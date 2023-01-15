Тур: 20. Стадион: Либеро Либерати.
0'
20' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
1:0
27' ГолПалумбо Антонио
54' Желтая карточкаДжоване Самуэль
60' Желтая карточкаШимич Лоренцо
62' Желтая карточкаМантовани Валерио
70' Желтая карточкаФавилли Андреа
73' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
80' Желтая карточкаAlessio Re
86' Желтая карточкаКоррадо Никколо
90' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
90'+6
Ход матча
27'
54'
60'
70'
80'
86'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 10
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
292 Количество передач 382
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Обе забьют (да)
27
Эрамо
Мирко
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
97 Alessio Re
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Тернана
Асколи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
2.2
Среднее время на гол
49
40
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.2
|Фавилли Андреа
|4
|0.2
|Палумбо Антонио
|3
|0.15
|Кулибали Мамаду
|2
|0.1
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.1
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.05
|Петтинари Стефано
|1
|0.05
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.05
|Соренсен Фредерик
|1
|0.05
|Коррадо Никколо
|1
|0.05
|Моро Рауль
|1
|0.05
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|5 (1)
|0.25
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.2
|Коллоколо Микеле
|3
|0.15
|Боттегин Эрик
|3
|0.15
|Чичиретти Амато
|2
|0.1
|Шимич Лоренцо
|2
|0.1
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Мендеш Педру
|1
|0.05
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|Донати Франческо
|1
|0.05
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Фавилли Андреа
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Кассата Франческо
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|1
|Мантовани Валерио
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Коррадо Никколо
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|6
|2
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|6
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|Джоване Самуэль
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Кваранта Данило
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
4
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
9
7
Тернана
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
65% (13)
25% (5)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Асколи
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
6
43%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
67%
3
27%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Пропущено
16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
26%
9
39%
76-90
Пропущено
22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 16
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
5
20%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
4
18%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0
Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2
Асколи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1
Результаты матчей
Тернана
Асколи
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Тернана
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
19
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
137
416
812
317
317
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7