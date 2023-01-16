Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Иван Алехо нанес удар, но тот был заблокирован.

Иван Алехо нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Команда Кадис играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Мбайе Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Милья Пере выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Алекс Фернандес . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

42' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

39' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Эспино Альфонсо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Эспино Альфонсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

34' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Эльче

34' Удар от ворот произведет Кадис

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Маскарель Омар нанес удар в каркас ворот!

33' ШТАНГА! Так было близко к голу - Милья Пере нанес удар в каркас ворот!

32' Гумбау Херард пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

32' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

30' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Близко! Карселен Исаак нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

29' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Кадис

23' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Эльче

22' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Эльче

21' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Алекс Фернандес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Кадис

15' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Окампо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Эльче

11' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Кадис

11' Рохер Марти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

10' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Команда Кадис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Окампо Брайан из команды Кадис правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

8' Отличная индивидуальная работа от Окампо Брайан , гол забит с изяществом.

7' Окампо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Кармона Хосе Анхель пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

4' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эльче начинает с центра поля