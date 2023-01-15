  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Тернана
1:0
Конец матча
Асколи
0'
20' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
1:0
27' Гол
Палумбо Антонио
54' Желтая карточка
Джоване Самуэль
60' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
62' Желтая карточка
Мантовани Валерио
70' Желтая карточка
Фавилли Андреа
73' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
80' Желтая карточка
Alessio Re
86' Желтая карточка
Коррадо Никколо
90' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
90'+6

Ход матча

20'
Соренсен Фредерик
 
27'
Палумбо Антонио
(Фавилли Андреа)
1:0
46'
 
Джоване Самуэль
Эрамо Мирко
54'
 
Джоване Самуэль
60'
 
Шимич Лоренцо
62'
Мантовани Валерио
 
65'
 
Лунгой Кристофер
Калигара Фабрицио
70'
Фавилли Андреа
 
73'
Ди Таккио Франческо
 
76'
 
Alessio Re
Шимич Лоренцо
80'
 
Alessio Re
81'
 
Мендеш Педру
Гондо Седрик
82'
Кулибали Мамаду
Агацци Давиде
 
82'
Петтинари Стефано
Партипило Антони
 
86'
Коррадо Никколо
 
89'
Пагера Фабрицио
Палумбо Антонио
 
90'
 
Адьяпонг Клод

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 10
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 292 Количество передач 382
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
24
Гирингелли
Лука
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
14
Ди
Таккио
Франческо
21
Партипило
Антони
17
Фавилли
Андреа
1
Леали
Никола
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
17
Адьяпонг
Клод
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
9
Дионизи
Федерико
Тернана
3-5-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Асколи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
4:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
2.2

Среднее время на гол

49
40

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.2
Фавилли Андреа 4 0.2
Палумбо Антонио 3 0.15
Кулибали Мамаду 2 0.1
Фалетти Сесар 2 (2) 0.1
Доннарумма Альфредо 1 0.05
Петтинари Стефано 1 0.05
Ди Таккио Франческо 1 0.05
Соренсен Фредерик 1 0.05
Коррадо Никколо 1 0.05
Моро Рауль 1 0.05
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 5 (1) 0.25
Дионизи Федерико 4 (1) 0.2
Коллоколо Микеле 3 0.15
Боттегин Эрик 3 0.15
Чичиретти Амато 2 0.1
Шимич Лоренцо 2 0.1
Калигара Фабрицио 1 0.05
Мендеш Педру 1 0.05
Лунгой Кристофер 1 0.05
Донати Франческо 1 0.05
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 6 0
Палумбо Антонио 5 0
Фавилли Андреа 5 0
Партипило Антони 4 0
Кассата Франческо 4 0
Диаките Салим 4 0
Соренсен Фредерик 2 1
Мантовани Валерио 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Дефенди Марино 1 0
Яннарилли Энтони 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 6 2
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 6 1
Калигара Фабрицио 3 1
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Шимич Лоренцо 4 0
Джоване Самуэль 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Кваранта Данило 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0

Результаты матчей

Тернана
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
4
Тернана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

9
7
Тернана
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
65% (13)
25% (5)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Асколи
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
6
43%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
67%
3
27%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
26%
9
39%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 16
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
5
20%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0
Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2
Асколи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1

Результаты матчей

Тернана
Асколи

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Тернана
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
8
12
3
17
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Тернана
 20 8 5 7 21 - 24 29
8.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
9.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
10.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
11.
Асколи
 20 6 7 7 24 - 24 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 20 6 7 7 20 - 27 25
14.
Беневенто
 20 5 8 7 18 - 21 23
15.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
16.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Тернана
 10 5 3 2 9 - 6 18
4.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
5.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
6.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
7.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Зюйдтироль
 11 3 6 2 12 - 12 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
11.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Козенца
 10 3 3 4 13 - 14 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
16.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Беневенто
 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тернана 1:0 Асколи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     