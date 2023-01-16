Тур: 17. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 17389 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0'
1:0
7' ГолОкампо Брайан
43' Желтая карточкаДиего Гонсалес
62' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
72' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
1:1
81' ГолПонсе Эсекель
90' Желтая карточкаАлехо Иван
90' Желтая карточкаДиарра Юба
90'+7
Ход матча
7'
1:0
43'
81'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
10
Милья
Пере
18
Рохер
Марти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
18 Рохер МартиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Вратарь
-
11 Моренте ТетеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Эльче
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Среднее время на гол
45
105
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.64
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
96
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.18
|Алекс Фернандес
|2
|0.12
|Негредо Альваро
|1
|0.06
|Собрино Рубен
|1
|0.06
|Бонгонда Тео
|1
|0.06
|Алькарас Рубен
|1
|0.06
|Чуст Виктор
|1
|0.06
|Окампо Брайан
|1
|0.06
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|3 (1)
|0.18
|Понсе Эсекель
|3
|0.18
|Бое Лукас
|1
|0.06
|Кольядо Алекс
|1
|0.06
|Фернандес Хосан
|1
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Верду Гонсало
|1
|0.06
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Lautaro Blanco
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|7
|0
|Алькарас Рубен
|4
|1
|Сан Эметерио Феде
|5
|0
|Карселен Исаак
|1
|2
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Собрино Рубен
|4
|0
|Хименес Фали
|4
|0
|Эрнандес Луис
|2
|1
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Мари Хосе
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|5
|0
|Бигас Педро
|3
|1
|Бое Лукас
|3
|1
|Верду Гонсало
|1
|2
|Милья Пере
|4
|0
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|Кина Домингуш
|2
|1
|Маскарель Омар
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Эльче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
7
Кадис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Эльче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
3
2
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Эльче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
63%
2
29%
76-90
Пропущено
14
21
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
8
38%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
6
43%
3
14%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
25%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
58%
2
17%
76-90
Пропущено
28
34
7 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
0
0%
4
12%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
5
18%
10
29%
29%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
11
39%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0
Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3
Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1
Результаты матчей
Кадис
Эльче
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Кадис
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
44
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
98
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|26 - 18
|35
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 13
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|17 - 16
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 27
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 25
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 28
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 28
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|11 - 35
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Мальорка
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|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Мальорка
|Гренье Клеман
|7
|Мальорка
|Вальент Мартин
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 1:1 Эльче
Исход игры
Кадис
84.3% (107)
Ничья
11% (14)
Эльче
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (28)
Меньше
74.77% (83)
Обе команды забьют
Да
30.63% (34)
Нет
69.37% (77)
Популярный счёт
1:0 Кадис
45.7% (58)
2:1 Кадис
15.7% (20)
2:0 Кадис
11.8% (15)
1:1 Ничья
5.5% (7)
1:2 Эльче
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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