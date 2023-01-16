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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 17389 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Кадис
1:1
Конец матча
Эльче
0'
1:0
7' Гол
Окампо Брайан
43' Желтая карточка
Диего Гонсалес
62' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
72' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
1:1
81' Гол
Понсе Эсекель
90' Желтая карточка
Алехо Иван
90' Желтая карточка
Диарра Юба
90'+7

Ход матча

7'
Окампо Брайан
1:0
33'
Мбайе Мамаду
Хименес Фали
 
43'
 
Диего Гонсалес
46'
 
Lautaro Blanco
Милья Пере
46'
 
Фидель Чавес
Клерк Карлос
61'
Алехо Иван
Окампо Брайан
 
62'
 
Паласиос Элибельтон
72'
 
Понсе Эсекель
Рохер Марти
72'
Сан Эметерио Феде
 
77'
Диарра Юба
Сан Эметерио Феде
 
77'
Арзамендия Сантьяго
Алекс Фернандес
 
78'
Негредо Альваро
Лосано Энтони
 
81'
1:1
Понсе Эсекель
(Lautaro Blanco)
85'
 
Магальян Лисандро
Диего Гонсалес
85'
 
Моренте Тете
Кармона Хосе Анхель
90'
Алехо Иван
 
90'
Диарра Юба
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Кадис 84.3% (107)
X 11% (14)
Эльче 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
23
Эрнандес
Луис
22
Эспино
Альфонсо
7
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
24
Сан
Эметерио
Феде
14
Окампо
Брайан
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
40
Кармона
Хосе
Анхель
23
Клерк
Карлос
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
10
Милья
Пере
18
Рохер
Марти
9
Бое
Лукас
Кадис
4-4-2
Эльче
3-4-2-1

История личных встреч

Кадис
Эльче

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
5:1
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.64
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.18
Алекс Фернандес 2 0.12
Негредо Альваро 1 0.06
Собрино Рубен 1 0.06
Бонгонда Тео 1 0.06
Алькарас Рубен 1 0.06
Чуст Виктор 1 0.06
Окампо Брайан 1 0.06
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Алехо Иван 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 3 (1) 0.18
Понсе Эсекель 3 0.18
Бое Лукас 1 0.06
Кольядо Алекс 1 0.06
Фернандес Хосан 1 0.06
Лирола Поль 1 0.06
Верду Гонсало 1 0.06
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Lautaro Blanco 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 7 0
Алькарас Рубен 4 1
Сан Эметерио Феде 5 0
Карселен Исаак 1 2
Сальдуа Хосеба 4 0
Собрино Рубен 4 0
Хименес Фали 4 0
Эрнандес Луис 2 1
Эспино Альфонсо 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Мари Хосе 2 0
Окампо Брайан 2 0
Гонсалес Серхи 1 0
Диарра Юба 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 5 0
Бигас Педро 3 1
Бое Лукас 3 1
Верду Гонсало 1 2
Милья Пере 4 0
Диего Гонсалес VII 4 0
Кина Домингуш 2 1
Маскарель Омар 3 0
Моренте Тете 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Лирола Поль 1 0
Кольядо Алекс 1 0

Результаты матчей

Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Эльче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
7
Кадис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Эльче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

3
2
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Эльче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
63%
2
29%
76-90

Пропущено

14
21
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
8
38%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
6
43%
3
14%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
25%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
58%
2
17%
76-90

Пропущено

28
34
7 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
0
0%
4
12%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
5
18%
10
29%
29%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
11
39%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0
Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3
Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1

Результаты матчей

Кадис
Эльче

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Кадис
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
8
2
15
1.5
2
15
1
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 11 2 4 26 - 18 35
4.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
5.
Атлетико М
 Заявка 17 8 4 5 24 - 16 28
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
7.
Осасуна
 Заявка 17 8 3 6 17 - 16 27
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 5 5 25 - 17 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
10.
Мальорка
 Заявка 17 6 4 7 14 - 16 22
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Альмерия
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
16.
Хетафе
 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
17.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
18.
Кадис
 Заявка 17 3 7 7 12 - 28 16
19.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
20.
Эльче
 Заявка 17 0 5 12 11 - 35 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Осасуна
 Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 2 2 12 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
6.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
7.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Альмерия
 Заявка 9 5 1 3 14 - 11 16
9.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 9 1 5 3 7 - 15 8
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
7.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Эспаньол
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
9.
Мальорка
 Заявка 9 3 2 4 8 - 10 11
10.
Атлетик Б
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
11.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
12.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
13.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Эльче
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 10 (2)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Мальорка Гренье Клеман 7
Мальорка Вальент Мартин 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кадис: 52%, Эльче: 48%.
  • 96'
    Алькарас Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Диарра Юба из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Бое Лукас
  • 95'
    Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Эльче
  • 94'
    Собрино Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Негредо Альваро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 92'
    Маскарель Омар из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      92'
      Иван Алехо задерживает мяч рукой
    • 92'
      Ледесма Херемиас из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Эльче начинает контратаку
    • 91'
      Понсе Эсекель выиграл воздушное противоборство у Арзамендия Сантьяго.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 91'
      Негредо Альваро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Кадис 84.3% (107)
    X 11% (14)
    Эльче 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:1 Эльче

    Исход игры
    Кадис
    84.3% (107)
    Ничья
    11% (14)
    Эльче
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (28)
    Меньше
    74.77% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    30.63% (34)
    Нет
    69.37% (77)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    45.7% (58)
    2:1 Кадис
    15.7% (20)
    2:0 Кадис
    11.8% (15)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    1:2 Эльче
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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