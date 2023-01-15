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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Олимпиакос
1:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
37' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
38' Желтая карточка
Одубаджо Мозес
39' Желтая карточка
Дабо Брайан
1:0
46' Гол
Масурас Гиоргос
84' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
90' Желтая карточка
Рябчук Олег
90'+9

Ход матча

37'
Ин-Бом Хван
 
38'
 
Одубаджо Мозес
39'
 
Дабо Брайан
46'
Масурас Гиоргос
Фортунис Костас
 
46'
Масурас Гиоргос
(Родригес Хамес)
1:0
69'
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
 
72'
 
Дарида Владимир
Гарсия Мануэль
72'
 
Камашу Рафаэл
Грэй Андре
78'
Самассеку Диади
Родригес Хамес
 
79'
 
Дукуре Шейк
Дабо Брайан
84'
 
Фабиано Лейсманн
84'
 
Пальма Луис
Матео Гарсия
88'
Родригес Гарри
Биэл Пеп
 
90'
Рябчук Олег
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 528 Количество передач 420
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
7
Фортунис
Костас
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
14
Брабец
Якуб
4
Фабиано
Лейсманн
18
Мазику
Брэдли
6
Дабо
Брайан
16
Дарида
Владимир
13
Этебо
Огенекаро
10
Матео
Гарсия
9
Грэй
Андре
7
Мансини
Даниэль
Олимпиакос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Арис Салоники

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

66.7%
13.9%
19.4%
24 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.35

Среднее время на гол

47
66

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.53

Среднее время на гол

77
171

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.53
0.92

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

58
98

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 7 (1) 0.39
Биэл Пеп 5 (1) 0.28
Родригес Хамес 3 0.17
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.17
Фортунис Костас 3 0.17
Масурас Гиоргос 3 0.17
Вальбуэна Матьё 2 0.11
Родригес Гарри 2 0.11
Ин-Бом Хван 1 0.06
Бухалакис Андреас 1 0.06
Андруцос Танасис 1 0.06
Ранджелович Лазар 1 0.06
Рябчук Олег 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.39
Грэй Андре 6 0.33
Мансини Даниэль 3 0.17
Фабиано Лейсманн 3 (1) 0.17
Гарсия Мануэль II 1 0.06
Жервиньо Куасси 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
Камашу Рафаэл 1 0.06
М'баката Салем 1 0.06
Пеерсман Марвин 0 0
Дарида Владимир 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 4 0
М'Вила Янн 3 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Родригес Хамес 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Кунде Пьер 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 6 0
Дабо Брайан 4 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Одубаджо Мозес 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Пеерсман Марвин 1 0
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Арис Салоники
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арис Салоники
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

15
17
Олимпиакос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Арис Салоники
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

18
19

Голы по времени матча

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
67%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
7
44%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

34
24
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
12%
1
4%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
11
32%
4
17%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
7
21%
6
25%
76-90

Пропущено

8
15
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0
ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Арис Салоники

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
10
8
1.5
7
11
3
15
2.5
4
14
2
16
3.5
2
16
1
17
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 18 13 4 1 27 - 7 43
2.
АЕК
 18 13 2 3 36 - 8 41
3.
Олимпиакос
 18 11 5 2 32 - 10 38
4.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
5.
Арис Салоники
 18 8 4 6 25 - 14 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 18 5 4 9 19 - 26 19
9.
ПАС Янина
 0:0 18 4 6 8 20 - 33 18
10.
Астерас
 18 3 9 6 14 - 22 18
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Левадиакос
 18 2 6 10 10 - 22 12
13.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 9 8 0 1 20 - 3 24
2.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 13 - 3 23
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Олимпиакос
 9 6 2 1 17 - 4 20
5.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 9 3 5 1 7 - 3 14
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 0:0 9 3 4 2 12 - 16 13
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 6 2 1 14 - 4 20
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 9 3 3 3 12 - 11 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 9 2 2 5 8 - 9 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 0:0 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Левадиакос
 9 0 3 6 3 - 11 3
14.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
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Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 10 (3)
Панетоликос Карелис Никос 10
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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