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Китай: Суперлига
2022

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Гуанчжоу Фули
4:1
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
11' Желтая карточка
Jihong Jiang
1:0
15' Гол
Feiya Chang
2:0
20' Гол
Wenjie Song
48' Желтая карточка
Jiarui Tian
2:1
51' Гол
Yixuan Yang
3:1
56' Гол
Гильерме Маркес
63' Желтая карточка
Гильерме Маркес
4:1
83' Гол
Гильерме Маркес
90'+2

Ход матча

11'
Jihong Jiang
 
15'
Feiya Chang
(Wenjie Song)
1:0
20'
Wenjie Song
(Гильерме Маркес)
2:0
46'
 
Deng Jiajie
Ziming Wei
46'
 
Jiarui Tian
Jie Xie
48'
 
Jiarui Tian
51'
2:1
Yixuan Yang
(Jiahui Zhang)
56'
Гильерме Маркес
3:1
58'
Peng Wang
Jown Cardona
 
63'
Гильерме Маркес
 
66'
 
Xuanyi Meng
H. Yu
66'
Jiqiang Liu
Gong Zhang
 
72'
 
Deng Jiajun
Haoyang Bi
72'
Hong Gui
Jiajun Liao
 
72'
Jinliang Zhang
Feiya Chang
 
83'
Гильерме Маркес
(Yongjun Wen)
4:1
84'
 
Xuanrui Meng
Jiahui Zhang

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
35
Jiajun
Liao
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
37
Yongjun
Wen
4
Gong
Zhang
20
Мяо
Тан
21
Feiya
Chang
12
Гильерме
Маркес
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
1
Wang
Nianjiangcheng
52
Chen
Junnan
23
Jiahui
Zhang
43
Runnan
Liu
27
Haoyang
Bi
36
Jie
Xie
46
Sun
Zhonghao
44
Ziming
Wei
47
H.
Yu
33
Yixuan
Yang
45
Ziye
Zhao
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Хэбей Форчун
4-2-3-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:4
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:1
К
1:2
К
3:0
С
0:2
С
1:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.86

Среднее время на гол

49
48

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.46
1.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 5 (1) 0.16
Wenjie Song 4 0.13
Hong Gui 3 0.09
Chugui Ye 3 (1) 0.09
Tixiang Li 1 0.03
Zhizhao Chen 1 0.03
Jown Cardona 1 0.03
Yongjun Wen 1 0.03
Feiya Chang 1 0.03
Jihong Jiang 1 0.03
Chun Lok Than 1 0.03
Gong Zhang 1 0.03
Chengru Wu 1 0.03
Yongjia Li 1 0.03
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.19
Huaze Gao 3 (1) 0.09
Xuchen Yao 2 0.06
Wei Liao 2 0.06
Ziye Zhao 2 0.06
Yunhua Chen 1 0.03
Хайфэн Дин 1 0.03
Yixuan Yang 1 0.03
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Jiahui Zhang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 9 0
Tixiang Li 4 1
Jihong Jiang 5 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Yuncheng Fu 4 0
Wenjie Song 3 0
Гильерме Маркес 3 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Weifeng Li 2 0
Мяо Тан 2 0
Jiajun Liao 2 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Yunlong Fan 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Ximing Pan 4 0
Tianyuan Xu 4 0
Haodong Luan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Yunhua Chen 2 0
Wang Jun 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Xuchen Yao 1 0
Jong-Boo Kim 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Jiarui Tian 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Хэбей Форчун
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
8
Гуанчжоу Фули
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Хэбей Форчун
100%
0 побед 16 поражений
Первый тайм
0% (0)
19% (3)
81% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

27
55

Волевые поражения

5
4
Гуанчжоу Фули
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Хэбей Форчун
43.8%
56.2%
14 побед 18 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

28
55

Волевые поражения

14
12

Голы по времени матча

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
21 Не забивали 24
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Пропущено

31
48
17 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 16
5
16%
8
17%
1-15
5
16%
7
15%
16-30
7
23%
8
17%
31-45
6
19%
7
15%
46-60
3
10%
11
23%
61-75
5
16%
7
15%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
25 Не забивали 24
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
6
50%
76-90

Пропущено

28
56
15 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 15
3
11%
6
11%
1-15
5
18%
8
14%
16-30
7
25%
8
14%
31-45
5
18%
13
23%
46-60
4
14%
8
14%
61-75
4
14%
13
23%
76-90

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
8%
2
10%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
7
27%
7
35%
76-90

Пропущено

59
104
32 В 1-м тайме 45
27 Во 2-м тайме 59
22 Пропускали первыми 29
27 Не пропускали 31
8
14%
14
13%
1-15
10
17%
15
14%
16-30
14
24%
16
15%
31-45
11
19%
20
19%
46-60
7
12%
19
18%
61-75
9
15%
20
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Сиань Ронхай - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4
Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун

Точный счет

0:3
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:4
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:4
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
18 раз 56%
1
11 раз 34%
2
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
7
9
3
13
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
7
9
1
15
1.5
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
14
18
4
28
1.5
3
29
2
30
2.5
1
31
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 32 23 4 5 86 - 27 73
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 32 23 3 6 81 - 28 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 1:0 32 18 5 9 47 - 25 59
5.
Бэйцзин Гоань
 32 17 7 8 57 - 43 58
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 32 15 12 5 42 - 27 57
7.
Хэнань Цзянье
 32 16 7 9 55 - 31 55
8.
Тянцзинь Тэда
 32 14 7 11 45 - 36 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 32 12 11 9 36 - 33 47
10.
Мэйчжоу Хакка
 32 13 7 12 42 - 38 46
11.
Далянь Ифан
 32 12 9 11 48 - 47 45
12.
Чанчунь Ятай
 32 10 11 11 45 - 45 41
13.
Шицзячжуан
 0:0 32 9 12 11 40 - 47 39
14.
Шэньчжэнь
 32 9 3 20 29 - 69 30
15.
Ухань Цзалл
 32 8 4 20 33 - 64 28
16.
Гуанчжоу Фули
 32 4 5 23 25 - 60 17
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 32 3 8 21 23 - 58 17
18.
Хэбей Форчун
 32 2 0 30 18 - 108 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 15 13 1 1 46 - 7 40
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 10 2 4 26 - 10 32
4.
Ухань Три Таунс
 0:0 15 10 1 4 50 - 18 31
5.
Хэнань Цзянье
 16 10 1 5 33 - 16 31
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
8.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
9.
Ченду Беттер Сити
 0:0 15 6 8 1 26 - 13 26
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
15.
Шицзячжуан
 0:0 16 2 9 5 10 - 17 15
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 2 5 9 16 - 27 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 17 13 3 1 36 - 9 42
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 17 10 2 5 35 - 21 32
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
5.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
6.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 0:0 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 5 7 4 19 - 18 22
11.
Чанчунь Ятай
 15 5 6 4 26 - 26 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 15 5 4 6 21 - 25 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 16 0 0 16 7 - 51 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 66%, Хэбей Форчун: 34%.
  • 92'
    Runnan Liu ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
  • 91'
    Yixuan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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