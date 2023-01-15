Мартинелли ушёл от Сарра на левом фланге и оказался на газоне, но арбитр показал, что фола не было, поэтому нужно матч продолжать.

Деян Кулушевски входит в штрафную площадку с правого фланга, подрабатывает под левую и стреляет в дальний угол - чуть выше перекладины пролетает мяч.

Габриэл Мартинелли оказался в окружении Мэтта Доэрти и Кристиана Ромеро на левом фланге около чужой штрафной, но сумел выжать максимум из эпизода, заработав аут.

После вбрасывания из-за боковой гостям удалось доставить игровой снаряд в штрафную площадку, но борьбу на втором этаже они проиграли.

МОМЕНТ! Гарри Кейн встретился с мячом перед штрафной, сместился чуть правее и пробил под перекладину - Аарон Рамсдейл в прыжке совершил сэйв.

А вот после исполнения корнера с левого фланга хозяевам ничего интересного придумать не удалось, без проблем гости сняли верх.

Ещё один острый эпизод возле ворот "Арсенала" состоялся. Райан Сессеньон выстрелил в створ с левого угла вратарской, но вновь Аарон Рамсдейл справился, переведя мяч на угловой.

В противостоянии "Тоттенхэма" и "Арсенала" начинается второй тайм.

Без замен обошёлся "Тоттенхэм" в перерыве, однако будем следить за тем, что изменится в его игре в тактическом плане.

Габриэль дос Сантос отобрал мяч у Гарри Кейна на левом фланге около центральной линии, но не обошёлся без нарушения правил.

Сарр пустился в дриблинг перед своей штрафной площадкой. От Сака ушёл, а потом оказался на газоне после встречи с Эдегором.

Сака ушёл от Сессеньона и Сона на правом фланге, после чего получил по ногам от Райана, а сам Райан доигрался до "горчичника".

Хёйбьерг отобрал мяч у Зинченко на правом фланге и выполнил подачу на правый угол вратарской, откуда пробил Кейн, но Рамсдейл справился, переведя игровой снаряд за лицевую. Корнер ничем опасным не отметился.

Завершается первый тайм, "Арсенал" выигрывает за счёт двух безответных голов.

Всем составом "Тоттенхэм" отходит за линию мяча и наблюдает за розыгрышем "Арсенала" позиционного наступления. Обострения нет, контроль ради контроля.

Право на ещё один штрафной заработали гости. Мартин Эдегор навесил с левого фланга, найдя голову Эрика Дайера. Александр Зинченко вернул мяч к вратарской, где Уго Льорис сыграл на перехвате.

Томас Парти потерял мяч в центральном круге. Пап Матар Сарр его подобрал, но сразу же в отбор вступил Гранит Джака, да ещё и штрафной заработал.

Первая жёлтая карточка появляется в руках Крейга Поусона. Её обладателем становится Кристиан Ромеро за фол на Габриэле Мартинелли на правом фланге.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ЭДЕГОР!!! Мартин Эдегор наносит второй удар с дальней дистанции, после которого мяч отправляется в правый нижний угол.

Прессингуют хозяева в центре поля, но их попытки сводятся на нет короткими передачами. Очень уверенно ходит мяч у "Арсенала".

Александр Зинченко увидел рывок Букайо Сака по правому флангу и выполнил передачу, но Райан Сессеньон оказался к этому готов, успев вмешаться в эпизод.

Пап Матар Сарр попробовал разогнать атаку правым флангом, отправив мяч в сторону Мэтта Доэрти, но теперь уже Александр Зинченко продемонстрировал умение читать игру.

Букайо Сака добежал до правого угла штрафной площадки и упал после контакта с Клеманом Ленгле - Крейг Поусон стандарт в пользу гостей назначил.

Мартин Эдегор решился на прямой удар, который опасностью не сопровождался. Выстрел на себя приняла стенка из футболистов "Тоттенхэма".

32' Букайо Сака вошёл в штрафную правым краем, обыграл один в один Клемана Ленгле и пробил - сошёл мяч с ноги, существенно разминувшись с воротами.

30' Сессеньон попробовал добежать до лицевой линии по левому флангу и навесить - Нкетиа оказался против, выполнив чистый подкат.

29' Наступление "Тоттенхэма" правым флангом привело к подаче в штрафную площадку, с которой без проблем разобрался Александр Зинченко.

28' Эдегор выполнил подачу в штрафную, но партнёры воздух проиграли. Сака оказался лучшим на подборе, но тоже очень быстро мяча лишился.

27' Букайо Сака оказывается на газоне на правом фланге около чужой штрафной. Райан Сессеньон проиграл позицию и нарушил правила.

