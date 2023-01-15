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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
ПАС Янина
0:0
Перерыв
Панатинаикос
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панатинаикос
9.30
3.05
1.99
Все Коэффициенты
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
28
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
7
Морейра
Ахмад
Мендес
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
44
Пуггурас
Ахиллеас
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
10
Бернард
Дуарте
34
Паласиос
Себастьян
77
Вербич
Беньямин
7
Иоаннидис
Фотис
ПАС Янина
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Панатинаикос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 15 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:0
С
4:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.77
0.64

Среднее время на гол

117
140

Всего голов

33
9

Голов в среднем за матч

2.36
0.69

Среднее время на гол

38
130

Всего голов

43
18

Голов в среднем за матч

1.59
0.67

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21

Среднее время на гол

56
135

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 6 (2) 0.33
Claudiu Cristian Balan 5 0.28
Памлидис Георгиос 2 0.11
Kevin Rosero 2 0.11
Ринстра Дан 1 0.06
Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
Лиасос Ангелос 1 0.06
Manssour Fofana 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Карахалиос Зисис 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.44
Шпорар Андраж 5 (2) 0.28
Паласиос Себастьян 4 0.22
Иоаннидис Фотис 3 0.17
Вербич Беньямин 2 0.11
Бернард Дуарте 1 0.06
Гнезда-Черин Адам 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Магнуссон Хёрдур 1 0.06
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Морейра Ахмад Мендес 4 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 3 0
Пилиос Ставрос 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Цидотас Панайотис 1 0
Federico Gino 1 0
Бильбао Икер 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Курбелис Димитрис 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Шенквельд Барт 3 0
Хуанкар 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Магнуссон Хёрдур 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
1
ПАС Янина
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Панатинаикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

5
13
ПАС Янина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Пропущено

18
3
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
4
22%
1
33%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
33%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
15%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
3
15%
8
31%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
6
30%
8
31%
76-90

Пропущено

33
8
11 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 7
3
9%
0
0%
1-15
2
6%
1
13%
16-30
6
18%
1
13%
31-45
9
27%
1
13%
46-60
6
18%
2
25%
61-75
7
21%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2
ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1
Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Панатинаикос

Точный счет

2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 18 13 4 1 27 - 7 43
2.
АЕК
 18 13 2 3 36 - 8 41
3.
Олимпиакос
 18 11 5 2 32 - 10 38
4.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
5.
Арис Салоники
 18 8 4 6 25 - 14 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 18 5 4 9 19 - 26 19
9.
ПАС Янина
 0:0 18 4 6 8 20 - 33 18
10.
Астерас
 18 3 9 6 14 - 22 18
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Левадиакос
 18 2 6 10 10 - 22 12
13.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 9 8 0 1 20 - 3 24
2.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 13 - 3 23
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Олимпиакос
 9 6 2 1 17 - 4 20
5.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 9 3 5 1 7 - 3 14
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 0:0 9 3 4 2 12 - 16 13
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 6 2 1 14 - 4 20
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 9 3 3 3 12 - 11 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 9 2 2 5 8 - 9 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 0:0 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Левадиакос
 9 0 3 6 3 - 11 3
14.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 10 (3)
Панетоликос Карелис Никос 10
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Панатинаикос.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.57. Новички получат приятный бонус!
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    1.57 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панатинаикос
9.30
3.05
1.99
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Где смотреть матч ПАС Янина 0:0 Панатинаикос онлайн

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ПАС Янина
Панатинаикос
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