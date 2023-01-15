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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Тоттенхэм
0:2
Второй тайм: 53'
Арсенал
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Льорис Уго
35' Желтая карточка
Ромеро Кристиан
0:2
36' Гол
Эдегор Мартин
45' Желтая карточка
Сессеньон Райан

Ход матча

14'
0:1
Льорис Уго
35'
Ромеро Кристиан
 
36'
0:2
Эдегор Мартин
(Сака Букайо)
45'
Сессеньон Райан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 154
Тоттенхэм 11% (17)
X 27.9% (43)
Арсенал 61% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
43.31
3.55
3.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
2
Доэрти
Мэтт
29
Сарр
Пап
Матар
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Хын-Мин
Сон
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
14
Нкетиа
Эдди
11
Мартинелли
Габриэл
Тоттенхэм
3-4-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Арсенал

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

37 матчей

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

44
19

Голов в среднем за матч

2.32
1.06

Среднее время на гол

38
85

Всего голов

76
44

Голов в среднем за матч

2.05
1.19

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 15 (2) 0.79
Хын-Мин Сон 4 0.21
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.21
Бентанкур Родриго 4 0.21
Дэвис Бен 2 0.11
Дайер Эрик 2 0.11
Сессеньон Райан 2 0.11
Кулушевски Деян 1 0.05
Доэрти Мэтт 1 0.05
Перишич Иван 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Хиль Бриан 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 8 0.44
Мартинелли Габриэл 7 0.39
Сака Букайо 6 (1) 0.33
Жезус Габриэл 5 0.28
Джака Гранит 3 0.17
Нелсон Райс 2 0.11
Салиба Вильям 2 0.11
Парти Томас 2 0.11
Габриэль дос Сантос 2 0.11
Нкетиа Эдди 2 0.11
Виейра Фабиу 1 0.06
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Биссума Ив 5 0
Кейн Гарри 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Антонио Конте 2 1
Ромеро Кристиан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Ришарлисон 2 0
Скипп Оливер 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 4 0
Салиба Вильям 4 0
Сака Букайо 4 0
Джака Гранит 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Уайт Бен 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Парти Томас 2 0
Зинченко Александр 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
2
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Арсенал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

14
23
Тоттенхэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Арсенал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

16
25

Голы по времени матча

Забито

20
17
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
5%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

15
23
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
8
35%
46-60
6
40%
4
17%
61-75
3
20%
4
17%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
5
38%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

35
40
9 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
2
6%
6
15%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
7
20%
13
33%
46-60
11
31%
7
18%
61-75
8
23%
4
10%
76-90

Пропущено

27
14
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
4
15%
6
43%
61-75
3
11%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Арсенал

