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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Жил Висенте
1:1
Второй тайм: 78'
Витория Гимарайнш
0'
7' Желтая карточка
Марин Адриан
0:1
17' Гол
Силва Андерсон
29' Желтая карточка
Ибрахим Бамба
1:1
40' Гол
Алипур Али
43' Желтая карточка
Фернандеш Жорже
48' Желтая карточка
Силва Андерсон
48' Желтая карточка
Карвалью Витор
65' Вторая желтая карточка
Силва Андерсон

Ход матча

7'
Марин Адриан
 
17'
0:1
Силва Андерсон
(Мигель Магальяеш)
29'
 
Ибрахим Бамба
40'
Алипур Али
1:1
43'
 
Фернандеш Жорже
48'
 
Силва Андерсон
48'
Карвалью Витор
 
65'
 
Силва Андерсон
68'
Буэно Матеус
Фудзимото Канья
 
74'
 
Nelson Da Luz
Силва Андре
Прогнозы 112
Жил Висенте 25% (28)
X 42% (47)
Витория Гимарайнш 33% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Витория Гимарайнш
3.10
3.15
3.80
Все Коэффициенты
1
Крицюк
Станислав
15
Карраса
Моура
3
Кунья
Лукас
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
30
Алипур
Али
9
Франсиско
Мартинес
14
Варела
Бруну
3
Вильянуэва
Микель
22
Ибрахим
Бамба
44
Фернандеш
Жорже
2
Мигель
Магальяеш
80
Силва
Даниэл
98
Жанвье
Николя
5
Са
Элдер
17
Силва
Андре
III
33
Силва
Андерсон
11
Jota
Silva
Жил Висенте
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМС
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

46
64

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 8 (2) 0.5
Алипур Али 2 0.13
Мурило Коста 2 0.13
Босельи Хуан 1 0.06
Фудзимото Канья 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nelson Da Luz 3 0.19
Силва Андерсон 3 0.19
Силва Тьягу 2 (1) 0.13
Силва Андре III 2 0.13
Джонстон Майкл 1 0.06
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.06
Жанвье Николя 1 0.06
Амаро Андре 1 0.06
Jota Silva 1 0.06
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Жота Серран 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Afonso Freitas 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 5 0
Карвалью Витор 4 0
Марин Адриан 2 1
Франсиско Мартинес 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Босельи Хуан 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Тиба Педру 2 0
Гомес Энрике 2 0
Симоэш Андре 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Ауашерия Билель 1 0
Карраса Моура 1 0
Араужу Томаш 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаро Андре 6 1
Силва Тьягу 7 0
Ибрахим Бамба 7 0
Afonso Freitas 4 1
Варела Бруну 4 0
Андре Андре 4 0
Сафира Алиссон 4 0
Ламейраш Рубен 3 0
Индио Матеус 1 1
Силва Андерсон 1 1
Джонстон Майкл 2 0
Жанвье Николя 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Nelson Da Luz 2 0
Силва Андре III 2 0
Ze Ferreira 2 0
Мигель Магальяеш 2 0
Jota Silva 2 0
Семеду Алфа 0 1
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Даниэл 1 0
Са Элдер 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Витория Гимарайнш
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Жил Висенте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

4
9
Жил Висенте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Витория Гимарайнш
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
42%
3
21%
76-90

Пропущено

22
16
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
32%
5
31%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3
Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 2 1 40 - 12 41
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 16 11 3 2 40 - 11 36
4.
Спортинг Л
 16 9 2 5 31 - 18 29
5.
Каса Пиа
 16 8 3 5 15 - 13 27
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 16 7 4 5 15 - 17 25
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Эшторил
 15 5 4 6 16 - 20 19
14.
Фамаликан
 16 5 2 9 16 - 23 17
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 1:1 16 3 4 9 13 - 23 13
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 9 8 1 0 29 - 8 25
2.
Порту
 8 7 0 1 28 - 5 21
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 1:1 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Жил Висенте
 1:1 9 2 3 4 6 - 9 9
14.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
15.
Эшторил
 7 2 2 3 8 - 12 8
16.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
17.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 8 5 1 2 10 - 9 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Витория Гимарайнш
 1:1 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 9 1 2 6 6 - 15 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 1:1 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 11 (1)
Порту Тареми Мехди 10 (5)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Спортинг Л Поте 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Бенфика Отаменди Николас 1 6
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Жил Висенте 25% (28)
    X 42% (47)
    Витория Гимарайнш 33% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жил Висенте
    Ничья
    Витория Гимарайнш
    3.10
    3.15
    3.80
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    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Жил Висенте
    25% (28)
    Ничья
    42% (47)
    Витория Гимарайнш
    33% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.36% (29)
    Меньше
    73.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (47)
    0:1 Витория Гимарайнш
    15.2% (17)
    1:2 Витория Гимарайнш
    14.3% (16)
    1:0 Жил Висенте
    11.6% (13)
    2:1 Жил Висенте
    10.7% (12)
    0:2 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
    2:0 Жил Висенте
    1.8% (2)
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    Жил Висенте
    Витория Гимарайнш
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