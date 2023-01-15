Тур: 18. Стадион: Караискакис.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаИн-Бом Хван
38' Желтая карточкаОдубаджо Мозес
39' Желтая карточкаДабо Брайан
1:0
46' ГолМасурас Гиоргос
84' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
90' Желтая карточкаРябчук Олег
90'+9
Ход матча
37'
38'
39'
46'
84'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
528 Количество передач 420
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.42 Победа «Олимпиакоса»
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пардью Алан
История личных встреч
Олимпиакос
Арис Салоники
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
19.2%
3.9%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
66.7%
13.9%
19.4%
24 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
20 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.35
Среднее время на гол
47
66
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.53
Среднее время на гол
77
171
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.53
0.92
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
58
98
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|0.39
|Биэл Пеп
|5 (1)
|0.28
|Родригес Хамес
|3
|0.17
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.17
|Фортунис Костас
|3
|0.17
|Масурас Гиоргос
|3
|0.17
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.11
|Родригес Гарри
|2
|0.11
|Ин-Бом Хван
|1
|0.06
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Андруцос Танасис
|1
|0.06
|Ранджелович Лазар
|1
|0.06
|Рябчук Олег
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|7
|0.39
|Грэй Андре
|6
|0.33
|Мансини Даниэль
|3
|0.17
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.17
|Гарсия Мануэль II
|1
|0.06
|Жервиньо Куасси
|1
|0.06
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|Камашу Рафаэл
|1
|0.06
|М'баката Салем
|1
|0.06
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дарида Владимир
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|4
|0
|М'Вила Янн
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Врусаи Мариус
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Пипа
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|6
|0
|Дабо Брайан
|4
|1
|Матео Гарсия
|2
|1
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Арис Салоники
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
2
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арис Салоники
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
15
17
Олимпиакос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Арис Салоники
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
18
19
Голы по времени матча
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
67%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
7
44%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
34
24
19 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
12%
1
4%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
11
32%
4
17%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
7
21%
6
25%
76-90
Пропущено
8
15
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0
ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Арис Салоники
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
54
27
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
108
711
315
414
216
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|4
|1
|27 - 7
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|36 - 8
|41
|3.
|18
|11
|5
|2
|32 - 10
|38
|4.
|18
|10
|6
|2
|26 - 11
|36
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 14
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 27
|26
|7.
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|8.
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|9.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|20 - 33
|18
|10.
|18
|3
|9
|6
|14 - 22
|18
|11.
|18
|3
|7
|8
|15 - 23
|16
|12.
|18
|2
|6
|10
|10 - 22
|12
|13.
|18
|1
|8
|9
|8 - 31
|11
|14.
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 3
|24
|2.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 4
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|6.
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|7.
|9
|3
|5
|1
|7 - 3
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 19
|13
|9.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 16
|13
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|7.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|8.
|9
|2
|2
|5
|8 - 9
|8
|9.
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|9
|0
|3
|6
|3 - 11
|3
|14.
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|10 (3)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6