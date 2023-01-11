Тур: 20. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Поусон Крейг
История личных встреч
Тоттенхэм
Арсенал
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
35.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
37 матчей
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.78
1.32
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
44
19
Голов в среднем за матч
2.32
1.06
Среднее время на гол
38
85
Всего голов
76
44
Голов в среднем за матч
2.05
1.19
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|15 (2)
|0.83
|Хын-Мин Сон
|4
|0.22
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.22
|Бентанкур Родриго
|4
|0.22
|Дэвис Бен
|2
|0.11
|Дайер Эрик
|2
|0.11
|Сессеньон Райан
|2
|0.11
|Кулушевски Деян
|1
|0.06
|Доэрти Мэтт
|1
|0.06
|Перишич Иван
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|7
|0.41
|Мартинелли Габриэл
|7
|0.41
|Сака Букайо
|6 (1)
|0.35
|Жезус Габриэл
|5
|0.29
|Джака Гранит
|3
|0.18
|Нелсон Райс
|2
|0.12
|Салиба Вильям
|2
|0.12
|Парти Томас
|2
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.12
|Нкетиа Эдди
|2
|0.12
|Виейра Фабиу
|1
|0.06
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Кейн Гарри
|4
|0
|Антонио Конте
|2
|1
|Сессеньон Райан
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Эдегор Мартин
|3
|0
|Уайт Бен
|3
|0
|Габриэль дос Сантос
|3
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
2
2
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Арсенал
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
14
23
Тоттенхэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Арсенал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
16
25
Голы по времени матча
Забито
20
17
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
5%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
15
23
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
8
35%
46-60
6
40%
4
17%
61-75
3
20%
4
17%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
5
38%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
35
40
9 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
2
6%
6
15%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
7
20%
13
33%
46-60
11
31%
7
18%
61-75
8
23%
4
10%
76-90
Пропущено
27
14
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
4
15%
6
43%
61-75
3
11%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Арсенал
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
71
36
53
36
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
161
108
125
513
89
414
314
117
116
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал
Исход игры
Тоттенхэм
14.9% (7)
Ничья
31.9% (15)
Арсенал
53.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
76.74% (33)
Меньше
23.26% (10)
Обе команды забьют
Да
100% (43)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
40.4% (19)
1:1 Ничья
21.3% (10)
2:1 Тоттенхэм
10.6% (5)
2:2 Ничья
8.5% (4)
2:3 Арсенал
4.3% (2)
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