26' Подопечные Микеля Артеты стремятся забить второй гол и увеличить перевес. Томас Парти находит возможность для удара из-за пределов штрафной - правая штанга выручает "Тоттенхэм".

25' Корнер ничего полезного "Арсеналу" не принёс, Мэтт Доэрти выиграл борьбу на втором этаже и выбил мяч из собственной штрафной площади.

24' Мартин Эдегор отвечает своим выстрелом, который получается более острым - в правый нижний угол летит мяч, но Уго Льорис реагирует. Угловой исполнят гости.

23' Пьер-Эмиль Хёйбьерг решился на удар с дальней дистанции, но мяч до ворот не дошёл, встретившись с Томасом Парти.

22' Эдди Нкетиа решил повторить эпизод с забитым голом. Проник в штрафную площадь и прострелил с правого края - на сей раз хозяевам удалось отбить мяч в сторону от ворот.

21' Проснулся "Тоттенхэм" после пропущенного гола, активно идя в атаку. "Арсенал" пытается сбить атакующий порыв соперника, забирая мяч под контроль и устраивая перепасовку.

20' Александр Зинченко останавливает Деяна Кулушевски на левом фланге, выполняя подкат, да ещё и аут для своей команды зарабатывает.

19' МОМЕНТИЩЕ! Сессеньон выполняет проникающую передачу на Сона, Хын-Мин стреляет с правого угла вратарской, но Аарон Рамсдейл справляется.

18' Мэтт Доэрти попытался обострить позиционную атаку, выполнив подачу в штрафную с правого фланга - Аарон Рамсдейл уверенно сыграл на выходе.

16' После не самого убедительного старта "Арсеналу" удалось перехватить инициативу, в результате чего получилось и открыть счёт. Теперь ждём реакцию "Тоттенхэма".

15' АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЛЬОРИС!!! Букайо Сака вошёл в штрафную площадку с правого фланга и пробил - мяч попал в ногу Райана Сессеньона и полетел в створ, Уго Льорис вступил в игру, но не до конца отразил игровой снаряд, влетел он в сетку.

15' Деян Кулушевски встретился с мячом на правом фланге, а затем услышал свисток арбитра - положение "вне игры" усмотрел лайнсмен.

14' При помощи коротких передач всё сложнее хозяевам выходить из обороны в атаку, поэтому сейчас решили сделать это через верховой пас, который стал лёгкой добычей для Аарона Рамсдейла.

13' Мартин Эдегор взялся за исполнение стандарта, доставив мяч в центр штрафной - Томас Парти выиграл воздух и пробил головой, чуть выше цели получилось.

12' Эдди Нкетиа оказывается на газоне после подката Кристиана Ромеро - на сей раз свисток арбитра не стал молчать, перспективный стандарт для гостей.

11' Габриэл Мартинелли взял игру на себя и попытался обыграть всю оборону "Тоттенхэма". В штрафную площадь вошёл, а потом упал - Крейг Поусон показал, что ничего криминального не было.

10' Букайо Сака подключает к атаке правым флангом Уайта. Бен добирается до лицевой линии и подаёт - мяч срезается с ноги, улетая на трибуны.

9' ОПАСНО! Высокий прессинг позволяет "Арсеналу" отобрать игровой снаряд. Далее последовал навес в центр штрафной, откуда пробил Эдди Нкетиа, но Уго Льориса не переиграл.

8' Букайо Сака исполнил корнер с правого фланга. Отправил мяч на дальнюю штангу, найдя голову одного из соперников, после чего Кейн выбил игровой снаряд из штрафной.

7' Райан Сессеньон один из самых активных на первых минутах. Сейчас отрабатывает в обороне, останавливая при помощи подката Мартина Эдегора. Корнер для "Арсенала".

6' Сессеньон снова набирает скорость на левом фланге и простреливает низом в центр штрафной - первым на мяче оказывается Габриэль дос Сантос.

5' Удалось подопечным Микеля Артеты справиться с прессингом "Тоттенхэма", Мэтт Доэрти слишком активно пошёл в отбор, нарушив правила на правом фланге.

4' Сначала увидели мы высокий прессинг со стороны "Арсенала", а теперь и "Тоттенхэм" оказывает давление на оппонентов около их штрафной, но дивидендов это не приносит.

3' Райан Сессеньон получает пространство на левом фланге и совершает рывок. После сближения со штрафной площадкой выполняет подачу, попадает в Томаса Парти и зарабатывает аут.

2' С центра поля начали гости, после чего Аарон Рамсдейл встретился с игровым снарядом за пределами штрафной площадки и выполнил передачу верхом, за которую партнёры не зацепились.