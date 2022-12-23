Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Hao Ning решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Peng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Xuan Han успешно блокирует удар.

81' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Команда Далянь Ифан фактически перестала играть и ждет финального свистка.

80' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Huajun Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Hao Ning оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан подал угловой справа.

76' Jinghang Hu не смог попасть в створ ударом издали

75' Hao Ning наказан за толчок Dong Xu

74' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Yuhao Chen наказан за толчок Hao Ning

72' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Zhiwei Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Tengda Wang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Hao Ning нанес удар, но промахнулся очень сильно.

58' Каевич Асмир получил травму и заменен. Xuan Han выходит на поле.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Каевич Асмир получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Nemanja Bosancic навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Peng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Nemanja Bosancic из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ухань Цзалл совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Каевич Асмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Chen Yongze уходит с поля и его заменяет Hao Ning