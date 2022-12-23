Тур: 32. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Long Zhang
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
12'
1:0
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
18
Liang
Huo
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
29
Tze-Nam
Yue
10
Хунбо
Инь
57
Wei
Zhiwei
37
Guokang
Chen
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
6
Guan
He
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
25
Huapeng
Wang
20
Yufeng
Zhang
26
Honglin
Dong
36
Chao
Fan
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
18 Liang HuoЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
21 Wei WangЗащитник
-
29 Tze-Nam YueПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
57 Wei ZhiweiПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
38 Zhongyu Chen
-
-
66 Chao Tang
-
65 Wei Wenjie
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
6 Guan HeЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
25 Huapeng WangЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
26 Honglin DongПолузащитник
-
36 Chao FanНападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Нападающий
-
38 Ning Lu
-
15 Dilemet Tudi
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.28
|Rodrigo Henrique
|5
|0.16
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.13
|Хунбо Инь
|4
|0.13
|Guokang Chen
|3
|0.09
|Yilin Yang
|3
|0.09
|Эгбучунам Чисом
|3
|0.09
|Wei Cui III
|2
|0.06
|Tze-Nam Yue
|2
|0.06
|Дугалич Раде
|2
|0.06
|Junjian Liao
|2
|0.06
|Чао-Шэн Ян
|1
|0.03
|Xueming Liang
|1
|0.03
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
|Haochang Cai
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сержиньо Солер
|10 (2)
|0.31
|Тан Лонг
|9
|0.28
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.28
|Erik IV
|8
|0.25
|Jinxian Wang
|2
|0.06
|Чанчэн Чэн
|2
|0.06
|Цуль Петер
|1
|0.03
|Yufeng Zhang
|1
|0.03
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|Н'Длову Дино
|1
|0.03
|Guan He
|1
|0.03
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|6
|0
|Вуканович Алекса
|4
|1
|Liang Shi
|5
|0
|Дугалич Раде
|4
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Rodrigo Henrique
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Haochang Cai
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Xueming Liang
|2
|0
|Wei Cui III
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Liang Huo
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Lei Xu
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yufeng Zhang
|5
|0
|Weihui Rao
|4
|0
|Huapeng Wang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Erik IV
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Shuaihang Feng
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
6
11
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
12
14
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Чанчунь Ятай
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
24
22
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
28
27
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
14%
5
19%
1-15
3
11%
6
22%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
9
32%
4
15%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
17%
6
25%
61-75
6
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
2
15%
2
10%
1-15
2
15%
6
30%
16-30
4
31%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
20%
4
20%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
6
30%
76-90
Забито
41
47
17 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
6
15%
7
15%
1-15
5
12%
12
26%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
6
15%
9
19%
46-60
10
24%
8
17%
61-75
8
20%
4
9%
76-90
Пропущено
38
44
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
7
18%
4
9%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
6
16%
7
16%
61-75
10
26%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3
Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
116
78
413
411
215
312
215
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
104
313
95
214
311
115
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
2110
1021
1318
625
526
427
328
130
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|3
|5
|86 - 27
|72
|2.
|31
|23
|3
|5
|81 - 27
|72
|3.
|32
|17
|11
|4
|60 - 26
|62
|4.
|3:1
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|5.
|31
|17
|5
|9
|46 - 25
|56
|6.
|31
|15
|11
|5
|42 - 27
|56
|7.
|32
|16
|7
|9
|55 - 31
|55
|8.
|32
|14
|7
|11
|45 - 36
|49
|9.
|31
|12
|10
|9
|36 - 33
|46
|10.
|1:0
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|11.
|0:2
|32
|12
|9
|11
|48 - 46
|45
|12.
|0:1
|32
|10
|11
|11
|45 - 45
|41
|13.
|31
|9
|11
|11
|40 - 47
|38
|14.
|32
|9
|3
|20
|29 - 69
|30
|15.
|2:0
|32
|8
|4
|20
|32 - 64
|28
|16.
|2:0
|32
|4
|5
|23
|23 - 59
|17
|17.
|1:3
|32
|3
|8
|21
|23 - 58
|17
|18.
|0:2
|32
|2
|0
|30
|17 - 106
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|46 - 7
|40
|2.
|16
|10
|4
|2
|28 - 10
|34
|3.
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|4.
|16
|10
|1
|5
|33 - 16
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|25 - 10
|29
|6.
|3:1
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|8.
|0:2
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|9.
|14
|6
|7
|1
|26 - 13
|25
|10.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|11.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|2:0
|17
|4
|4
|9
|18 - 33
|16
|15.
|15
|2
|8
|5
|10 - 17
|14
|16.
|2:0
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|17.
|1:3
|16
|2
|5
|9
|16 - 27
|11
|18.
|0:2
|16
|2
|0
|14
|11 - 57
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|36 - 9
|41
|2.
|16
|10
|2
|4
|35 - 20
|32
|3.
|17
|9
|4
|4
|16 - 14
|31
|4.
|3:1
|16
|9
|3
|4
|29 - 24
|30
|5.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 15
|24
|9.
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|6
|4
|26 - 26
|21
|12.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|14.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|2:0
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|2:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|1:3
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|0:2
|16
|0
|0
|16
|6 - 49
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5