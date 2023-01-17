Тур: 16. Стадион: Municipal de Barcelos. Зрители: 3088
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМарин Адриан
0:1
17' ГолСилва Андерсон
29' Желтая карточкаИбрахим Бамба
1:1
40' ГолАлипур Али
43' Желтая карточкаФернандеш Жорже
48' Желтая карточкаСилва Андерсон
48' Желтая карточкаКарвалью Витор
65' Вторая желтая карточкаСилва Андерсон
2:1
82' ГолФрансиско Мартинес
90'+7
Ход матча
7'
17'
29'
40'
1:1
43'
48'
48'
65'
82'
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
30
Алипур
Али
14
Варела
Бруну
80
Силва
Даниэл
5
Са
Элдер
11
Jota
Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Алипур АлиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Босельи ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
-
11 Jota SilvaНападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
64
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|9 (2)
|0.56
|Алипур Али
|2
|0.13
|Мурило Коста
|2
|0.13
|Босельи Хуан
|1
|0.06
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nelson Da Luz
|3
|0.19
|Силва Андерсон
|3
|0.19
|Силва Тьягу
|2 (1)
|0.13
|Силва Андре III
|2
|0.13
|Джонстон Майкл
|1
|0.06
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.06
|Жанвье Николя
|1
|0.06
|Амаро Андре
|1
|0.06
|Jota Silva
|1
|0.06
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|5
|0
|Карвалью Витор
|4
|0
|Марин Адриан
|2
|1
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Босельи Хуан
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Ауашерия Билель
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Араужу Томаш
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаро Андре
|6
|1
|Силва Тьягу
|7
|0
|Ибрахим Бамба
|7
|0
|Afonso Freitas
|4
|1
|Варела Бруну
|4
|0
|Андре Андре
|4
|0
|Сафира Алиссон
|4
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Индио Матеус
|1
|1
|Силва Андерсон
|1
|1
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Nelson Da Luz
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Мигель Магальяеш
|2
|0
|Jota Silva
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Витория Гимарайнш
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Жил Висенте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Витория Гимарайнш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
4
9
Жил Висенте
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Витория Гимарайнш
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
43%
3
20%
76-90
Пропущено
23
18
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
30%
6
33%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
3
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3
Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
412
313
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|10 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Спортинг Л
|Поте
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 6
Прогнозы на матч Жил Висенте 2:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Жил Висенте
25% (28)
Ничья
42% (47)
Витория Гимарайнш
33% (37)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (29)
Меньше
73.64% (81)
Обе команды забьют
Да
69.09% (76)
Нет
30.91% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (47)
0:1 Витория Гимарайнш
15.2% (17)
1:2 Витория Гимарайнш
14.3% (16)
1:0 Жил Висенте
11.6% (13)
2:1 Жил Висенте
10.7% (12)
0:2 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
2:0 Жил Висенте
1.8% (2)
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