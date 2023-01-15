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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Шарлеруа
2:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
27' Гол
Ванхутт Шарль
1:1
44' Гол
Мбенза Исаак
2:1
51' Гол
Хоссеинзаде Амирхоссеин
88' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
90' Желтая карточка
Баджи Юссуф
90'+4
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
32
Mehdi
Boukamir
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
8
Голизаде
Али
18
Хейманс
Дан
7
Мбенза
Исаак
1
Маецки
Радослав
18
Мьянге
Сенна
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
36
Уэда
Аясэ
Шарлеруа
3-4-2-1
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлеруа
Серкль Брюгге

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

35 матчей

48.6%
5.7%
45.7%
17 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
5:0
ПДА
1:2
ТМК
0:2
ПДА
3:4
ПДА
3:0
ТМС
0:4
ПДА
3:0
ПДА
0:3
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ТМК
0:2
ТМК
0:3
ТМК
2:1
КБ
2:0
К
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:2
КБ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.53
1.52

Среднее время на гол

58
59

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

58
51

Голов в среднем за матч

1.66
1.46

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 5 (1) 0.26
Мориока Риота 3 0.16
Нкуба Кен 2 0.11
Мбенза Исаак 2 0.11
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0.11
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.11
Зарури Анасс 2 0.11
Nadir Benbouali 2 0.11
Зоргане Адем 1 0.05
Кайембе Йорис 1 0.05
Голизаде Али 1 0.05
Jackson Tchatchoua 1 0.05
Марк Дамьен 1 0.05
Бессиль Лоик 1 0.05
Баджи Юссуф 1 0.05
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 7 0.35
Денкей Кевин 6 0.3
Хотич Дино 3 (1) 0.15
Гбоо Янн 2 0.1
Попович Борис 2 0.1
Деман Оливье 1 0.05
Сомерс Тибо 1 0.05
Ванхутт Шарль 1 0.05
Emilio Kehrer 1 0.05
Торрес Луи 1 0.05
Christiaan Ravych 1 0.05
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Фрэнсис Абу 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 0
Нкуба Кен 5 0
Зоргане Адем 2 1
Багер Йонас 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Мориока Риота 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Jackson Tchatchoua 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 3 1
Деман Оливье 3 1
Попович Борис 3 1
Даланн Йеспер 4 0
Ванхутт Шарль 4 0
Сомерс Тибо 4 0
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 3 0
Декостере Роббе 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Хотич Дино 1 0
Мьянге Сенна 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0

Результаты матчей

Шарлеруа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
6
Шарлеруа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

7
15
Шарлеруа
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
27%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Забито

28
27
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
2
7%
3
11%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
32%
6
22%
76-90

Пропущено

30
27
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
5
17%
3
11%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
17%
8
30%
30%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шарлеруа - Патро Эйсден 2:1 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Бешикташ - Шарлеруа 2:1
Шарлеруа - Ninove 3:0 ОХ Левен (до 23 лет) - Шарлеруа 2:2 Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Роял Антверпен 23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0

Результаты матчей

Шарлеруа
Серкль Брюгге

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шарлеруа
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
3
3
6
1.5
1
10
1
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
6
8
11
1.5
5
15
2
17
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 20 17 1 2 49 - 17 52
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 14 3 3 43 - 23 45
3.
Антверпен
 20 12 3 5 35 - 22 39
4.
Брюгге
 20 10 5 5 37 - 25 35
5.
Гент
 20 10 4 6 34 - 21 34
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 20 8 6 6 22 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 20 7 5 8 26 - 28 26
11.
Шарлеруа
 19 8 1 10 27 - 32 25
12.
Андерлехт
 19 7 3 9 29 - 27 24
13.
Мехелен
 19 6 4 9 27 - 35 22
14.
Эйпен
 20 6 1 13 26 - 42 19
15.
Кортрейк
 20 5 3 12 19 - 37 18
16.
Остенде
 20 5 2 13 22 - 44 17
17.
Зульте-Варегем
 20 4 4 12 25 - 43 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 10 1 0 29 - 9 31
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 18 - 8 23
4.
Брюгге
 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Гент
 10 6 2 2 18 - 10 20
6.
Мехелен
 11 5 3 3 20 - 17 18
7.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
11.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
12.
Шарлеруа
 10 4 1 5 15 - 16 13
13.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
14.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 10 3 0 7 11 - 18 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 11 5 4 2 13 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
7.
Антверпен
 10 4 2 4 13 - 14 14
8.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 11 3 2 6 11 - 19 11
13.
Андерлехт
 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Кортрейк
 10 3 1 6 13 - 19 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 10 1 3 6 8 - 15 6
17.
Остенде
 11 1 2 8 10 - 27 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Гент Кейперс Уго 11 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 9
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 8
Эйпен Петерс Стеф 1 6
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Adem Zorgane сделал результативную передачу.
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