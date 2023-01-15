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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Козенца
1:1
Конец матча
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Фулон Дам
24' Желтая карточка
Насти Марко
0:1
31' Пенальти
Чано Камилло
73' Желтая карточка
Мерони Андреа
81' Желтая карточка
Вока Идриз
1:1
89' Гол
Вяйсянен Саули
90' Желтая карточка
Ла Вардера Сальваторе Дарио
90'+6

Ход матча

18'
 
Фулон Дам
24'
Насти Марко
 
31'
0:1
Чано Камилло
56'
Ла Вардера Сальваторе Дарио
Pietro Martino
 
56'
Мерола Давиде
Брешанини Марко
 
70'
 
Сими Нванкво
Ла Гумина Антонино
70'
Д'Урсо Кристиан
Корнвиг Эмиль
 
73'
Мерони Андреа
 
77'
Massimo Zilli
Рисполи Андреа
 
78'
Кортиновис Алессандро
Ларривей Хоакин
 
81'
Вока Идриз
 
81'
 
Кубица Кшиштоф
Куцупиас Илиас
82'
 
Фариас Диего
Чано Камилло
89'
Вяйсянен Саули
(Мерола Давиде)
1:1
90'
Ла Вардера Сальваторе Дарио
 
90'
 
Форте Франческо
Карич Нермин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 382 Количество передач 392
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
34
Флоренци
Альдо
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
7
Корнвиг
Эмиль
20
Насти
Марко
9
Ларривей
Хоакин
21
Палеари
Альберто
2
Эль-Кауакиби
Хамза
15
Глик
Камил
55
Весели
Фредерик
18
Фулон
Дам
80
Куцупиас
Илиас
27
Скьяттарелла
Паскуале
7
Карич
Нермин
28
Чано
Камилло
16
Импрота
Риккардо
20
Ла
Гумина
Антонино
Козенца
4-3-1-2
Беневенто
4-3-2-1

История личных встреч

Козенца
Беневенто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:1
ТМК
0:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:2
СB
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
0.86

Среднее время на гол

225
105

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.6

Среднее время на гол

57
150

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
120

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 3 0.15
Д'Урсо Кристиан 2 0.1
Риджионе Микеле 2 0.1
Бриньола Энрико 2 0.1
Флоренци Альдо 2 0.1
Мерола Давиде 1 0.05
Вяйсянен Саули 1 0.05
Мерони Андреа 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Брешанини Марко 1 0.05
Насти Марко 1 0.05
Бутич Карло 1 (1) 0.05
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.15
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.15
Импрота Риккардо 2 0.1
Акампора Дженнаро 2 0.1
Фариас Диего 1 0.05
Чано Камилло 1 (1) 0.05
Тельо Андрес 1 0.05
Леверб Максим 1 0.05
Пастина Кристиан 1 0.05
Куцупиас Илиас 1 0.05
Капеллини Риккардо 1 0.05
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 1
Вока Идриз 6 0
Вентури Майкл 5 0
Насти Марко 5 0
Pietro Martino 3 1
Вяйсянен Саули 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Риджионе Микеле 3 0
Кало Джакомо 3 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Мерони Андреа 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Тельо Андрес 5 0
Фулон Дам 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Куцупиас Илиас 5 0
Глик Камил 4 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Леверб Максим 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0

Результаты матчей

Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Беневенто
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
6
Козенца
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Беневенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

4
5
Козенца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Беневенто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
7
50%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
4
21%
3
18%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
7
37%
3
18%
76-90

Пропущено

32
22
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
3
14%
1-15
8
25%
3
14%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
3
9%
5
23%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1
Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0
Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1
Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2

Результаты матчей

Козенца
Беневенто

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Козенца
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
13
7
3
17
1.5
5
15
2
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Тернана
 20 8 5 7 21 - 24 29
8.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
9.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
10.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
11.
Асколи
 20 6 7 7 24 - 24 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 20 6 7 7 20 - 27 25
14.
Беневенто
 20 5 8 7 18 - 21 23
15.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
16.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Тернана
 10 5 3 2 9 - 6 18
4.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
5.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
6.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
7.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Зюйдтироль
 11 3 6 2 12 - 12 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
11.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Козенца
 10 3 3 4 13 - 14 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
16.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Беневенто
 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Чано Камилло из команды Беневенто забивает с точки!
    • Желтая карточка
      24'
      Marco Nasti получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Козенца 1:1 Беневенто онлайн

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