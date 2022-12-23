Тур: 32. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Zhenlu Shi
1:0
Конец матча
Ход матча
62'
63'
65'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
33
Чжан
Янь
36
Гоу
Чжунчен
26
Лю
Тао
17
Жуй
Ган
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Салданья
2
Ху
Хетао
22
Лю
Дяньцзо
19
Wentao
Zhang
4
Yan
Yaki
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
37
Haoyang
Xu
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
- Защитник
-
36 Гоу ЧжунченЗащитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 СалданьяНападающий
-
2 Ху ХетаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
9 ФелипеПолузащитник
-
24 Син Юй
-
19 Сян Байсу
-
21 Мэн Цзюньцзе
-
22 Ху Синью
-
27 Лю2 Бин
-
28 Ван Ханлин
-
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
-
17 Cheng Qu
-
-
31 Луо Сенвен
-
33 Tongshuai He
-
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|10 (1)
|0.31
|Фелипе
|5
|0.16
|Ким Мин-У
|4
|0.13
|Салданья
|2
|0.06
|У Гуйчао
|2
|0.06
|Zhuoyi Feng
|2
|0.06
|Ruibao Hu
|2
|0.06
|Лю Тао
|2
|0.06
|Гоу Чжунчен
|2
|0.06
|Mutellip Iminqari
|2
|0.06
|Чоу Тим
|1
|0.03
|Ван Ханлин
|1
|0.03
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.03
|Ган Чао
|1
|0.03
|Ху Цзин
|1
|0.03
|Ху Хетао
|1
|0.03
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|27 (3)
|0.84
|Давидсон
|17 (3)
|0.53
|Ademilson
|11 (2)
|0.34
|Станчу Николае
|9
|0.28
|Се Пэнфэй
|8
|0.25
|Ханьвэнь Дэн
|3
|0.09
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.09
|Haoyang Xu
|1
|0.03
|Хан Жэнь
|1
|0.03
|Сантос Уоллес
|1
|0.03
|Гао Чжуньи
|1
|0.03
|Чао Хэ
|1
|0.03
|Имин Лю
|1
|0.03
|Kuo Yang
|1
|0.03
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.03
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|2
|Лю Тао
|8
|0
|Гоу Чжунчен
|4
|1
|Тан Синь
|5
|0
|Виндбихлер Рихард
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Жуй Ган
|2
|0
|Салданья
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Чжан Янь
|2
|0
|Ху Цзин
|2
|0
|Ху Хетао
|2
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Мин Чжунлин
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Мэн Цзюньцзе
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Чао Хэ
|6
|0
|Имин Лю
|5
|0
|Сантос Уоллес
|4
|0
|Marcao V
|4
|0
|Станчу Николае
|2
|1
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Yan Yaki
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Yunzi Duan
|2
|0
|Yifei Sang
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
8
3
Ченду Беттер Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Ухань Три Таунс
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
15
44
Ченду Беттер Сити
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Ухань Три Таунс
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
19% (6)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
23
47
Голы по времени матча
Забито
25
36
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
1
4%
4
11%
1-15
7
28%
5
14%
16-30
4
16%
7
19%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
7
28%
12
33%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
2
20%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Забито
16
51
5 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
1
6%
7
14%
1-15
3
19%
9
18%
16-30
1
6%
7
14%
31-45
1
6%
7
14%
46-60
2
13%
11
22%
61-75
8
50%
10
20%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
41
87
17 В 1-м тайме 39
24 Во 2-м тайме 48
16 Забивали первыми 24
9 Не забивали 2
2
5%
11
13%
1-15
10
24%
14
16%
16-30
5
12%
14
16%
31-45
4
10%
12
14%
46-60
5
12%
14
16%
61-75
15
37%
22
25%
76-90
Пропущено
27
27
17 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
2
7%
2
7%
1-15
8
30%
30%
5
19%
16-30
7
26%
4
15%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
5:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
5
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
96
123
312
105
114
87
114
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
161
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
302
1319
239
329
1616
131
1121
131
527
131
131
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5