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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Дженоа
1:0
Второй тайм: 66'
Венеция
0'
62' Желтая карточка
Пушкаш Георге
1:0
66' Гол
Араму Маттиа
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
4
Кришито
Доменико
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
57
Пушкаш
Георге
11
Гудмундссон
Альберт
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
25
Пьерини
Николас
Дженоа
4-3-3
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Венеция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СA
1:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.3
Гудмундссон Альберт 3 0.15
Араму Маттиа 2 0.1
Пушкаш Георге 2 0.1
Ягелло Филип 2 0.1
Йебоа Келвин 1 0.05
Портанова Маноло 1 0.05
Стротман Кевин 1 0.05
Экубан Калеб 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Morten Frendrup 1 0.05
Бани Маттиа 0 0
Бадель Милан 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 7 0.35
Черышев Денис 3 0.15
Чрнигой Домен 3 0.15
Йонсен Деннис 2 0.1
Кюизанс Микаэль 2 0.1
Новакович Андрия 1 0.05
Хапс Ридгесиано 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Пьерини Николас 1 0.05
Тессманн Таннер 1 0.05
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 1
Гудмундссон Альберт 4 1
Бадель Милан 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Араму Маттиа 3 0
Хефти Сильван 3 0
Кода Массимо 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стураро Стефано 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Тессманн Таннер 4 1
Дзампано Франческо 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Йоронен Йессе 2 1
Чрнигой Домен 2 0
Новакович Андрия 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Кандела Антонио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0

Результаты матчей

Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
5
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
13

Волевые поражения

11
7
Дженоа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Венеция
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
16

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
6
55%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Забито

21
22
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
5%
2
9%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
7
33%
3
14%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
24%
7
32%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
4
29%
7
24%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
4
29%
4
14%
61-75
2
14%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0
Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2

Результаты матчей

Дженоа
Венеция

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
6
13
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 1:0 20 10 6 4 22 - 14 36
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Тернана
 20 8 5 7 21 - 24 29
8.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
9.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
10.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
11.
Асколи
 20 6 7 7 24 - 24 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 20 6 7 7 20 - 27 25
14.
Беневенто
 20 5 8 7 18 - 21 23
15.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
16.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 0:1 20 5 5 10 23 - 29 20
20.
Козенца
 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Тернана
 10 5 3 2 9 - 6 18
4.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
5.
Дженоа
 1:0 10 4 5 1 10 - 6 17
6.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
7.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
8.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
9.
Зюйдтироль
 11 3 6 2 12 - 12 15
10.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
11.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Козенца
 10 3 3 4 13 - 14 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
16.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 0:1 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Беневенто
 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 0:1 10 3 3 4 12 - 12 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
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Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Дженоа.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Венеция
2.63
3.70
5.82
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Дженоа
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