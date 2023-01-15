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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Козенца
0:1
Первый тайм: 32'
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Фулон Дам
24' Желтая карточка
Насти Марко
0:1
31' Пенальти

Ход матча

18'
 
Фулон Дам
24'
Насти Марко
 
31'
0:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Беневенто
3.40
3.05
2.72
Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
34
Флоренци
Альдо
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
7
Корнвиг
Эмиль
20
Насти
Марко
9
Ларривей
Хоакин
21
Палеари
Альберто
2
Эль-Кауакиби
Хамза
15
Глик
Камил
55
Весели
Фредерик
18
Фулон
Дам
80
Куцупиас
Илиас
27
Скьяттарелла
Паскуале
7
Карич
Нермин
28
Чано
Камилло
16
Импрота
Риккардо
20
Ла
Гумина
Антонино
Козенца
4-3-1-2
Беневенто
4-3-2-1

История личных встреч

Козенца
Беневенто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:1
ТМК
0:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:2
СB
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
0.86

Среднее время на гол

225
105

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.6

Среднее время на гол

57
150

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
120

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 3 0.15
Д'Урсо Кристиан 2 0.1
Риджионе Микеле 2 0.1
Бриньола Энрико 2 0.1
Флоренци Альдо 2 0.1
Мерони Андреа 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Брешанини Марко 1 0.05
Мерола Давиде 1 0.05
Насти Марко 1 0.05
Бутич Карло 1 (1) 0.05
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.15
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.15
Импрота Риккардо 2 0.1
Акампора Дженнаро 2 0.1
Фариас Диего 1 0.05
Тельо Андрес 1 0.05
Леверб Максим 1 0.05
Пастина Кристиан 1 0.05
Куцупиас Илиас 1 0.05
Капеллини Риккардо 1 0.05
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 1
Вока Идриз 5 0
Вентури Майкл 5 0
Насти Марко 5 0
Pietro Martino 3 1
Вяйсянен Саули 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Риджионе Микеле 3 0
Кало Джакомо 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Тельо Андрес 5 0
Фулон Дам 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Куцупиас Илиас 5 0
Глик Камил 4 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Леверб Максим 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0

Результаты матчей

Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Беневенто
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
5
Козенца
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Беневенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

4
5
Козенца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Беневенто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
6
46%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Пропущено

31
21
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
8
26%
3
14%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1
Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0
Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1
Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2

Результаты матчей

Козенца
Беневенто

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Козенца
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
2
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
7
3
16
1.5
5
14
2
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Тернана
 1:0 20 8 5 7 21 - 24 29
8.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
9.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
10.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
11.
Асколи
 0:1 20 6 7 7 24 - 24 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 20 6 7 7 20 - 27 25
14.
Беневенто
 1:0 20 6 7 7 18 - 20 25
15.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
16.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 0:1 20 4 5 11 17 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Тернана
 1:0 10 5 3 2 9 - 6 18
4.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
5.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
6.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
7.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Зюйдтироль
 11 3 6 2 12 - 12 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
11.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
14.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 0:1 10 3 2 5 12 - 14 11
17.
Асколи
 0:1 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 1:0 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Беневенто
 1:0 10 4 4 2 11 - 8 16
5.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
6.
Асколи
 0:1 10 4 3 3 14 - 11 15
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
13.
Тернана
 1:0 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 0:1 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Чано Камилло из команды Беневенто забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Marco Nasti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Беневенто
3.40
3.05
2.72
Все Коэффициенты
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Козенца
Беневенто
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