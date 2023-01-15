Тур: 20. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
2:1
Конец матча
0'
0:1
27' ГолВанхутт Шарль
1:1
44' ГолМбенза Исаак
2:1
51' ГолХоссеинзаде Амирхоссеин
88' Желтая карточкаВанхутт Шарль
90' Желтая карточкаБаджи Юссуф
90'+4
Ход матча
27'
0:1
44'
1:1
51'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.65 Победа «Шарлеруа»
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
18
Мьянге
Сенна
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Шарлеруа
Серкль Брюгге
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
35 матчей
48.6%
5.7%
45.7%
17 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.53
1.52
Среднее время на гол
58
59
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
1.66
1.46
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|5 (1)
|0.26
|Мориока Риота
|3
|0.16
|Нкуба Кен
|2
|0.11
|Мбенза Исаак
|2
|0.11
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0.11
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.11
|Зарури Анасс
|2
|0.11
|Nadir Benbouali
|2
|0.11
|Зоргане Адем
|1
|0.05
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Голизаде Али
|1
|0.05
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.05
|Марк Дамьен
|1
|0.05
|Бессиль Лоик
|1
|0.05
|Баджи Юссуф
|1
|0.05
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|7
|0.35
|Денкей Кевин
|6
|0.3
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.15
|Гбоо Янн
|2
|0.1
|Попович Борис
|2
|0.1
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Сомерс Тибо
|1
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.05
|Emilio Kehrer
|1
|0.05
|Торрес Луи
|1
|0.05
|Christiaan Ravych
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|0
|Нкуба Кен
|5
|0
|Зоргане Адем
|2
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Jackson Tchatchoua
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|3
|1
|Деман Оливье
|3
|1
|Попович Борис
|3
|1
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|4
|0
|Сомерс Тибо
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|3
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Шарлеруа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
6
Шарлеруа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
7
15
Шарлеруа
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
29%
4
22%
76-90
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
27%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Забито
28
27
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
2
7%
3
11%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
32%
6
22%
76-90
Пропущено
30
27
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
5
17%
3
11%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
17%
8
30%
30%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
23%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шарлеруа - Патро Эйсден 2:1 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Бешикташ - Шарлеруа 2:1
Шарлеруа - Ninove 3:0 ОХ Левен (до 23 лет) - Шарлеруа 2:2 Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Роял Антверпен 23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
Результаты матчей
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
55
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
83
36
110
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
146
811
515
217
317
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|11 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|10 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|8
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 6
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6