Тур: 20. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
2:1
Второй тайм: 60'
Ход матча
27'
0:1
44'
1:1
51'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.65 Победа «Шарлеруа»
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
18
Мьянге
Сенна
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Шарлеруа
Серкль Брюгге
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
35 матчей
48.6%
5.7%
45.7%
17 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.53
1.52
Среднее время на гол
58
59
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
1.66
1.46
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|5 (1)
|0.26
|Мориока Риота
|3
|0.16
|Нкуба Кен
|2
|0.11
|Мбенза Исаак
|2
|0.11
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0.11
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.11
|Зарури Анасс
|2
|0.11
|Nadir Benbouali
|2
|0.11
|Зоргане Адем
|1
|0.05
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Голизаде Али
|1
|0.05
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.05
|Марк Дамьен
|1
|0.05
|Бессиль Лоик
|1
|0.05
|Баджи Юссуф
|1
|0.05
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|7
|0.35
|Денкей Кевин
|6
|0.3
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.15
|Гбоо Янн
|2
|0.1
|Попович Борис
|2
|0.1
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Сомерс Тибо
|1
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.05
|Emilio Kehrer
|1
|0.05
|Торрес Луи
|1
|0.05
|Christiaan Ravych
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|0
|Нкуба Кен
|5
|0
|Зоргане Адем
|2
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0
|Jackson Tchatchoua
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|3
|1
|Деман Оливье
|3
|1
|Попович Борис
|3
|1
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Сомерс Тибо
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Шарлеруа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
5
Шарлеруа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Серкль Брюгге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
7
15
Шарлеруа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Серкль Брюгге
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
27%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Забито
26
26
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
9
35%
6
23%
76-90
Пропущено
29
25
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
5
17%
3
12%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
7
28%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
7
24%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шарлеруа - Патро Эйсден 2:1 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Бешикташ - Шарлеруа 2:1
Шарлеруа - Ninove 3:0 ОХ Левен (до 23 лет) - Шарлеруа 2:2 Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Роял Антверпен 23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
Результаты матчей
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
136
711
514
216
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|17
|1
|2
|49 - 17
|52
|2.
|20
|14
|3
|3
|43 - 23
|45
|3.
|20
|12
|3
|5
|35 - 22
|39
|4.
|20
|10
|5
|5
|37 - 25
|35
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 21
|34
|6.
|20
|9
|3
|8
|39 - 35
|30
|7.
|20
|8
|6
|6
|22 - 20
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|35 - 31
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|10.
|1:2
|20
|7
|5
|8
|26 - 28
|26
|11.
|2:1
|19
|8
|1
|10
|27 - 32
|25
|12.
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|13.
|19
|6
|4
|9
|27 - 35
|22
|14.
|20
|6
|1
|13
|26 - 42
|19
|15.
|20
|5
|3
|12
|19 - 37
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|22 - 44
|17
|17.
|20
|4
|4
|12
|25 - 43
|16
|18.
|20
|4
|3
|13
|19 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|29 - 9
|31
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|20 - 17
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|1:2
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|11.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|12.
|2:1
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|10
|0
|2
|8
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|11.
|2:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|1:2
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|11 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|10 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|8
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 6
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6