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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Тоттенхэм
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 47
Тоттенхэм 14.9% (7)
X 31.9% (15)
Арсенал 53.2% (25)
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Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
3.30
3.72
3.30
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История личных встреч

Тоттенхэм
Арсенал

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

37 матчей

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

44
19

Голов в среднем за матч

2.32
1.06

Среднее время на гол

38
85

Всего голов

76
44

Голов в среднем за матч

2.05
1.19

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 15 (2) 0.83
Хын-Мин Сон 4 0.22
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.22
Бентанкур Родриго 4 0.22
Дэвис Бен 2 0.11
Дайер Эрик 2 0.11
Сессеньон Райан 2 0.11
Кулушевски Деян 1 0.06
Доэрти Мэтт 1 0.06
Перишич Иван 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Хиль Бриан 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 7 0.41
Мартинелли Габриэл 7 0.41
Сака Букайо 6 (1) 0.35
Жезус Габриэл 5 0.29
Джака Гранит 3 0.18
Нелсон Райс 2 0.12
Салиба Вильям 2 0.12
Парти Томас 2 0.12
Габриэль дос Сантос 2 0.12
Нкетиа Эдди 2 0.12
Виейра Фабиу 1 0.06
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Биссума Ив 5 0
Кейн Гарри 4 0
Антонио Конте 2 1
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Скипп Оливер 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 4 0
Салиба Вильям 4 0
Сака Букайо 4 0
Джака Гранит 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Уайт Бен 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Парти Томас 2 0
Зинченко Александр 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
2
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Арсенал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

14
23
Тоттенхэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Арсенал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

16
25

Голы по времени матча

Забито

20
17
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
5%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

15
23
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
8
35%
46-60
6
40%
4
17%
61-75
3
20%
4
17%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
5
38%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

35
40
9 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
2
6%
6
15%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
7
20%
13
33%
46-60
11
31%
7
18%
61-75
8
23%
4
10%
76-90

Пропущено

27
14
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
4
15%
6
43%
61-75
3
11%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Арсенал

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
7
1
3
6
2.5
5
3
3
6
3.5
2
6
1
8
4.5
1
7
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
1
10
8
1.5
12
5
5
13
2.5
8
9
4
14
3.5
3
14
1
17
4.5
1
16
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 2 дня 7 часов 31 минуту.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Тоттенхэм 14.9% (7)
    X 31.9% (15)
    Арсенал 53.2% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Арсенал
    3.30
    3.72
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    14.9% (7)
    Ничья
    31.9% (15)
    Арсенал
    53.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.74% (33)
    Меньше
    23.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (43)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    40.4% (19)
    1:1 Ничья
    21.3% (10)
    2:1 Тоттенхэм
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    2:3 Арсенал
    4.3% (2)
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    Тоттенхэм
    Арсенал
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