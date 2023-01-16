Тур: 20. Стадион: Луиджи Феррарис.
Ход матча
62'
66'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.69 победа «Дженоа»
-
-
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Дженоа
Венеция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.3
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.15
|Араму Маттиа
|2
|0.1
|Пушкаш Георге
|2
|0.1
|Ягелло Филип
|2
|0.1
|Йебоа Келвин
|1
|0.05
|Портанова Маноло
|1
|0.05
|Стротман Кевин
|1
|0.05
|Экубан Калеб
|1
|0.05
|Хефти Сильван
|1
|0.05
|Morten Frendrup
|1
|0.05
|Бани Маттиа
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|7
|0.35
|Черышев Денис
|3
|0.15
|Чрнигой Домен
|3
|0.15
|Йонсен Деннис
|2
|0.1
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.1
|Новакович Андрия
|1
|0.05
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|Пьерини Николас
|1
|0.05
|Тессманн Таннер
|1
|0.05
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Тессманн Таннер
|4
|1
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Кандела Антонио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
5
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
13
Волевые поражения
11
7
Дженоа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Венеция
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
16
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
6
55%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Забито
21
22
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
5%
2
9%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
7
33%
3
14%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
24%
7
32%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
4
29%
7
24%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
4
29%
4
14%
61-75
2
14%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0
Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2
Результаты матчей
Дженоа
Венеция
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:2
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
55
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
154
712
613
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|30 - 12
|42
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|1:0
|20
|10
|6
|4
|22 - 14
|36
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|22 - 24
|29
|6.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|7.
|20
|8
|5
|7
|21 - 24
|29
|8.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|9.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|10.
|20
|7
|4
|9
|29 - 30
|25
|11.
|20
|6
|7
|7
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|20
|6
|7
|7
|20 - 27
|25
|14.
|20
|5
|8
|7
|18 - 21
|23
|15.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|16.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|0:1
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|20.
|20
|4
|6
|10
|18 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|10
|5
|3
|2
|9 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|5.
|1:0
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|9.
|11
|3
|6
|2
|12 - 12
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|13.
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|16.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|17.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|11.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|12.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7