Тур: 18. Стадион: Neapoli Stadium.
0'
9' Желтая карточкаСакик Эмануэль
38' Желтая карточкаОжегович Огнен
40' Желтая карточкаАлхо Николай
44' Желтая карточкаСоуза Уго
67' Желтая карточкаБаррьентос Жан
90' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
0:1
90' ПенальтиОжегович Огнен
90'+8
Ход матча
38'
40'
44'
67'
90'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
25 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
282 Количество передач 400
-
42 Владение мячом, % 58
87
Каньяс
Хосе
11
Вулери
Каин
92
Себа
Жуниор
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Си АрунаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Ионикос
Волос
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.28
|Аосман Аяс
|2
|0.11
|Мендоса Хавьер
|2
|0.11
|Ловера Максимилиано
|1
|0.06
|Элефтериадис Христос
|1
|0.06
|Каньяс Хосе
|0
|0
|Машаш Зинедин
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.28
|Ожегович Огнен
|5 (1)
|0.28
|Фернандес Пауло
|3
|0.17
|Цоканис Тасос
|3
|0.17
|Ван Веерт Том
|2
|0.11
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.11
|Луна Антонио
|1
|0.06
|Куциас Георгиос
|1
|0.06
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.06
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чибсах Юссиф
|2
|2
|Georgios Mygas
|5
|0
|Ромао Алаиксис
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Vasilios Mantzis
|4
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Fabien Antunes
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Фадига Бандиугу
|2
|0
|Соуза Уго
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Баррьентос Жан
|5
|0
|Сьелис Христос
|4
|0
|Алхо Николай
|2
|1
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Делетич Милош
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Dimitris Metaxas
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Ожегович Огнен
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Пиринен Юха
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Ионикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Волос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
3
Ионикос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Волос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
2
11
Ионикос
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Волос
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
3
27%
4
17%
31-45
3
27%
6
26%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
27%
3
13%
76-90
Пропущено
31
26
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
5
16%
4
15%
1-15
5
16%
7
27%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
6
19%
1
4%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
4
13%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1
ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1
Волос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4
Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1
Результаты матчей
Ионикос
Волос
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ионикос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
126
216
810
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|10 (3)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6