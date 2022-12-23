  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Мэйчжоу Хакка
1:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
11' Гол
Tze-Nam Yue
34' Желтая карточка
Yufeng Zhang
49' Желтая карточка
Honglin Dong
50' Желтая карточка
Guan He
53' Вторая желтая карточка
Honglin Dong
66' Желтая карточка
Вуканович Алекса
90'+8

Ход матча

11'
Tze-Nam Yue
(Вуканович Алекса)
1:0
34'
 
Yufeng Zhang
46'
 
Ning Lu
Yake Wu
49'
 
Honglin Dong
50'
 
Guan He
53'
 
Honglin Dong
59'
 
Dilemet Tudi
Chao Fan
66'
Вуканович Алекса
 
75'
 
Чанчэн Чэн
Huapeng Wang
75'
 
Jinxian Wang
Shuaihang Feng
87'
 
Weihui Rao
Zhiyu Yan
90'
Hao Zhang
Guokang Chen
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
18
Liang
Huo
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
29
Tze-Nam
Yue
10
Хунбо
Инь
57
Wei
Zhiwei
25
Rodrigo
Henrique
37
Guokang
Chen
9
Вуканович
Алекса
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
6
Guan
He
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
25
Huapeng
Wang
33
Shuaihang
Feng
20
Yufeng
Zhang
26
Honglin
Dong
36
Chao
Fan
29
Тан
Лонг
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
КЛГП
1:0
ПЛК
5:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.28
Rodrigo Henrique 5 0.16
Косович Небойша 4 (1) 0.13
Хунбо Инь 4 0.13
Guokang Chen 3 0.09
Yilin Yang 3 0.09
Эгбучунам Чисом 3 0.09
Wei Cui III 2 0.06
Tze-Nam Yue 2 0.06
Дугалич Раде 2 0.06
Junjian Liao 2 0.06
Чао-Шэн Ян 1 0.03
Xueming Liang 1 0.03
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Haochang Cai 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сержиньо Солер 10 (2) 0.31
Тан Лонг 9 0.28
Неграо Жуниор 9 (1) 0.28
Erik IV 8 0.25
Jinxian Wang 2 0.06
Чанчэн Чэн 2 0.06
Цуль Петер 1 0.03
Yufeng Zhang 1 0.03
Окоре Жорес 1 0.03
Н'Длову Дино 1 0.03
Guan He 1 0.03
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуканович Алекса 5 1
Junjian Liao 6 0
Liang Shi 5 0
Дугалич Раде 4 0
Zhechao Chen 4 0
Rodrigo Henrique 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Haochang Cai 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Xueming Liang 2 0
Wei Cui III 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Хунбо Инь 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Junjie Wen 1 0
Liang Huo 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Lei Xu 1 0
Junfeng Li 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yufeng Zhang 5 0
Weihui Rao 4 0
Honglin Dong 2 1
Guan He 3 0
Huapeng Wang 3 0
Jie Sun 1 1
Erik IV 2 0
Pengfei Han 2 0
Qi Cui 2 0
Shuaihang Feng 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

6
11
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Чанчунь Ятай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

12
14
Мэйчжоу Хакка
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
22

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

29
27
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
5
17%
5
19%
1-15
3
10%
6
22%
16-30
2
7%
3
11%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
9
31%
4
15%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
17%
1
4%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
3
17%
6
24%
61-75
6
33%
7
28%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
2
15%
2
10%
1-15
2
15%
6
30%
16-30
4
31%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
20%
4
20%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Забито

42
47
18 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 10
7
17%
7
15%
1-15
5
12%
12
26%
16-30
6
14%
7
15%
31-45
6
14%
9
19%
46-60
10
24%
8
17%
61-75
8
19%
4
9%
76-90

Пропущено

38
45
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 23
7
18%
5
11%
1-15
7
18%
4
9%
16-30
4
11%
10
22%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
6
16%
7
16%
61-75
10
26%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3
Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
9
1.5
4
13
4
12
2.5
2
15
3
13
3.5
2
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
5
3
13
1.5
9
6
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
21
11
10
22
1.5
13
19
6
26
2.5
5
27
4
28
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
1
31
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 32 23 4 5 86 - 27 73
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 32 23 3 6 81 - 28 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 1:0 32 18 5 9 47 - 25 59
5.
Бэйцзин Гоань
 32 17 7 8 57 - 43 58
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 32 15 12 5 42 - 27 57
7.
Хэнань Цзянье
 32 16 7 9 55 - 31 55
8.
Тянцзинь Тэда
 32 14 7 11 45 - 36 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 32 12 11 9 36 - 33 47
10.
Мэйчжоу Хакка
 32 13 7 12 42 - 38 46
11.
Далянь Ифан
 32 12 9 11 48 - 47 45
12.
Чанчунь Ятай
 32 10 11 11 45 - 45 41
13.
Шицзячжуан
 0:0 32 9 12 11 40 - 47 39
14.
Шэньчжэнь
 32 9 3 20 29 - 69 30
15.
Ухань Цзалл
 32 8 4 20 33 - 64 28
16.
Гуанчжоу Фули
 32 4 5 23 25 - 60 17
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 32 3 8 21 23 - 58 17
18.
Хэбей Форчун
 32 2 0 30 18 - 108 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 15 13 1 1 46 - 7 40
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 10 2 4 26 - 10 32
4.
Ухань Три Таунс
 0:0 15 10 1 4 50 - 18 31
5.
Хэнань Цзянье
 16 10 1 5 33 - 16 31
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
8.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
9.
Ченду Беттер Сити
 0:0 15 6 8 1 26 - 13 26
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
15.
Шицзячжуан
 0:0 16 2 9 5 10 - 17 15
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 2 5 9 16 - 27 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 17 13 3 1 36 - 9 42
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 17 10 2 5 35 - 21 32
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
5.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
6.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 0:0 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 5 7 4 19 - 18 22
11.
Чанчунь Ятай
 15 5 6 4 26 - 26 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 15 5 4 6 21 - 25 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 16 0 0 16 7 - 51 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 53%, Чанчунь Ятай: 47%.
  • 96'
    Тактическая замена. Guokang Chen уходит с поля и его заменяет Hao Zhang
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Qi Cui из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Тан Лонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Guokang Chen
  • 93'
    Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Guan He наказан за толчок Вуканович Алекса
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Вуканович Алекса из команды Мэйчжоу Хакка поставил подножку. Пострадал Dilemet Tudi
  • 91'
    Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    90'
    Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     