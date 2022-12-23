Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Haoyang Bi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Hazohen Yu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Jie Xie не смог попасть в створ ударом издали

39' Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Feiya Chang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Chen Junnan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Feiya Chang пробует нанести удар издали, но Nianjiangcheng Wang ловит мяч

32' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Haoyang Bi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хорошую попытку сделал Jown Cardona . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Feiya Chang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Haoyang Bi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Wenjie Song оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Wenjie Song пробует нанести удар издали, но Nianjiangcheng Wang держит все под контролем

19' Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Г О О О О Л - Feiya Chang забивает с правой ноги!

15' Wenjie Song создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Хорошую попытку сделал Wenjie Song . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Jiahui Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Джианг Джихон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хэбей Форчун совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Wenjie Song оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Ziming Wei . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Ziye Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.