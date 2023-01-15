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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
ПАС Янина
0:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
57' Желтая карточка
Перес Рубен
59' Желтая карточка
Ринстра Дан
68' Желтая карточка
Claudiu Cristian Balan
90' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
0:1
90' Пенальти
Шпорар Андраж
90'+6

Ход матча

57'
 
Перес Рубен
58'
 
Шпорар Андраж
Вербич Беньямин
59'
Ринстра Дан
 
68'
Claudiu Cristian Balan
 
74'
 
Чокай Энис
Перес Рубен
74'
 
Пухач Тымотеуш
Хуан Карлос
77'
Лиасос Ангелос
Ринстра Дан
 
87'
Цимас Панайотис
Памлидис Георгиос
 
90'
Морейра Ахмад Мендес
 
90'
0:1
Шпорар Андраж

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 236 Количество передач 726
  • 24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
28
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
7
Морейра
Ахмад
Мендес
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
44
Пуггурас
Ахиллеас
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
10
Бернард
Дуарте
34
Паласиос
Себастьян
77
Вербич
Беньямин
7
Иоаннидис
Фотис
ПАС Янина
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Панатинаикос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 15 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:0
С
4:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
К
1:2
К
2:1
С
2:0
К
3:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
С
4:0
С
0:3
К
0:1
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.77
0.64

Среднее время на гол

117
140

Всего голов

33
9

Голов в среднем за матч

2.36
0.69

Среднее время на гол

38
130

Всего голов

43
18

Голов в среднем за матч

1.59
0.67

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21

Среднее время на гол

56
135

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 6 (2) 0.33
Claudiu Cristian Balan 5 0.28
Памлидис Георгиос 2 0.11
Kevin Rosero 2 0.11
Ринстра Дан 1 0.06
Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
Лиасос Ангелос 1 0.06
Manssour Fofana 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Карахалиос Зисис 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.44
Шпорар Андраж 6 (3) 0.33
Паласиос Себастьян 4 0.22
Иоаннидис Фотис 3 0.17
Вербич Беньямин 2 0.11
Бернард Дуарте 1 0.06
Гнезда-Черин Адам 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Магнуссон Хёрдур 1 0.06
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морейра Ахмад Мендес 5 0
Эррамуспе Родриго 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 3 0
Пилиос Ставрос 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Claudiu Cristian Balan 2 0
Цидотас Панайотис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Federico Gino 1 0
Бильбао Икер 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 5 0
Курбелис Димитрис 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Шенквельд Барт 3 0
Хуанкар 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Магнуссон Хёрдур 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
1
ПАС Янина
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Панатинаикос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

5
13
ПАС Янина
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Панатинаикос
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

16
5
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
40%
61-75
5
31%
2
40%
76-90

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Пропущено

18
3
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
4
22%
1
33%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
33%
76-90

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
3
15%
2
7%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
15%
8
30%
30%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
6
30%
9
33%
76-90

Пропущено

34
8
11 В 1-м тайме 2
23 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 7
3
9%
0
0%
1-15
2
6%
1
13%
16-30
6
18%
1
13%
31-45
9
26%
1
13%
46-60
6
18%
2
25%
61-75
8
24%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2
ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1
Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Панатинаикос

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
17
1
7
11
1.5
7
11
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 18 14 3 1 28 - 7 45
2.
АЕК
 18 13 2 3 36 - 8 41
3.
Олимпиакос
 18 11 5 2 32 - 10 38
4.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
5.
Арис Салоники
 18 8 4 6 25 - 14 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 18 5 4 9 19 - 26 19
9.
Астерас
 18 3 9 6 14 - 22 18
10.
ПАС Янина
 18 4 5 9 20 - 34 17
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Левадиакос
 18 2 6 10 10 - 22 12
13.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 9 8 0 1 20 - 3 24
2.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Олимпиакос
 9 6 2 1 17 - 4 20
5.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 9 3 5 1 7 - 3 14
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 9 3 3 3 12 - 17 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 15 - 4 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 9 3 3 3 12 - 11 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 9 2 2 5 8 - 9 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Левадиакос
 9 0 3 6 3 - 11 3
14.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
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Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 10 (3)
Панетоликос Карелис Никос 10
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч ПАС Янина 0:1 Панатинаикос онлайн

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