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Китай: Суперлига
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Шаньдун Тайшань
8:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
18' Гол
Феллайни Маруан
2:0
20' Гол
Мойсес Лима
3:0
24' Гол
Феллайни Маруан
4:0
49' Гол
Кризан
5:0
53' Гол
Кризан
6:0
70' Гол
Chen Pu
7:0
73' Гол
Кризан
8:0
76' Гол
Кризан
85' Желтая карточка
Цзинь Цзиндао
90'+3

Ход матча

18'
Феллайни Маруан
(Кризан)
1:0
20'
Мойсес Лима
(Феллайни Маруан)
2:0
24'
Феллайни Маруан
(Chen Pu)
3:0
46'
 
Luan Cheng
Hao Fu
49'
Кризан
(Мойсес Лима)
4:0
53'
Кризан
(Xin Tian)
5:0
60'
 
Zhong Wen
Hujahmat Shahsat
62'
Guobao Liu
Xin Tian
 
62'
Bowei Song
Jianfei Zhao
 
70'
Chen Pu
6:0
73'
Кризан
(Мойсес Лима)
7:0
76'
Кризан
(Chen Pu)
8:0
77'
Lin Dai
У Синхань
 
78'
 
Xiang Ruoke
Yue Xu
85'
Цзинь Цзиндао
 
86'
 
Wang Zhiyuan
Lu Jiaqiang
88'
Zhexuan Chen
Цзинь Цзиндао
 
88'
Mijiti Maiwulang
Chen Pu
 

Статистика матча

  • 8 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 14 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

14
Ван
Да-Лэй
31
Jianfei
Zhao
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
17
У
Синхань
33
Цзинь
Цзиндао
10
Мойсес
Лима
32
Xin
Tian
25
Феллайни
Маруан
29
Chen
Pu
9
Кризан
32
Jiabao
Ji
88
Lu
Jiaqiang
25
Haolun
Mi
99
Lie
Mingjie
98
Luo
Kaisa
77
Li
Ning
17
Hao
Fu
19
Yue
Xu
38
Кэ
Сунь
34
Hujahmat
Shahsat
37
Jiajin
Hu
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Шэньчжэнь
5-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:4
С
4:2
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
2.25

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 25 (3) 0.81
Мойсес Лима 13 (4) 0.42
Chen Pu 8 0.26
Феллайни Маруан 7 0.23
Цзинь Цзиндао 5 (1) 0.16
У Синхань 4 0.13
Tianyu Guo 3 (1) 0.1
Лю Биньбинь 2 0.06
Чжэн Чжэн 2 0.06
Лю Ян 2 0.06
Long Song 1 0.03
Жадсон II 1 0.03
Ляо Лишэн 1 0.03
Tianyu Qi 1 0.03
Hailong Li 1 0.03
Abdurasul Abudulam 1 0.03
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Xin Tian 0 0
Tong Wang1 0 0
Mijiti Maiwulang 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 8 (1) 0.26
Лин Гао 4 0.13
Wai-Tsun Dai 2 0.06
Алессандрини Ромен 2 0.06
Shuai Pei 2 0.06
Yuanyi Li 1 0.03
Yeljan Shinar 1 0.03
Чжипэн Цзян 1 0.03
Haolun Mi 1 (1) 0.03
Boyu Yang 1 0.03
Лим Чхэ-Мин 1 0.03
Юань Миньчэн 1 0.03
Yuan Zhang2 1 0.03
Yue Xu 1 0.03
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 5 1
Кризан 4 0
Мойсес Лима 4 0
Tong Wang1 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Цзинь Цзиндао 3 0
Long Song 3 0
Hailong Li 3 0
Жадсон II 3 0
Кэ Ши 1 1
Цзи Сян 2 0
Джун-Хо Сон 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Лим Чхэ-Мин 4 0
Haolun Mi 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Ачеампонг Франк 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Boyu Yang 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Yue Xu 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Dalun Zheng 1 0
Чжан Лу 1 0
Qiang Jin 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
8
Шаньдун Тайшань
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Шэньчжэнь
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
27

Волевые поражения

32
9
Шаньдун Тайшань
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Шэньчжэнь
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
29

