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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 3088
Жил Висенте
2:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
7' Желтая карточка
Марин Адриан
0:1
17' Гол
Силва Андерсон
29' Желтая карточка
Ибрахим Бамба
1:1
40' Гол
Алипур Али
43' Желтая карточка
Фернандеш Жорже
48' Желтая карточка
Силва Андерсон
48' Желтая карточка
Карвалью Витор
65' Вторая желтая карточка
Силва Андерсон
2:1
82' Гол
Франсиско Мартинес
90'+7

Ход матча

7'
Марин Адриан
 
17'
0:1
Силва Андерсон
(Мигель Магальяеш)
29'
 
Ибрахим Бамба
40'
Алипур Али
1:1
43'
 
Фернандеш Жорже
48'
 
Силва Андерсон
48'
Карвалью Витор
 
65'
 
Силва Андерсон
68'
Буэно Матеус
Фудзимото Канья
 
73'
 
Nelson Da Luz
Силва Андре
77'
Босельи Хуан
Мурило Коста
 
78'
 
Джонстон Майкл
Jota Silva
82'
Франсиско Мартинес
(Абурджания Георгий)
2:1
86'
 
Goncalo Nogueira
Жанвье Николя
86'
 
Сафира Алиссон
Ибрахим Бамба
89'
Ауашерия Билель
Алипур Али
 
90'
Гомес Энрике
Марин Адриан
 
Прогнозы 112
Жил Висенте 25% (28)
X 42% (47)
Витория Гимарайнш 33% (37)
Все прогнозы
1
Крицюк
Станислав
15
Карраса
Моура
3
Кунья
Лукас
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
30
Алипур
Али
9
Франсиско
Мартинес
14
Варела
Бруну
3
Вильянуэва
Микель
22
Ибрахим
Бамба
44
Фернандеш
Жорже
2
Мигель
Магальяеш
80
Силва
Даниэл
98
Жанвье
Николя
5
Са
Элдер
17
Силва
Андре
III
33
Силва
Андерсон
11
Jota
Silva
Жил Висенте
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМС
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

46
64

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 9 (2) 0.56
Алипур Али 2 0.13
Мурило Коста 2 0.13
Босельи Хуан 1 0.06
Фудзимото Канья 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nelson Da Luz 3 0.19
Силва Андерсон 3 0.19
Силва Тьягу 2 (1) 0.13
Силва Андре III 2 0.13
Джонстон Майкл 1 0.06
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.06
Жанвье Николя 1 0.06
Амаро Андре 1 0.06
Jota Silva 1 0.06
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Жота Серран 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Afonso Freitas 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 5 0
Карвалью Витор 4 0
Марин Адриан 2 1
Франсиско Мартинес 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Босельи Хуан 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Тиба Педру 2 0
Гомес Энрике 2 0
Симоэш Андре 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Ауашерия Билель 1 0
Карраса Моура 1 0
Араужу Томаш 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаро Андре 6 1
Силва Тьягу 7 0
Ибрахим Бамба 7 0
Afonso Freitas 4 1
Варела Бруну 4 0
Андре Андре 4 0
Сафира Алиссон 4 0
Ламейраш Рубен 3 0
Индио Матеус 1 1
Силва Андерсон 1 1
Джонстон Майкл 2 0
Жанвье Николя 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Nelson Da Luz 2 0
Силва Андре III 2 0
Ze Ferreira 2 0
Мигель Магальяеш 2 0
Jota Silva 2 0
Семеду Алфа 0 1
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Даниэл 1 0
Са Элдер 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Витория Гимарайнш
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4
Жил Висенте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Витория Гимарайнш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

4
9
Жил Висенте
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Витория Гимарайнш
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
43%
3
20%
76-90

Пропущено

23
18
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
7
30%
6
33%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3
Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Канелас - Витория Гимарайнш 1:3 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 2 1 40 - 12 41
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 16 11 3 2 40 - 11 36
4.
Спортинг Л
 16 9 2 5 31 - 18 29
5.
Каса Пиа
 16 8 3 5 15 - 13 27
6.
Витория Гимарайнш
 16 7 3 6 15 - 18 24
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Эшторил
 15 5 4 6 16 - 20 19
14.
Фамаликан
 16 5 2 9 16 - 23 17
15.
Жил Висенте
 16 4 3 9 14 - 23 15
16.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 9 8 1 0 29 - 8 25
2.
Порту
 8 7 0 1 28 - 5 21
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Жил Висенте
 9 3 2 4 7 - 9 11
13.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
14.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
15.
Эшторил
 7 2 2 3 8 - 12 8
16.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
17.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 8 5 1 2 10 - 9 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 8 2 1 5 6 - 13 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 9 1 2 6 6 - 15 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 11 (1)
Порту Тареми Мехди 10 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Спортинг Л Поте 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Бенфика Отаменди Николас 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Силва Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 112
    Жил Висенте 25% (28)
    X 42% (47)
    Витория Гимарайнш 33% (37)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жил Висенте 2:1 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогнозы на матч Жил Висенте 2:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Жил Висенте
    25% (28)
    Ничья
    42% (47)
    Витория Гимарайнш
    33% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.36% (29)
    Меньше
    73.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (47)
    0:1 Витория Гимарайнш
    15.2% (17)
    1:2 Витория Гимарайнш
    14.3% (16)
    1:0 Жил Висенте
    11.6% (13)
    2:1 Жил Висенте
    10.7% (12)
    0:2 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
    2:0 Жил Висенте
    1.8% (2)
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