Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Lu Jiaqiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Рефери не любит споров - именно за это Цзинь Цзиндао сейчас получил желтую

85' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

82' Оооо... вот это был удар! Феллайни Маруан должен был забить с этой позиции.

82' Феллайни Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Матч возобновлен

80' Lu Jiaqiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Jiabao Ji спокойно отбил мяч.

79' Кризан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Zhong Wen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Guobao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Г О О О О О Л - Кризан из команды Шаньдун Тайшань легко посылает мяч в пустые ворота правой! Кризан легко с этим справился!

76' Chen Pu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Luo Kaisa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Мойсес Лима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Кэ Ши выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Bowei Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Jiabao Ji плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

70' Г О О О О Л - Chen Pu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Zhong Wen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Luo Kaisa из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Кэ Сунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мойсес Лима навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

60' Lie Mingjie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кризан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Hujahmat Shahsat выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Xin Tian . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

58' Цзинь Цзиндао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

55' Мойсес Лима решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Отличный командный гол!

54' Г О О О О Л - Кризан забивает с правой ноги!

54' Xin Tian создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Jiabao Ji взял и забрал мяч на выходе

52' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кризан сделал ключевой пас для гола!

49' Г О О О О Л - Кризан забивает с правой ноги!

49' Мойсес Лима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Jiabao Ji спокойно отбил мяч.

47' Luo Kaisa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.