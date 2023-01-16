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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Дженоа
1:0
Конец матча
Венеция
0'
62' Желтая карточка
Пушкаш Георге
80' Желтая карточка
Тессманн Таннер
1:0
85' Гол
Кода Массимо
90' Желтая карточка
Стротман Кевин
90' Желтая карточка
Сабелли Стефано
90' Желтая карточка
Бани Маттиа
90' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
90'+7

Ход матча

46'
Фольякко Алессандро
Ягелло Филип
 
46'
Сабелли Стефано
Хефти Сильван
 
62'
Пушкаш Георге
 
67'
Стураро Стефано
Гудмундссон Альберт
 
67'
Кода Массимо
Пушкаш Георге
 
69'
 
Йонсен Деннис
Пьерини Николас
69'
 
Яяло Мато
Чрнигой Домен
76'
Ялчын Гювен
Араму Маттиа
 
80'
 
Тессманн Таннер
81'
 
Новакович Андрия
Похьянпало Йоэль
81'
 
Андерсен Магнус
Тессманн Таннер
85'
Кода Массимо
(Ялчын Гювен)
1:0
90'
Стротман Кевин
 
90'
 
Висневски Пшемыслав
Бузио Джанлука
90'
Сабелли Стефано
 
90'
Бани Маттиа
 
90'
 
Хапс Ридгесиано

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 484 Количество передач 444
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
4
Кришито
Доменико
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
57
Пушкаш
Георге
11
Гудмундссон
Альберт
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
25
Пьерини
Николас
Дженоа
4-3-3
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Венеция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СA
1:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 7 (4) 0.35
Гудмундссон Альберт 3 0.15
Араму Маттиа 2 0.1
Пушкаш Георге 2 0.1
Ягелло Филип 2 0.1
Йебоа Келвин 1 0.05
Портанова Маноло 1 0.05
Стротман Кевин 1 0.05
Экубан Калеб 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Morten Frendrup 1 0.05
Бани Маттиа 0 0
Бадель Милан 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 7 0.35
Черышев Денис 3 0.15
Чрнигой Домен 3 0.15
Йонсен Деннис 2 0.1
Кюизанс Микаэль 2 0.1
Новакович Андрия 1 0.05
Хапс Ридгесиано 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Пьерини Николас 1 0.05
Тессманн Таннер 1 0.05
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 6 1
Гудмундссон Альберт 4 1
Бадель Милан 3 1
Стротман Кевин 4 0
Сабелли Стефано 4 0
Паяч Марко 3 0
Араму Маттиа 3 0
Хефти Сильван 3 0
Кода Массимо 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стураро Стефано 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 0
Тессманн Таннер 5 1
Чеккарони Пьетро 4 1
Дзампано Франческо 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Йоронен Йессе 2 1
Чрнигой Домен 2 0
Новакович Андрия 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Кандела Антонио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0

Результаты матчей

Дженоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
5
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Венеция
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
13

Волевые поражения

11
7
Дженоа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Венеция
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
16

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
6
55%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Забито

22
22
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
1
5%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
6
27%
7
32%
76-90

Пропущено

14
30
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 18
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
4
29%
7
23%
31-45
2
14%
6
20%
46-60
4
29%
4
13%
61-75
2
14%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0
Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2

Результаты матчей

Дженоа
Венеция

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
6
14
1
19
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 20 10 6 4 22 - 14 36
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Зюйдтироль
 20 7 8 5 22 - 24 29
6.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
7.
Тернана
 20 8 5 7 21 - 24 29
8.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
9.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
10.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
11.
Асколи
 20 6 7 7 24 - 24 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 20 6 7 7 20 - 27 25
14.
Беневенто
 20 5 8 7 18 - 21 23
15.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
16.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 20 5 5 10 23 - 29 20
20.
Козенца
 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Тернана
 10 5 3 2 9 - 6 18
4.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
5.
Дженоа
 10 4 5 1 10 - 6 17
6.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
7.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
8.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
9.
Зюйдтироль
 11 3 6 2 12 - 12 15
10.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
11.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
12.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
13.
Козенца
 10 3 3 4 13 - 14 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
16.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Беневенто
 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 10 3 3 4 12 - 12 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 10 2 3 5 9 - 18 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Дженоа Кода Массимо 7 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
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