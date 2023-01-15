Тур: 18. Стадион: Зоссимадес.
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ПАС Янина
Панатинаикос
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 15 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.77
0.64
Среднее время на гол
117
140
Всего голов
33
9
Голов в среднем за матч
2.36
0.69
Среднее время на гол
38
130
Всего голов
43
18
Голов в среднем за матч
1.59
0.67
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
Среднее время на гол
56
135
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|6 (2)
|0.33
|Claudiu Cristian Balan
|5
|0.28
|Памлидис Георгиос
|2
|0.11
|Kevin Rosero
|2
|0.11
|Ринстра Дан
|1
|0.06
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.06
|Лиасос Ангелос
|1
|0.06
|Manssour Fofana
|1
|0.06
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Карахалиос Зисис
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.44
|Шпорар Андраж
|5 (2)
|0.28
|Паласиос Себастьян
|4
|0.22
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.17
|Вербич Беньямин
|2
|0.11
|Бернард Дуарте
|1
|0.06
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.06
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|3
|0
|Пилиос Ставрос
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|4
|0
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|Гнезда-Черин Адам
|4
|0
|Шенквельд Барт
|3
|0
|Хуанкар
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
1
ПАС Янина
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Панатинаикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
5
13
ПАС Янина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
12
14
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
2
29%
6
46%
76-90
Пропущено
18
3
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
4
22%
1
33%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
33%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
15%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
3
15%
8
31%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
6
30%
8
31%
76-90
Пропущено
33
8
11 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 7
3
9%
0
0%
1-15
2
6%
1
13%
16-30
6
18%
1
13%
31-45
9
27%
1
13%
46-60
6
18%
2
25%
61-75
7
21%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2
ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1
Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0
Результаты матчей
ПАС Янина
Панатинаикос
Точный счет
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
27
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
161
710
710
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|4
|1
|27 - 7
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|36 - 8
|41
|3.
|18
|11
|5
|2
|32 - 10
|38
|4.
|18
|10
|6
|2
|26 - 11
|36
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 14
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 27
|26
|7.
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|8.
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|9.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|20 - 33
|18
|10.
|18
|3
|9
|6
|14 - 22
|18
|11.
|18
|3
|7
|8
|15 - 23
|16
|12.
|18
|2
|6
|10
|10 - 22
|12
|13.
|18
|1
|8
|9
|8 - 31
|11
|14.
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 3
|24
|2.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 4
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|6.
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|7.
|9
|3
|5
|1
|7 - 3
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 19
|13
|9.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 16
|13
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|7.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|8.
|9
|2
|2
|5
|8 - 9
|8
|9.
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|9
|0
|3
|6
|3 - 11
|3
|14.
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|10 (3)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6