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
7
1
3
6
2.5
5
3
3
6
3.5
2
6
1
8
4.5
1
7
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
1
10
8
1.5
12
5
5
13
2.5
8
9
4
14
3.5
3
14
1
17
4.5
1
16
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 18 15 2 1 42 - 14 47
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 19 10 8 1 33 - 11 38
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
5.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 19 10 3 6 37 - 27 33
6.
Фулхэм
 Заявка 20 9 4 7 32 - 29 31
7.
Брайтон
 Заявка 18 9 3 6 35 - 25 30
8.
Брентфорд
 Заявка 19 7 8 4 32 - 28 29
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 8 4 6 34 - 25 28
10.
Челси
 Заявка 19 8 4 7 22 - 21 28
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 6 4 8 17 - 26 22
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 15 - 34 20
14.
Лестер
 Заявка 19 5 2 12 26 - 33 17
15.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 4 5 10 12 - 27 17
17.
Борнмут
 Заявка 19 4 4 11 18 - 41 16
18.
Эвертон
 Заявка 19 3 6 10 15 - 26 15
19.
Вест Хэм
 Заявка 19 4 3 12 15 - 25 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 3 12 17 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 2:0 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ньюкасл
 Заявка 10 6 4 0 18 - 5 22
5.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
6.
Брентфорд
 Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
7.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 10 6 0 4 21 - 15 18
8.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
10.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12.
Брайтон
 Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 2 5 6 - 14 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
19.
Эвертон
 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 10 4 1 5 14 - 14 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Саутгемптон
 Заявка 10 3 0 7 8 - 18 9
12.
Лестер
 Заявка 10 3 0 7 17 - 23 9
13.
Ливерпуль
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
18.
Борнмут
 Заявка 10 1 2 7 9 - 31 5
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
20.
Вест Хэм
 Заявка 10 1 2 7 6 - 13 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 13 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    54'
    Ещё один острый эпизод возле ворот "Арсенала" состоялся. Райан Сессеньон выстрелил в створ с левого угла вратарской, но вновь Аарон Рамсдейл справился, переведя мяч на угловой. 
  • Угловой
    53'
    А вот после исполнения корнера с левого фланга хозяевам ничего интересного придумать не удалось, без проблем гости сняли верх. 
  • Опасный момент
    52'
    МОМЕНТ! Гарри Кейн встретился с мячом перед штрафной, сместился чуть правее и пробил под перекладину - Аарон Рамсдейл в прыжке совершил сэйв. 
  • 51'
    После вбрасывания из-за боковой гостям удалось доставить игровой снаряд в штрафную площадку, но борьбу на втором этаже они проиграли. 
  • 50'
    Габриэл Мартинелли оказался в окружении Мэтта Доэрти и Кристиана Ромеро на левом фланге около чужой штрафной, но сумел выжать максимум из эпизода, заработав аут. 
  • Опасный момент
    49'
    Деян Кулушевски входит в штрафную площадку с правого фланга, подрабатывает под левую и стреляет в дальний угол - чуть выше перекладины пролетает мяч. 
  • Судья
    48'
    Мартинелли ушёл от Сарра на левом фланге и оказался на газоне, но арбитр показал, что фола не было, поэтому нужно матч продолжать. 
  • 47'
    Без замен обошёлся "Тоттенхэм" в перерыве, однако будем следить за тем, что изменится в его игре в тактическом плане. 
  • Второй тайм начался
    46'
    В противостоянии "Тоттенхэма" и "Арсенала" начинается второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, "Арсенал" выигрывает за счёт двух безответных голов. 
  • Опасный момент
    45'
    Хёйбьерг отобрал мяч у Зинченко на правом фланге и выполнил подачу на правый угол вратарской, откуда пробил Кейн, но Рамсдейл справился, переведя игровой снаряд за лицевую. Корнер ничем опасным не отметился. 
  • Желтая карточка
    45'
    Сака ушёл от Сессеньона и Сона на правом фланге, после чего получил по ногам от Райана, а сам Райан доигрался до "горчичника". 
  • Фол, нарушение
    45'
    Сарр пустился в дриблинг перед своей штрафной площадкой. От Сака ушёл, а потом оказался на газоне после встречи с Эдегором. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Габриэль дос Сантос отобрал мяч у Гарри Кейна на левом фланге около центральной линии, но не обошёлся без нарушения правил. 
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    • 43'
      Мартин Эдегор решился на прямой удар, который опасностью не сопровождался. Выстрел на себя приняла стенка из футболистов "Тоттенхэма". 
    • Фол, нарушение
      42'
      Букайо Сака добежал до правого угла штрафной площадки и упал после контакта с Клеманом Ленгле - Крейг Поусон стандарт в пользу гостей назначил. 
