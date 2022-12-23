Тур: 32. Стадион: Dongxihu Sports Center. Главный судья: Zhe Wang
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
17'
1:0
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
42
Da
Li
11
Rentian
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
47
Jianan
Zhao
54
Jian
Ren
38
Zhuoyi
Lu
23
Yin
Shang
33
Zhiwei
Song
20
Tengda
Wang
49
Chen
Yongze
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
42 Da LiЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
3 Xuan Han
-
17 Huajun Zhang
-
31 Xiaoyi Cao
-
37 Junxian Liu
-
39 Nihat Nihmat
-
40 Ziyang Pi
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Jianan ZhaoЗащитник
-
54 Jian RenЗащитник
-
38 Zhuoyi LuЗащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhiwei SongПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Tengda WangПолузащитник
-
49 Chen YongzeНападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
-
37 Hao Ning
-
51 Li Jiaxiang
-
46 Zhiren Xiao
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Ухань Цзалл
Далянь Ифан
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
9.1%
90.9%
1 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.64
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
55
141
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|10 (3)
|0.31
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.13
|Виана Бруно
|4
|0.13
|Dong Xu
|3
|0.09
|Rentian Hu
|2
|0.06
|Peng Li
|2
|0.06
|Jinghang Hu
|1
|0.03
|Huajun Zhang
|1
|0.03
|Chen Yuhao
|1
|0.03
|Мин Тянь
|1
|0.03
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|13 (1)
|0.41
|Yin Shang
|7
|0.22
|Цонев Борислав
|6 (1)
|0.19
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.13
|Yu Fei
|4
|0.13
|Мамба Стрели
|3
|0.09
|Guowen Sun
|2
|0.06
|Пен Лю
|2
|0.06
|Cesar Manzoki
|2
|0.06
|Zhu Ting
|1
|0.03
|Wei Wu III
|1
|0.03
|Yanfeng Dong
|1
|0.03
|Yupeng He
|1
|0.03
|Jianbo Zhao
|1
|0.03
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виана Бруно
|6
|0
|Aoshuang Nie
|6
|0
|Dong Xu
|6
|0
|Каевич Асмир
|4
|0
|Peng Li
|4
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Nihat Nihmat
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jingbin Wang
|1
|0
|Zhenqiang Zhang
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
|Ziyang Pi
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|7
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yin Shang
|4
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Цонев Борислав
|2
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Kudirat Ablet
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Цзалл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Далянь Ифан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
10
8
Ухань Цзалл
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Далянь Ифан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
31
11
Волевые поражения
9
24
Ухань Цзалл
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Далянь Ифан
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
34
14
Волевые поражения
19
32
Голы по времени матча
Забито
16
22
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
19%
3
14%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
7
32%
76-90
Пропущено
33
21
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
5
24%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
8
24%
5
24%
46-60
7
21%
2
10%
61-75
5
15%
8
38%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 16
3
23%
5
19%
1-15
3
23%
3
11%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
3
23%
6
22%
76-90
Пропущено
32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
9%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
16%
2
9%
61-75
9
28%
10
45%
76-90
Забито
29
49
16 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
6
21%
8
16%
1-15
7
24%
5
10%
16-30
3
10%
7
14%
31-45
1
3%
11
22%
46-60
5
17%
5
10%
61-75
7
24%
13
27%
76-90
Пропущено
65
43
27 В 1-м тайме 15
38 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 25
7
11%
3
7%
1-15
7
11%
8
19%
16-30
13
20%
4
9%
31-45
12
18%
6
14%
46-60
12
18%
4
9%
61-75
14
22%
18
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0
Результаты матчей
Ухань Цзалл
Далянь Ифан
Точный счет
0:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%
5
1 раз 3%
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ухань Цзалл
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
511
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
213
77
114
311
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
256
724
1615
130
427
130
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|3
|5
|86 - 27
|72
|2.
|31
|23
|3
|5
|81 - 27
|72
|3.
|32
|17
|11
|4
|60 - 26
|62
|4.
|3:1
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|5.
|31
|17
|5
|9
|46 - 25
|56
|6.
|31
|15
|11
|5
|42 - 27
|56
|7.
|32
|16
|7
|9
|55 - 31
|55
|8.
|32
|14
|7
|11
|45 - 36
|49
|9.
|31
|12
|10
|9
|36 - 33
|46
|10.
|1:0
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|11.
|0:2
|32
|12
|9
|11
|48 - 46
|45
|12.
|0:1
|32
|10
|11
|11
|45 - 45
|41
|13.
|31
|9
|11
|11
|40 - 47
|38
|14.
|32
|9
|3
|20
|29 - 69
|30
|15.
|2:0
|32
|8
|4
|20
|32 - 64
|28
|16.
|2:0
|32
|4
|5
|23
|23 - 59
|17
|17.
|1:3
|32
|3
|8
|21
|23 - 58
|17
|18.
|0:2
|32
|2
|0
|30
|17 - 106
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|46 - 7
|40
|2.
|16
|10
|4
|2
|28 - 10
|34
|3.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|4.
|16
|10
|1
|5
|33 - 16
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|6.
|3:1
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|8.
|0:2
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|9.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|10.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|11.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|2:0
|17
|4
|4
|9
|18 - 33
|16
|15.
|15
|2
|8
|5
|10 - 17
|14
|16.
|2:0
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|17.
|1:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 27
|11
|18.
|0:2
|16
|2
|0
|14
|11 - 57
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|36 - 9
|41
|2.
|16
|10
|2
|4
|35 - 20
|32
|3.
|17
|9
|4
|4
|16 - 14
|31
|4.
|3:1
|16
|9
|3
|4
|29 - 24
|30
|5.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 15
|24
|9.
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|6
|4
|26 - 26
|21
|12.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|14.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|2:0
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|2:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|1:3
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|0:2
|16
|0
|0
|16
|6 - 49
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5