.1
Доннарумма Альфредо 1 0.05
Петтинари Стефано 1 0.05
Ди Таккио Франческо 1 0.05
Соренсен Фредерик 1 0.05
Коррадо Никколо 1 0.05
Моро Рауль 1 0.05
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 5 (1) 0.25
Дионизи Федерико 4 (1) 0.2
Коллоколо Микеле 3 0.15
Боттегин Эрик 3 0.15
Чичиретти Амато 2 0.1
Шимич Лоренцо 2 0.1
Калигара Фабрицио 1 0.05
Мендеш Педру 1 0.05
Лунгой Кристофер 1 0.05
Донати Франческо 1 0.05
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 4 0
Фавилли Андреа 4 0
Кассата Франческо 4 0
Диаките Салим 4 0
Кулибали Мамаду 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Пагера Фабрицио 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Дефенди Марино 1 0
Яннарилли Энтони 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 6 2
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 6 1
Калигара Фабрицио 3 1
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Шимич Лоренцо 3 0
Кваранта Данило 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тавчар Аляж 1 0

Результаты матчей

Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
4
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

9
7
Тернана
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Асколи
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
3
30%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
27%
9
39%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
7
32%
3
13%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0
Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2
Асколи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1

Результаты матчей

Тернана
Асколи

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Тернана
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1
8
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
4
15
1.5
8
11
3
16
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Тернана
 1:0 20 8 5 7 21 - 24 29
8.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
9.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
10.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
11.
Асколи
 0:1 20 6 7 7 24 - 24 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 20 6 7 7 20 - 27 25
14.
Беневенто
 1:0 20 6 7 7 18 - 20 25
15.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
16.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 0:1 20 4 5 11 17 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Тернана
 1:0 10 5 3 2 9 - 6 18
4.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
5.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
6.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
7.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Зюйдтироль
 11 3 6 2 12 - 12 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
11.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
14.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 0:1 10 3 2 5 12 - 14 11
17.
Асколи
 0:1 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 1:0 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Беневенто
 1:0 10 4 4 2 11 - 8 16
5.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
6.
Асколи
 0:1 10 4 3 3 14 - 11 15
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
13.
Тернана
 1:0 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 0:1 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Палумбо Антонио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Соренсен Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Тернана.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Асколи
2.52
3.50
3.44
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Где смотреть матч Тернана 1:0 Асколи онлайн

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Тернана
Асколи
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