    • 41'
      Пап Матар Сарр попробовал разогнать атаку правым флангом, отправив мяч в сторону Мэтта Доэрти, но теперь уже Александр Зинченко продемонстрировал умение читать игру. 
    • 40'
      Александр Зинченко увидел рывок Букайо Сака по правому флангу и выполнил передачу, но Райан Сессеньон оказался к этому готов, успев вмешаться в эпизод. 
    • 38'
      Прессингуют хозяева в центре поля, но их попытки сводятся на нет короткими передачами. Очень уверенно ходит мяч у "Арсенала". 
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ЭДЕГОР!!! Мартин Эдегор наносит второй удар с дальней дистанции, после которого мяч отправляется в правый нижний угол. 
    • Желтая карточка
      36'
      Первая жёлтая карточка появляется в руках Крейга Поусона. Её обладателем становится Кристиан Ромеро за фол на Габриэле Мартинелли на правом фланге. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Томас Парти потерял мяч в центральном круге. Пап Матар Сарр его подобрал, но сразу же в отбор вступил Гранит Джака, да ещё и штрафной заработал. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Право на ещё один штрафной заработали гости. Мартин Эдегор навесил с левого фланга, найдя голову Эрика Дайера. Александр Зинченко вернул мяч к вратарской, где Уго Льорис сыграл на перехвате. 
    • 33'
      Всем составом "Тоттенхэм" отходит за линию мяча и наблюдает за розыгрышем "Арсенала" позиционного наступления. Обострения нет, контроль ради контроля. 
    • 32'
      Букайо Сака вошёл в штрафную правым краем, обыграл один в один Клемана Ленгле и пробил - сошёл мяч с ноги, существенно разминувшись с воротами. 
    • 30'
      Сессеньон попробовал добежать до лицевой линии по левому флангу и навесить - Нкетиа оказался против, выполнив чистый подкат. 
    • 29'
      Наступление "Тоттенхэма" правым флангом привело к подаче в штрафную площадку, с которой без проблем разобрался Александр Зинченко. 
    • 28'
      Эдегор выполнил подачу в штрафную, но партнёры воздух проиграли. Сака оказался лучшим на подборе, но тоже очень быстро мяча лишился. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Букайо Сака оказывается на газоне на правом фланге около чужой штрафной. Райан Сессеньон проиграл позицию и нарушил правила. 
    • Штанга
      26'
      Подопечные Микеля Артеты стремятся забить второй гол и увеличить перевес. Томас Парти находит возможность для удара из-за пределов штрафной - правая штанга выручает "Тоттенхэм". 
    • Угловой
      25'
      Корнер ничего полезного "Арсеналу" не принёс, Мэтт Доэрти выиграл борьбу на втором этаже и выбил мяч из собственной штрафной площади. 
    • Опасный момент
      24'
      Мартин Эдегор отвечает своим выстрелом, который получается более острым - в правый нижний угол летит мяч, но Уго Льорис реагирует. Угловой исполнят гости. 
    • 23'
      Пьер-Эмиль Хёйбьерг решился на удар с дальней дистанции, но мяч до ворот не дошёл, встретившись с Томасом Парти. 
    • Опасный момент
      22'
      Эдди Нкетиа решил повторить эпизод с забитым голом. Проник в штрафную площадь и прострелил с правого края - на сей раз хозяевам удалось отбить мяч в сторону от ворот. 
    • 21'
      Проснулся "Тоттенхэм" после пропущенного гола, активно идя в атаку. "Арсенал" пытается сбить атакующий порыв соперника, забирая мяч под контроль и устраивая перепасовку. 
    • 20'
      Александр Зинченко останавливает Деяна Кулушевски на левом фланге, выполняя подкат, да ещё и аут для своей команды зарабатывает. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТИЩЕ! Сессеньон выполняет проникающую передачу на Сона, Хын-Мин стреляет с правого угла вратарской, но Аарон Рамсдейл справляется. 
    • 18'
      Мэтт Доэрти попытался обострить позиционную атаку, выполнив подачу в штрафную с правого фланга - Аарон Рамсдейл уверенно сыграл на выходе. 
    • 16'
      После не самого убедительного старта "Арсеналу" удалось перехватить инициативу, в результате чего получилось и открыть счёт. Теперь ждём реакцию "Тоттенхэма". 
    • Гол в свои ворота
      15'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЛЬОРИС!!! Букайо Сака вошёл в штрафную площадку с правого фланга и пробил - мяч попал в ногу Райана Сессеньона и полетел в створ, Уго Льорис вступил в игру, но не до конца отразил игровой снаряд, влетел он в сетку. 
    • Офсайд
      15'
      Деян Кулушевски встретился с мячом на правом фланге, а затем услышал свисток арбитра - положение "вне игры" усмотрел лайнсмен. 
    • 14'
      При помощи коротких передач всё сложнее хозяевам выходить из обороны в атаку, поэтому сейчас решили сделать это через верховой пас, который стал лёгкой добычей для Аарона Рамсдейла. 
    • 13'
