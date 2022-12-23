Тур: 32. Стадион: Jinjiang Football Training Center.
2:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
12'
15'
1:0
20'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
35
Jiajun
Liao
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
37
Yongjun
Wen
20
Мяо
Тан
21
Feiya
Chang
29
Wenjie
Song
52
Chen
Junnan
23
Jiahui
Zhang
43
Runnan
Liu
27
Haoyang
Bi
36
Jie
Xie
46
Sun
Zhonghao
44
Ziming
Wei
47
H.
Yu
33
Yixuan
Yang
45
Ziye
Zhao
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
37 Yongjun WenЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
21 Feiya ChangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Peng WangПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
-
-
43 Jiqiang Liu
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Chen JunnanЗащитник
-
23 Jiahui ZhangЗащитник
-
43 Runnan LiuЗащитник
-
27 Haoyang BiЗащитник
-
36 Jie XieПолузащитник
-
46 Sun ZhonghaoПолузащитник
-
44 Ziming WeiПолузащитник
-
47 H. YuПолузащитник
-
33 Yixuan YangПолузащитник
-
45 Ziye ZhaoНападающий
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.86
Среднее время на гол
49
48
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.46
1.54
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wenjie Song
|4
|0.13
|Hong Gui
|3
|0.09
|Гильерме Маркес
|3 (1)
|0.09
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.09
|Tixiang Li
|1
|0.03
|Zhizhao Chen
|1
|0.03
|Jown Cardona
|1
|0.03
|Feiya Chang
|1
|0.03
|Jihong Jiang
|1
|0.03
|Chun Lok Than
|1
|0.03
|Gong Zhang
|1
|0.03
|Chengru Wu
|1
|0.03
|Yongjun Wen
|1
|0.03
|Yongjia Li
|1
|0.03
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.19
|Huaze Gao
|3 (1)
|0.09
|Xuchen Yao
|2
|0.06
|Wei Liao
|2
|0.06
|Ziye Zhao
|2
|0.06
|Yunhua Chen
|1
|0.03
|Хайфэн Дин
|1
|0.03
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|9
|0
|Tixiang Li
|4
|1
|Jihong Jiang
|5
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Yuncheng Fu
|4
|0
|Wenjie Song
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Ximing Pan
|4
|0
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Haodong Luan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Yunhua Chen
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Jong-Boo Kim
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Хэбей Форчун
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
9
7
Гуанчжоу Фули
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Хэбей Форчун
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
27
55
Волевые поражения
5
4
Гуанчжоу Фули
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Хэбей Форчун
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
27
55
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
21 Не забивали 24
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
30
44
17 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 15
5
17%
7
16%
1-15
5
17%
6
14%
16-30
7
23%
8
18%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
3
10%
11
25%
61-75
5
17%
6
14%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
24 Не забивали 23
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
6
50%
76-90
Пропущено
28
56
15 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 15
3
11%
6
11%
1-15
5
18%
8
14%
16-30
7
25%
8
14%
31-45
5
18%
13
23%
46-60
4
14%
8
14%
61-75
4
14%
13
23%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
5%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
6
27%
7
37%
76-90
Пропущено
58
100
32 В 1-м тайме 43
26 Во 2-м тайме 57
22 Пропускали первыми 28
26 Не пропускали 30
8
14%
13
13%
1-15
10
17%
14
14%
16-30
14
24%
16
16%
31-45
10
17%
19
19%
46-60
7
12%
19
19%
61-75
9
16%
19
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4
Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:4
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
4
1 раз 6%
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:4
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
13 раз 42%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
18 раз 58%
1
10 раз 32%
2
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
79
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
69
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
1318
328
328
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|3
|5
|86 - 27
|72
|2.
|31
|23
|3
|5
|81 - 27
|72
|3.
|32
|17
|11
|4
|60 - 26
|62
|4.
|3:1
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|5.
|31
|17
|5
|9
|46 - 25
|56
|6.
|31
|15
|11
|5
|42 - 27
|56
|7.
|32
|16
|7
|9
|55 - 31
|55
|8.
|32
|14
|7
|11
|45 - 36
|49
|9.
|31
|12
|10
|9
|36 - 33
|46
|10.
|1:0
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|11.
|0:2
|32
|12
|9
|11
|48 - 46
|45
|12.
|0:1
|32
|10
|11
|11
|45 - 45
|41
|13.
|31
|9
|11
|11
|40 - 47
|38
|14.
|32
|9
|3
|20
|29 - 69
|30
|15.
|2:0
|32
|8
|4
|20
|32 - 64
|28
|16.
|2:0
|32
|4
|5
|23
|23 - 59
|17
|17.
|1:3
|32
|3
|8
|21
|23 - 58
|17
|18.
|0:2
|32
|2
|0
|30
|17 - 106
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|46 - 7
|40
|2.
|16
|10
|4
|2
|28 - 10
|34
|3.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|4.
|16
|10
|1
|5
|33 - 16
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|6.
|3:1
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|8.
|0:2
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|9.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|10.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|11.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|2:0
|17
|4
|4
|9
|18 - 33
|16
|15.
|15
|2
|8
|5
|10 - 17
|14
|16.
|2:0
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|17.
|1:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 27
|11
|18.
|0:2
|16
|2
|0
|14
|11 - 57
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|36 - 9
|41
|2.
|16
|10
|2
|4
|35 - 20
|32
|3.
|17
|9
|4
|4
|16 - 14
|31
|4.
|3:1
|16
|9
|3
|4
|29 - 24
|30
|5.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 15
|24
|9.
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|6
|4
|26 - 26
|21
|12.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|14.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|2:0
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|2:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|1:3
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|0:2
|16
|0
|0
|16
|6 - 49
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5