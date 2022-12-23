Yuda Tian создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yuda Tian на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Jianzhi Zhang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

34' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хорошую попытку сделал Yuda Tian. Удар в створ, но вратарь начеку

31' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Shihao Lyu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Long Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе

28' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

27' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

26' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Dezhi Duan

24' Dongdong Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

19' Long Chen ослабляет давление, выбив мяч.

19' Бэйцзин Гоань нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

17' Хорошую попытку сделал Yaki Yan . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

12' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Long Chen выиграл воздушное противоборство у Dezhi Duan

11' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Jiahao Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Команда Гуанчжоу Эвергранд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О О Л - Jie Ling из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Quanbo Guo прыгнул не в ту сторону.

6' Yifan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Xiaoqiang He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Идеальный солнечный день для футбола

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Шанс! Shaowen Liang из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре