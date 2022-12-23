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Китай: Суперлига
2022

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Zhe Wang
Ухань Цзалл
3:0
Конец матча
Далянь Ифан
0'
1:0
17' Гол
Chen Yuhao
37' Желтая карточка
Каевич Асмир
2:0
43' Гол
Форбс Браун
3:0
49' Гол
Peng Li
64' Желтая карточка
Tengda Wang
90'+3

Ход матча

17'
Chen Yuhao
1:0
37'
Каевич Асмир
 
43'
Форбс Браун
(Каевич Асмир)
2:0
46'
 
Hao Ning
Chen Yongze
49'
Peng Li
(Dong Xu)
3:0
58'
Xuan Han
Каевич Асмир
 
59'
Shangkun Liu
Da Li
 
64'
 
Tengda Wang
79'
Huajun Zhang
Rentian Hu
 
90'
Ziyang Pi
Jinghang Hu
 
90'
Jingbin Wang
Форбс Браун
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

22
Zhenqiang
Zhang
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
28
Dong
Xu
32
Chen
Yuhao
42
Da
Li
11
Rentian
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
32
Kudirat
Ablet
48
Elkut
Eysajan
47
Jianan
Zhao
54
Jian
Ren
38
Zhuoyi
Lu
23
Yin
Shang
40
Босанчич
Неманья
33
Zhiwei
Song
10
Цонев
Борислав
20
Tengda
Wang
49
Chen
Yongze
Ухань Цзалл
5-4-1
Далянь Ифан
4-5-1

История личных встреч

Ухань Цзалл
Далянь Ифан

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
90.9%
1 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
ПЛК
1:1
ПЛК
1:0
ПЛК
4:0
ПЛК
4:0
ПЛК
0:0
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

55
141

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 11 (3) 0.34
Каевич Асмир 4 (1) 0.13
Виана Бруно 4 0.13
Peng Li 3 0.09
Dong Xu 3 0.09
Rentian Hu 2 0.06
Jinghang Hu 1 0.03
Huajun Zhang 1 0.03
Chen Yuhao 1 0.03
Мин Тянь 1 0.03
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 13 (1) 0.41
Yin Shang 7 0.22
Цонев Борислав 6 (1) 0.19
Ян Ксиангчуанг 4 0.13
Yu Fei 4 0.13
Мамба Стрели 3 0.09
Guowen Sun 2 0.06
Пен Лю 2 0.06
Cesar Manzoki 2 0.06
Zhu Ting 1 0.03
Wei Wu III 1 0.03
Yanfeng Dong 1 0.03
Yupeng He 1 0.03
Jianbo Zhao 1 0.03
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виана Бруно 6 0
Aoshuang Nie 6 0
Dong Xu 6 0
Каевич Асмир 4 0
Peng Li 4 0
Jinghang Hu 4 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Nihat Nihmat 2 0
Rentian Hu 1 0
Jingbin Wang 1 0
Zhenqiang Zhang 1 0
Jiali Hu 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0
Ziyang Pi 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 7 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 4 0
Yupeng He 4 0
Yin Shang 4 0
Guowen Sun 1 1
Цонев Борислав 2 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Tengda Wang 1 0
Kudirat Ablet 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Результаты матчей

Ухань Цзалл
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Далянь Ифан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

10
8
Ухань Цзалл
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Далянь Ифан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

31
11

Волевые поражения

9
24
Ухань Цзалл
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Далянь Ифан
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

34
14

Волевые поражения

19
32

Голы по времени матча

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
16%
3
14%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
7
32%
76-90

Пропущено

33
24
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
6
25%
16-30
5
15%
2
8%
31-45
8
24%
6
25%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
5
15%
8
33%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
3
23%
5
19%
1-15
3
23%
3
11%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
3
23%
6
22%
76-90

Пропущено

32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
9%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
16%
2
9%
61-75
9
28%
10
45%
76-90

Забито

32
49
18 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
6
19%
8
16%
1-15
8
25%
5
10%
16-30
4
13%
7
14%
31-45
2
6%
11
22%
46-60
5
16%
5
10%
61-75
7
22%
13
27%
76-90

Пропущено

65
46
27 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 26
7
11%
3
7%
1-15
7
11%
9
20%
16-30
13
20%
5
11%
31-45
12
18%
7
15%
46-60
12
18%
4
9%
61-75
14
22%
18
39%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2
Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Сучжоу Донву - Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4
Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0

Результаты матчей

Ухань Цзалл
Далянь Ифан

Точный счет

0:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ухань Цзалл
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
9
8
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
25
7
8
24
1.5
16
16
2
30
2.5
4
28
1
31
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 32 23 4 5 86 - 27 73
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 32 23 3 6 81 - 28 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 1:0 32 18 5 9 47 - 25 59
5.
Бэйцзин Гоань
 32 17 7 8 57 - 43 58
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 32 15 12 5 42 - 27 57
7.
Хэнань Цзянье
 32 16 7 9 55 - 31 55
8.
Тянцзинь Тэда
 32 14 7 11 45 - 36 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 32 12 11 9 36 - 33 47
10.
Мэйчжоу Хакка
 32 13 7 12 42 - 38 46
11.
Далянь Ифан
 32 12 9 11 48 - 47 45
12.
Чанчунь Ятай
 32 10 11 11 45 - 45 41
13.
Шицзячжуан
 0:0 32 9 12 11 40 - 47 39
14.
Шэньчжэнь
 32 9 3 20 29 - 69 30
15.
Ухань Цзалл
 32 8 4 20 33 - 64 28
16.
Гуанчжоу Фули
 32 4 5 23 25 - 60 17
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 32 3 8 21 23 - 58 17
18.
Хэбей Форчун
 32 2 0 30 18 - 108 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 15 13 1 1 46 - 7 40
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 10 2 4 26 - 10 32
4.
Ухань Три Таунс
 0:0 15 10 1 4 50 - 18 31
5.
Хэнань Цзянье
 16 10 1 5 33 - 16 31
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
8.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
9.
Ченду Беттер Сити
 0:0 15 6 8 1 26 - 13 26
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
15.
Шицзячжуан
 0:0 16 2 9 5 10 - 17 15
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 2 5 9 16 - 27 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 17 13 3 1 36 - 9 42
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 17 10 2 5 35 - 21 32
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
5.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
6.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 0:0 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 5 7 4 19 - 18 22
11.
Чанчунь Ятай
 15 5 6 4 26 - 26 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 15 5 4 6 21 - 25 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 16 0 0 16 7 - 51 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
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