Тур: 20. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
Ход матча
18'
24'
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Тотал меньше 2.5
42
Вока
Идриз
20
Насти
Марко
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
История личных встреч
Козенца
Беневенто
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
0.86
Среднее время на гол
225
105
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.57
0.6
Среднее время на гол
57
150
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.75
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
120
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|3
|0.15
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.1
|Риджионе Микеле
|2
|0.1
|Бриньола Энрико
|2
|0.1
|Флоренци Альдо
|2
|0.1
|Мерони Андреа
|1
|0.05
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.05
|Брешанини Марко
|1
|0.05
|Мерола Давиде
|1
|0.05
|Насти Марко
|1
|0.05
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.05
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|3
|0.15
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.15
|Импрота Риккардо
|2
|0.1
|Акампора Дженнаро
|2
|0.1
|Фариас Диего
|1
|0.05
|Тельо Андрес
|1
|0.05
|Леверб Максим
|1
|0.05
|Пастина Кристиан
|1
|0.05
|Куцупиас Илиас
|1
|0.05
|Капеллини Риккардо
|1
|0.05
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|1
|Вока Идриз
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Насти Марко
|5
|0
|Pietro Martino
|3
|1
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|6
|0
|Пастина Кристиан
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Тельо Андрес
|5
|0
|Фулон Дам
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|1
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Беневенто
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
5
Козенца
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Беневенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
4
5
Козенца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Беневенто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
6
46%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
1
6%
4
31%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
6
33%
3
19%
76-90
Пропущено
31
21
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
8
26%
3
14%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1
Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0
Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1
Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2
Результаты матчей
Козенца
Беневенто
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Козенца
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
127
316
514
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|30 - 12
|42
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|22 - 24
|29
|6.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|5
|7
|21 - 24
|29
|8.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|9.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|10.
|20
|7
|4
|9
|29 - 30
|25
|11.
|0:1
|20
|6
|7
|7
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|20
|6
|7
|7
|20 - 27
|25
|14.
|1:0
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|15.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|16.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|0:1
|20
|4
|5
|11
|17 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|9 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|12 - 12
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|11.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|13.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|17.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7