Тур: 16. Стадион: Municipal de Barcelos.
1:1
Второй тайм: 78'
0'
7' Желтая карточкаМарин Адриан
0:1
17' ГолСилва Андерсон
29' Желтая карточкаИбрахим Бамба
1:1
40' ГолАлипур Али
43' Желтая карточкаФернандеш Жорже
48' Желтая карточкаСилва Андерсон
48' Желтая карточкаКарвалью Витор
65' Вторая желтая карточкаСилва Андерсон
Ход матча
7'
17'
29'
40'
1:1
43'
48'
48'
65'
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
30
Алипур
Али
14
Варела
Бруну
80
Силва
Даниэл
5
Са
Элдер
11
Jota
Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Алипур АлиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
-
11 Jota SilvaНападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
64
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|8 (2)
|0.5
|Алипур Али
|2
|0.13
|Мурило Коста
|2
|0.13
|Босельи Хуан
|1
|0.06
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nelson Da Luz
|3
|0.19
|Силва Андерсон
|3
|0.19
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.13
|Силва Андре III
|2
|0.13
|Джонстон Майкл
|1
|0.06
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.06
|Жанвье Николя
|1
|0.06
|Амаро Андре
|1
|0.06
|Jota Silva
|1
|0.06
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|5
|0
|Карвалью Витор
|4
|0
|Марин Адриан
|2
|1
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Босельи Хуан
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Ауашерия Билель
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Араужу Томаш
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаро Андре
|6
|1
|Силва Тьягу
|7
|0
|Ибрахим Бамба
|7
|0
|Afonso Freitas
|4
|1
|Варела Бруну
|4
|0
|Андре Андре
|4
|0
|Сафира Алиссон
|4
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Индио Матеус
|1
|1
|Силва Андерсон
|1
|1
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Nelson Da Luz
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Мигель Магальяеш
|2
|0
|Jota Silva
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Витория Гимарайнш
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Жил Висенте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
4
9
Жил Висенте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Витория Гимарайнш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
42%
3
21%
76-90
Пропущено
22
16
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
32%
5
31%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
3
14%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3
Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|40 - 12
|41
|2.
|16
|12
|1
|3
|37 - 12
|37
|3.
|16
|11
|3
|2
|40 - 11
|36
|4.
|16
|9
|2
|5
|31 - 18
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|15 - 13
|27
|6.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|15 - 17
|25
|7.
|16
|6
|5
|5
|18 - 25
|23
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|17 - 20
|20
|11.
|15
|6
|2
|7
|15 - 24
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|13.
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|14.
|16
|5
|2
|9
|16 - 23
|17
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|13 - 23
|13
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|16
|1
|3
|12
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|29 - 8
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 5
|21
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|16.
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|18.
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|10 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 13
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|11.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 12
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|10 (5)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Спортинг Л
|Поте
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 6
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Жил Висенте
25% (28)
Ничья
42% (47)
Витория Гимарайнш
33% (37)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (29)
Меньше
73.64% (81)
Обе команды забьют
Да
69.09% (76)
Нет
30.91% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (47)
0:1 Витория Гимарайнш
15.2% (17)
1:2 Витория Гимарайнш
14.3% (16)
1:0 Жил Висенте
11.6% (13)
2:1 Жил Висенте
10.7% (12)
0:2 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
2:0 Жил Висенте
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!