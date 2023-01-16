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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Ионикос
0:0
Второй тайм: 81'
Волос
0'
9' Желтая карточка
Сакик Эмануэль
38' Желтая карточка
Ожегович Огнен
40' Желтая карточка
Алхо Николай
44' Желтая карточка
Соуза Уго
67' Желтая карточка
Баррьентос Жан

Ход матча

9'
Сакик Эмануэль
 
38'
 
Ожегович Огнен
40'
 
Алхо Николай
44'
Соуза Уго
 
57'
Фадига Бандиугу
Ловера Максимилиано
 
67'
 
Баррьентос Жан
74'
 
Куциас Георгиос
Чиринос Мичаэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Волос
5.20
1.65
4.76
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
66
Сакик
Эмануэль
16
Чигринский
Дмитрий
3
Соуза
Уго
15
Валерианос
Йоргос
87
Каньяс
Хосе
24
Ромао
Алаиксис
11
Вулери
Каин
34
Ловера
Максимилиано
92
Себа
Жуниор
99
Vasilios
Mantzis
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
21
Dimitris
Metaxas
7
Делетич
Милош
20
Мескида
Николас
51
Чиринос
Мичаэль
9
Ожегович
Огнен
Ионикос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Волос

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
4:0
С
2:0
ТМК
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.28
Аосман Аяс 2 0.11
Мендоса Хавьер 2 0.11
Ловера Максимилиано 1 0.06
Элефтериадис Христос 1 0.06
Каньяс Хосе 0 0
Машаш Зинедин 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.28
Ожегович Огнен 4 0.22
Фернандес Пауло 3 0.17
Цоканис Тасос 3 0.17
Ван Веерт Том 2 0.11
Баррьентос Жан 2 (1) 0.11
Луна Антонио 1 0.06
Куциас Георгиос 1 0.06
Кноккар Антони 1 (1) 0.06
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чибсах Юссиф 2 2
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 4 0
Аосман Аяс 4 0
Vasilios Mantzis 4 0
Валерианос Йоргос 3 0
Элефтериадис Христос 3 0
Каньяс Хосе 3 0
Сакик Эмануэль 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Federico Milo 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Соуза Уго 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшковал Жоау 6 0
Баррьентос Жан 4 0
Сьелис Христос 4 0
Алхо Николай 2 1
Матилья Хавьер 3 0
Луна Антонио 3 0
Клейман Борис 3 0
Делетич Милош 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Dimitris Metaxas 3 0
Мескида Николас 2 0
Ожегович Огнен 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Кноккар Антони 2 0
Пиринен Юха 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

Ионикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Волос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
3
Ионикос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

2
11
Ионикос
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Волос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
5
23%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
27%
2
9%
76-90

Пропущено

30
26
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
5
17%
4
15%
1-15
5
17%
7
27%
16-30
6
20%
5
19%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
3
10%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1
ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1
Волос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4
Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1

Результаты матчей

Ионикос
Волос

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ионикос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
2
15
1.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 18 14 3 1 28 - 7 45
2.
АЕК
 18 13 2 3 36 - 8 41
3.
Олимпиакос
 18 11 5 2 32 - 10 38
4.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
5.
Арис Салоники
 18 8 4 6 25 - 14 28
6.
Волос
 0:0 18 7 6 5 21 - 27 27
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 18 5 4 9 19 - 26 19
9.
Астерас
 18 3 9 6 14 - 22 18
10.
ПАС Янина
 18 4 5 9 20 - 34 17
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Левадиакос
 18 2 6 10 10 - 22 12
13.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
14.
Ионикос
 0:0 18 1 6 11 11 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 9 8 0 1 20 - 3 24
2.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Олимпиакос
 9 6 2 1 17 - 4 20
5.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 9 3 5 1 7 - 3 14
8.
Волос
 0:0 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 9 3 3 3 12 - 17 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
Ионикос
 0:0 9 0 6 3 6 - 14 6
14.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 15 - 4 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 0:0 9 3 5 1 9 - 8 14
6.
Панетоликос
 9 3 3 3 12 - 11 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 9 2 2 5 8 - 9 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Левадиакос
 9 0 3 6 3 - 11 3
14.
Ионикос
 0:0 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 10 (3)
Панетоликос Карелис Никос 10
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Соуза Уго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Алхо Николай получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Волос
5.20
1.65
4.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 0:0 Волос онлайн

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