Тур: 20. Стадион: Stade Joseph Marien.
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Тотал больше 2,5
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нсимба БрюниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|9
|0.45
|Саймон Адингра
|7
|0.35
|Теума Тедди
|5 (4)
|0.25
|Бонифасе Виктор
|3
|0.15
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.15
|Ниукоп Барт
|2
|0.1
|Сайкс Росс
|2
|0.1
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0.1
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.1
|Линен Сенне
|1
|0.05
|Амани Жан
|1
|0.05
|Лапуссен Лоик
|1
|0.05
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.05
|Нильссон Хокан
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|11 (5)
|0.55
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.35
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.1
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.05
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|Стенгс Келвин
|1
|0.05
|Наингголан Раджа
|1
|0.05
|Де Лат Ричи
|1
|0.05
|Миёши Коджи
|1
|0.05
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|Скотт Кристофер
|1
|0.05
|Валенсия Энтони
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Муйя Арбнор
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|0
|Ниукоп Барт
|7
|0
|Амани Жан
|4
|1
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Антверпен
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
6
Унион Сент-Жиллуаз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
23
20
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Антверпен
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
27
26
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
4
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
38%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
27
21
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
4
15%
5
24%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
2
7%
6
29%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
7
26%
3
14%
61-75
9
33%
4
19%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Забито
43
33
15 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
8
19%
7
21%
1-15
3
7%
2
6%
16-30
4
9%
8
24%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
9
21%
5
15%
61-75
13
30%
8
24%
76-90
Пропущено
21
22
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
4
19%
6
27%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
6
27%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Ройал Капеллен - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0
Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
82
54
55
18
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
163
145
127
613
514
118
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|17
|1
|2
|49 - 17
|52
|2.
|0:0
|20
|13
|4
|3
|41 - 23
|43
|3.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|35 - 20
|40
|4.
|20
|10
|5
|5
|37 - 25
|35
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 21
|34
|6.
|20
|9
|3
|8
|39 - 35
|30
|7.
|20
|8
|6
|6
|22 - 20
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|35 - 31
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|11.
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|4
|9
|27 - 35
|22
|14.
|20
|6
|1
|13
|26 - 42
|19
|15.
|20
|5
|3
|12
|19 - 37
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|22 - 44
|17
|17.
|20
|4
|4
|12
|25 - 43
|16
|18.
|20
|4
|3
|13
|19 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|29 - 9
|31
|2.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|4.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|20 - 17
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|10
|0
|2
|8
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|11 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 6
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 6