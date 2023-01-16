Тур: 20. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
62' Желтая карточкаПушкаш Георге
80' Желтая карточкаТессманн Таннер
1:0
85' ГолКода Массимо
90' Желтая карточкаСтротман Кевин
90' Желтая карточкаСабелли Стефано
90' Желтая карточкаБани Маттиа
90' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
90'+7
Ход матча
62'
80'
85'
1:0
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
484 Количество передач 444
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.68 Победа «Дженоа»
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Дженоа
Венеция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|7 (4)
|0.35
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.15
|Араму Маттиа
|2
|0.1
|Пушкаш Георге
|2
|0.1
|Ягелло Филип
|2
|0.1
|Йебоа Келвин
|1
|0.05
|Портанова Маноло
|1
|0.05
|Стротман Кевин
|1
|0.05
|Экубан Калеб
|1
|0.05
|Хефти Сильван
|1
|0.05
|Morten Frendrup
|1
|0.05
|Бани Маттиа
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|7
|0.35
|Черышев Денис
|3
|0.15
|Чрнигой Домен
|3
|0.15
|Йонсен Деннис
|2
|0.1
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.1
|Новакович Андрия
|1
|0.05
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|Пьерини Николас
|1
|0.05
|Тессманн Таннер
|1
|0.05
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|6
|1
|Гудмундссон Альберт
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Сабелли Стефано
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|0
|Тессманн Таннер
|5
|1
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Кандела Антонио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
5
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Венеция
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
13
Волевые поражения
11
7
Дженоа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Венеция
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
16
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
6
55%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Забито
22
22
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
5%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
6
27%
7
32%
76-90
Пропущено
14
30
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 18
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
4
29%
7
23%
31-45
2
14%
6
20%
46-60
4
29%
4
13%
61-75
2
14%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0
Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2
Результаты матчей
Дженоа
Венеция
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:2
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
155
713
614
119
119
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|7 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7