Волевые поражения

35
17

Голы по времени матча

Забито

43
17
15 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
9%
1
6%
1-15
7
16%
3
18%
16-30
4
9%
3
18%
31-45
5
12%
3
18%
46-60
11
26%
6
35%
61-75
12
28%
1
6%
76-90

Пропущено

10
36
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
1
10%
5
14%
1-15
1
10%
5
14%
16-30
3
30%
4
11%
31-45
1
10%
8
22%
46-60
1
10%
8
22%
61-75
3
30%
6
17%
76-90

Забито

34
12
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
3
9%
3
25%
1-15
3
9%
4
33%
16-30
8
24%
1
8%
31-45
8
24%
3
25%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
7
21%
1
8%
76-90

Пропущено

21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
10%
5
17%
1-15
8
38%
5
17%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
6
29%
5
17%
61-75
2
10%
7
23%
76-90

Забито

77
29
29 В 1-м тайме 15
48 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 10
2 Не забивали 13
7
9%
4
14%
1-15
10
13%
7
24%
16-30
12
16%
4
14%
31-45
13
17%
6
21%
46-60
16
21%
6
21%
61-75
19
25%
2
7%
76-90

Пропущено

31
66
16 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 38
10 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
3
10%
10
15%
1-15
9
29%
29%
10
15%
16-30
4
13%
8
12%
31-45
3
10%
12
18%
46-60
7
23%
13
20%
61-75
5
16%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

Точный счет

2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
13 раз 42%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
5
11
8
7
2.5
5
10
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
5
10
5
11
2.5
1
14
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
1
0.5
Больше Меньше
18
13
22
9
1.5
10
21
13
18
2.5
1
30
8
23
3.5
3
28
4.5
2
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 31 23 3 5 86 - 27 72
2.
Шаньдун Тайшань
 31 23 3 5 81 - 27 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 31 16 11 4 57 - 26 59
4.
Шанхай СИПГ
 31 17 5 9 46 - 25 56
5.
Ченду Беттер Сити
 31 15 11 5 42 - 27 56
6.
Бэйцзин Гоань
 31 16 7 8 54 - 42 55
7.
Хэнань Цзянье
 31 15 7 9 52 - 31 52
8.
Тянцзинь Тэда
 31 14 7 10 45 - 33 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 31 12 10 9 36 - 33 46
10.
Далянь Ифан
 31 12 9 10 48 - 44 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 31 12 7 12 41 - 38 43
12.
Чанчунь Ятай
 31 10 11 10 45 - 44 41
13.
Шицзячжуан
 31 9 11 11 40 - 47 38
14.
Шэньчжэнь
 31 9 3 19 29 - 66 30
15.
Ухань Цзалл
 31 7 4 20 30 - 64 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 31 3 8 20 22 - 55 17
17.
Гуанчжоу Фули
 31 3 5 23 21 - 59 14
18.
Хэбей Форчун
 31 2 0 29 17 - 104 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 15 13 1 1 46 - 7 40
2.
Чжэцзян Профессионал
 15 9 4 2 25 - 10 31
3.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
8.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
9.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
10.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 15 7 3 5 28 - 18 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 15 2 8 5 10 - 17 14
15.
Ухань Цзалл
 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 15 2 5 8 15 - 24 11
17.
Гуанчжоу Фули
 15 2 2 11 11 - 31 8
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 16 13 2 1 36 - 9 41
2.
Шаньдун Тайшань
 16 10 2 4 35 - 20 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 15 7 3 5 22 - 19 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Чанчунь Ятай
 14 5 6 3 26 - 25 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 15 5 6 4 19 - 18 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 15 4 2 9 16 - 37 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Кризан из команды Шаньдун Тайшань сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 93'
    Шаньдун Тайшань заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Шаньдун Тайшань: 60%, Шэньчжэнь: 40%.
  • 92'
    Шэньчжэнь контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    91'
    Jiabao Ji на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Wang Zhiyuan выиграл воздушное противоборство у Дай Лин.
  • 91'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Jiabao Ji из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Шаньдун Тайшань: 60%, Шэньчжэнь: 40%.
  • 90'
    Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Jiabao Ji ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    90'
    Мойсес Лима навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 8:0 Шэньчжэнь онлайн

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