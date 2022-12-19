Тур: 29. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Di Wang
8:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолФеллайни Маруан
2:0
20' ГолМойсес Лима
3:0
24' ГолФеллайни Маруан
4:0
49' ГолКризан
5:0
53' ГолКризан
6:0
70' ГолChen Pu
7:0
73' ГолКризан
8:0
76' ГолКризан
85' Желтая карточкаЦзинь Цзиндао
90'+3
Ход матча
18'
1:0
20'
2:0
24'
3:0
46'
49'
4:0
62'
70'
6:0
73'
7:0
78'
85'
Статистика матча
-
8 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
31
Jianfei
Zhao
27
Кэ
Ши
17
У
Синхань
10
Мойсес
Лима
32
Xin
Tian
29
Chen
Pu
9
Кризан
32
Jiabao
Ji
88
Lu
Jiaqiang
25
Haolun
Mi
99
Lie
Mingjie
98
Luo
Kaisa
77
Li
Ning
17
Hao
Fu
19
Yue
Xu
38
Кэ
Сунь
37
Jiajin
Hu
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
31 Jianfei ZhaoЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
17 У СинханьЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
32 Xin TianПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
35 Lin DaiЗащитник
-
76 Jinyong Yu
-
51 Bowei Song
-
24 Guobao Liu
-
75 Mustapa Tash
-
78 Zhexuan Chen
-
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
-
32 Jiabao JiВратарь
-
88 Lu JiaqiangЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
99 Lie MingjieЗащитник
-
98 Luo KaisaЗащитник
-
77 Li NingЗащитник
-
17 Hao FuПолузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jiajin HuНападающий
- Запасные игроки
-
96 Wang Zhiyuan
-
66 Xiang Ruoke
-
97 Luan Cheng
-
95 Li Guowen
-
47 Zhong Wen
-
Главный тренер: Guan Zhen
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
3
2.25
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|25 (3)
|0.81
|Мойсес Лима
|13 (4)
|0.42
|Chen Pu
|8
|0.26
|Феллайни Маруан
|7
|0.23
|Цзинь Цзиндао
|5 (1)
|0.16
|У Синхань
|4
|0.13
|Tianyu Guo
|3 (1)
|0.1
|Лю Биньбинь
|2
|0.06
|Чжэн Чжэн
|2
|0.06
|Лю Ян
|2
|0.06
|Long Song
|1
|0.03
|Жадсон II
|1
|0.03
|Ляо Лишэн
|1
|0.03
|Tianyu Qi
|1
|0.03
|Hailong Li
|1
|0.03
|Abdurasul Abudulam
|1
|0.03
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Xin Tian
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
|Mijiti Maiwulang
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.26
|Лин Гао
|4
|0.13
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.06
|Алессандрини Ромен
|2
|0.06
|Shuai Pei
|2
|0.06
|Yuanyi Li
|1
|0.03
|Yeljan Shinar
|1
|0.03
|Чжипэн Цзян
|1
|0.03
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.03
|Boyu Yang
|1
|0.03
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.03
|Юань Миньчэн
|1
|0.03
|Yuan Zhang2
|1
|0.03
|Yue Xu
|1
|0.03
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|5
|1
|Кризан
|4
|0
|Мойсес Лима
|4
|0
|Tong Wang1
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Цзинь Цзиндао
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Hailong Li
|3
|0
|Жадсон II
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Цзи Сян
|2
|0
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|4
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Boyu Yang
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Yue Xu
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
8
Шаньдун Тайшань
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Шэньчжэнь
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
27
Волевые поражения
32
9
Шаньдун Тайшань
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Шэньчжэнь
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
29
Волевые поражения
35
17
Голы по времени матча
Забито
43
17
15 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
9%
1
6%
1-15
7
16%
3
18%
16-30
4
9%
3
18%
31-45
5
12%
3
18%
46-60
11
26%
6
35%
61-75
12
28%
1
6%
76-90
Пропущено
10
36
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
1
10%
5
14%
1-15
1
10%
5
14%
16-30
3
30%
4
11%
31-45
1
10%
8
22%
46-60
1
10%
8
22%
61-75
3
30%
6
17%
76-90
Забито
34
12
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
3
9%
3
25%
1-15
3
9%
4
33%
16-30
8
24%
1
8%
31-45
8
24%
3
25%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
7
21%
1
8%
76-90
Пропущено
21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
10%
5
17%
1-15
8
38%
5
17%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
6
29%
5
17%
61-75
2
10%
7
23%
76-90
Забито
77
29
29 В 1-м тайме 15
48 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 10
2 Не забивали 13
7
9%
4
14%
1-15
10
13%
7
24%
16-30
12
16%
4
14%
31-45
13
17%
6
21%
46-60
16
21%
6
21%
61-75
19
25%
2
7%
76-90
Пропущено
31
66
16 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 38
10 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
3
10%
10
15%
1-15
9
29%
29%
10
15%
16-30
4
13%
8
12%
31-45
3
10%
12
18%
46-60
7
23%
13
20%
61-75
5
16%
13
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4
Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь
Точный счет
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
13 раз 42%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
511
87
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
105
97
510
511
114
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
301
Больше Меньше
1813
229
1021
1318
130
823
328
229
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5