      Мартин Эдегор взялся за исполнение стандарта, доставив мяч в центр штрафной - Томас Парти выиграл воздух и пробил головой, чуть выше цели получилось. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Эдди Нкетиа оказывается на газоне после подката Кристиана Ромеро - на сей раз свисток арбитра не стал молчать, перспективный стандарт для гостей. 
    • Судья
      11'
      Габриэл Мартинелли взял игру на себя и попытался обыграть всю оборону "Тоттенхэма". В штрафную площадь вошёл, а потом упал - Крейг Поусон показал, что ничего криминального не было. 
    • 10'
      Букайо Сака подключает к атаке правым флангом Уайта. Бен добирается до лицевой линии и подаёт - мяч срезается с ноги, улетая на трибуны. 
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Высокий прессинг позволяет "Арсеналу" отобрать игровой снаряд. Далее последовал навес в центр штрафной, откуда пробил Эдди Нкетиа, но Уго Льориса не переиграл. 
    • 8'
      Букайо Сака исполнил корнер с правого фланга. Отправил мяч на дальнюю штангу, найдя голову одного из соперников, после чего Кейн выбил игровой снаряд из штрафной. 
    • Угловой
      7'
      Райан Сессеньон один из самых активных на первых минутах. Сейчас отрабатывает в обороне, останавливая при помощи подката Мартина Эдегора. Корнер для "Арсенала". 
    • 6'
      Сессеньон снова набирает скорость на левом фланге и простреливает низом в центр штрафной - первым на мяче оказывается Габриэль дос Сантос. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Удалось подопечным Микеля Артеты справиться с прессингом "Тоттенхэма", Мэтт Доэрти слишком активно пошёл в отбор, нарушив правила на правом фланге. 
    • 4'
      Сначала увидели мы высокий прессинг со стороны "Арсенала", а теперь и "Тоттенхэм" оказывает давление на оппонентов около их штрафной, но дивидендов это не приносит. 
    • 3'
      Райан Сессеньон получает пространство на левом фланге и совершает рывок. После сближения со штрафной площадкой выполняет подачу, попадает в Томаса Парти и зарабатывает аут. 
    • 2'
      С центра поля начали гости, после чего Аарон Рамсдейл встретился с игровым снарядом за пределами штрафной площадки и выполнил передачу верхом, за которую партнёры не зацепились. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Крейг Поусон даёт первый свисток - начинаем! 
    • Второй тайм
    • Желтая карточка
      54'
      Пап Матар Сарр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      54'
      Пап Матар Сарр из команды Тоттенхэм заходит слишком далеко, он валит Мартинелли Габриэл.
    • 54'
      Кейн Гарри нанес удар головой, но Аарон Рэмсдейл спокойно отбил мяч.
    • 54'
      Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Тоттенхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Парти Томас из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Ленгле Клеман из команды Тоттенхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      52'
      Хын-Мин Сон из команды Тоттенхэм разыграл угловой с правого угла.
    • 52'
      Рамсдейл Аарон делает важнейший сейв!
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Сессеньон Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Кейн Гарри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Тоттенхэм пытается что-то создать.
    • 52'
      Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Уайт Бен из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Хын-Мин Сон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Рамсдейл Аарон делает важнейший сейв!
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Кейн Гарри. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Кулушевски Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Хёйбьерг Пьер-Эмиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Игрок из команды Арсенал делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 50'
      Контроль мяча: Тоттенхэм: 44%, Арсенал: 56%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 49'
      Кулушевски Деян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Тоттенхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Тоттенхэм контролирует мяч.
    • 47'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 47'
      Пап Матар Сарр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тоттенхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:2 Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    11% (17)
    Ничья
    27.9% (43)
    Арсенал
    61% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.07% (89)
    Меньше
    23.93% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    97.44% (114)
    Нет
    2.56% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    38.3% (59)
    1:1 Ничья
    16.2% (25)
    2:2 Ничья
    8.4% (13)
    2:1 Тоттенхэм
    5.2% (8)
    2:3 Арсенал
    2.6% (4)
    0:1 Арсенал
    1.3% (2)
    1:3 Арсенал
    1.3% (2)
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    Арсенал
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