  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча
Антверпен
0'
3' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
31' Желтая карточка
Ванзейр Данте
1:0
34' Гол
Ванзейр Данте
37' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
56' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
57' Желтая карточка
Стенгс Келвин
75' Желтая карточка
Янссен Винсент
75' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
2:0
76' Пенальти
Теума Тедди
79' Желтая карточка
Матида Коки
90' Желтая карточка
Ниукоп Барт
90'+5
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
59
Кандусс
Исмаэль
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
48
Arthur
Vermeeren
24
Эккеленкамп
Юрген
11
Муйя
Арбнор
14
Стенгс
Келвин
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 10 0.5
Саймон Адингра 7 0.35
Теума Тедди 6 (5) 0.3
Бонифасе Виктор 3 0.15
Бёрджесс Кристиан 3 0.15
Ниукоп Барт 2 0.1
Сайкс Росс 2 0.1
Пуэртас Кэмерон 2 0.1
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.1
Линен Сенне 1 0.05
Амани Жан 1 0.05
Лапуссен Лоик 1 0.05
Ван дер Хейден Сибе 1 0.05
Нильссон Хокан 1 0.05
Кандусс Исмаэль 1 0.05
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (5) 0.55
Фрай Микаэль 7 (2) 0.35
Баликвиша Мишель-Анже 4 0.2
Алдервейрельд Тоби 2 0.1
Эккеленкамп Юрген 1 0.05
Геркенс Питер 1 0.05
Стенгс Келвин 1 0.05
Наингголан Раджа 1 0.05
Де Лат Ричи 1 0.05
Миёши Коджи 1 0.05
Винс Сэмюэл 1 0.05
Скотт Кристофер 1 0.05
Валенсия Энтони 1 0.05
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Муйя Арбнор 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 9 0
Ниукоп Барт 8 0
Амани Жан 4 1
Бёрджесс Кристиан 5 0
Линен Сенне 5 0
Теума Тедди 4 0
Кандусс Исмаэль 3 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Морис Антони 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Ванзейр Данте 1 0
Матида Коки 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 0
Алдервейрельд Тоби 4 0
Янссен Винсент 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Стенгс Келвин 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Батай Йелле 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Пачо Вильям 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Антверпен
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
6
Унион Сент-Жиллуаз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

23
20
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Антверпен
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

27
26

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
4
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
38%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

27
21
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
4
15%
5
24%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
2
7%
6
29%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
7
26%
3
14%
61-75
9
33%
4
19%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

43
33
15 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
8
19%
7
21%
1-15
3
7%
2
6%
16-30
4
9%
8
24%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
9
21%
5
15%
61-75
13
30%
8
24%
76-90

Пропущено

21
22
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
4
19%
6
27%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
6
27%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Ройал Капеллен - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0
Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
7
3
1
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
8
2
1.5
5
4
5
5
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
3
14
5
1.5
12
7
6
13
2.5
5
14
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 20 17 1 2 49 - 17 52
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 14 3 3 43 - 23 45
3.
Антверпен
 20 12 3 5 35 - 22 39
4.
Брюгге
 20 10 5 5 37 - 25 35
5.
Гент
 20 10 4 6 34 - 21 34
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 20 8 6 6 22 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 19 7 3 9 29 - 27 24
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Мехелен
 19 6 4 9 27 - 35 22
14.
Эйпен
 20 6 1 13 26 - 42 19
15.
Кортрейк
 20 5 3 12 19 - 37 18
16.
Остенде
 20 5 2 13 22 - 44 17
17.
Зульте-Варегем
 20 4 4 12 25 - 43 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 10 1 0 29 - 9 31
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 18 - 8 23
4.
Брюгге
 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Гент
 10 6 2 2 18 - 10 20
6.
Мехелен
 11 5 3 3 20 - 17 18
7.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 10 3 0 7 11 - 18 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 11 5 4 2 13 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
7.
Антверпен
 10 4 2 4 13 - 14 14
8.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Кортрейк
 10 3 1 6 13 - 19 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 10 1 3 6 8 - 15 6
17.
Остенде
 11 1 2 8 10 - 27 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Гент Кейперс Уго 11 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 9
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 8
Эйпен Петерс Стеф 1 6
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Антверпен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     