Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Guokang Chen уходит с поля и его заменяет Hao Zhang

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Tze-Nam Yue оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хунбо Инь навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Матч возобновлен

79' Wei Zhiwei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Guokang Chen нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Guokang Chen нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Guokang Chen пробил со штрафного прямо в стенку

72' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Назначен штрафной. Пострадал Guokang Chen, его свалил Huapeng Wang

69' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Вуканович Алекса получил желтую карточку от судьи

65' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

62' Ning Lu взял и забрал мяч на выходе

61' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Guan He совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Honglin Dong получил желтую карточку от судьи

48' Тан Лонг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля