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Китай: Суперлига
2022

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Ченду Беттер Сити
1:0
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
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Лю Тао
63' Желтая карточка
Лю Тао
1:0
90' Гол
Фелипе
90'+8

Ход матча

10'
 
Гао Чжуньи
Wentao Zhang
50'
Mutellip Iminqari
Ган Чао
 
62'
Лю Тао
 
63'
Лю Тао
 
65'
Фелипе
Jianbin Li
 
85'
 
Zhang Hui
Haoyang Xu
85'
 
Qianglong Tao
Се Пэнфэй
90'
Фелипе
(Ромуло)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

33
Чжан
Янь
4
Jianbin
Li
36
Гоу
Чжунчен
26
Лю
Тао
17
Жуй
Ган
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Салданья
2
Ху
Хетао
22
Лю
Дяньцзо
19
Wentao
Zhang
4
Yan
Yaki
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
12
Xiaobin
Zhang
II
37
Haoyang
Xu
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Ухань Три Таунс
3-4-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 10 (1) 0.31
Фелипе 5 0.16
Ким Мин-У 4 0.13
Салданья 2 0.06
У Гуйчао 2 0.06
Zhuoyi Feng 2 0.06
Ruibao Hu 2 0.06
Лю Тао 2 0.06
Гоу Чжунчен 2 0.06
Mutellip Iminqari 2 0.06
Чоу Тим 1 0.03
Ван Ханлин 1 0.03
Виндбихлер Рихард 1 0.03
Ган Чао 1 0.03
Ху Цзин 1 0.03
Ху Хетао 1 0.03
Abduhamit Abdugheni 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 27 (3) 0.84
Давидсон 17 (3) 0.53
Ademilson 11 (2) 0.34
Станчу Николае 9 0.28
Се Пэнфэй 8 0.25
Ханьвэнь Дэн 3 0.09
Xiaobin Zhang II 3 0.09
Haoyang Xu 1 0.03
Хан Жэнь 1 0.03
Сантос Уоллес 1 0.03
Гао Чжуньи 1 0.03
Чао Хэ 1 0.03
Имин Лю 1 0.03
Kuo Yang 1 0.03
Yifei Sang 1 (1) 0.03
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 2
Лю Тао 8 0
Гоу Чжунчен 4 1
Тан Синь 5 0
Виндбихлер Рихард 3 0
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Жуй Ган 2 0
Салданья 2 0
Ромуло 2 0
Чжан Янь 2 0
Ху Цзин 2 0
Ху Хетао 2 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Мин Чжунлин 1 0
Лю2 Бин 1 0
Мэн Цзюньцзе 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Чао Хэ 6 0
Имин Лю 5 0
Сантос Уоллес 4 0
Marcao V 4 0
Станчу Николае 2 1
Се Пэнфэй 3 0
Давидсон 3 0
Гао Чжуньи 2 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Yan Yaki 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Yunzi Duan 2 0
Yifei Sang 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Zhang Hui 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

8
3
Ченду Беттер Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Ухань Три Таунс
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

15
44
Ченду Беттер Сити
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Ухань Три Таунс
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
19% (6)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

23
47

Голы по времени матча

Забито

25
36
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
1
4%
4
11%
1-15
7
28%
5
14%
16-30
4
16%
7
19%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
7
28%
12
33%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
2
20%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Забито

16
51
5 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
1
6%
7
14%
1-15
3
19%
9
18%
16-30
1
6%
7
14%
31-45
1
6%
7
14%
46-60
2
13%
11
22%
61-75
8
50%
10
20%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

41
87
17 В 1-м тайме 39
24 Во 2-м тайме 48
16 Забивали первыми 24
9 Не забивали 2
2
5%
11
13%
1-15
10
24%
14
16%
16-30
5
12%
14
16%
31-45
4
10%
12
14%
46-60
5
12%
14
16%
61-75
15
37%
22
25%
76-90

Пропущено

27
27
17 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
2
7%
2
7%
1-15
8
30%
30%
5
19%
16-30
7
26%
4
15%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1
Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
5:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
5
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:4
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
12
3
3
12
2.5
10
5
1
14
3.5
8
7
1
14
4.5
5
10
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
4
13
1.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
30
2
13
19
1.5
23
9
3
29
2.5
16
16
1
31
3.5
11
21
1
31
4.5
5
27
1
31
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 32 23 3 6 86 - 28 72
2.
Шаньдун Тайшань
 32 23 3 6 81 - 29 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 32 18 5 9 48 - 25 59
5.
Ченду Беттер Сити
 32 16 11 5 43 - 27 59
6.
Бэйцзин Гоань
 32 17 7 8 57 - 43 58
7.
Хэнань Цзянье
 32 16 7 9 55 - 31 55
8.
Тянцзинь Тэда
 32 14 7 11 45 - 36 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 32 13 10 9 39 - 33 49
10.
Мэйчжоу Хакка
 32 13 7 12 42 - 38 46
11.
Далянь Ифан
 32 12 9 11 48 - 47 45
12.
Чанчунь Ятай
 32 10 11 11 45 - 45 41
13.
Шицзячжуан
 32 9 11 12 40 - 50 38
14.
Шэньчжэнь
 32 9 3 20 29 - 69 30
15.
Ухань Цзалл
 32 8 4 20 33 - 64 28
16.
Гуанчжоу Фули
 32 4 5 23 25 - 60 17
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 32 3 8 21 23 - 58 17
18.
Хэбей Форчун
 32 2 0 30 18 - 108 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 15 13 1 1 46 - 7 40
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
4.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
5.
Хэнань Цзянье
 16 10 1 5 33 - 16 31
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Ченду Беттер Сити
 15 7 7 1 27 - 13 28
8.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
9.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
15.
Шицзячжуан
 16 2 8 6 10 - 20 14
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 2 5 9 16 - 27 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
5.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
6.
Шанхай СИПГ
 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 6 6 4 22 - 18 24
9.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 15 5 6 4 26 - 26 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 15 5 4 6 21 - 25 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 16 0 0 16 7 - 51 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ченду Беттер Сити вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Ченду Беттер Сити: 68%, Ухань Три Таунс: 32%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 96'
    Tao Liu успешно блокирует удар.
  • 96'
    Marcao пробил со штрафного прямо в стенку
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    • 91'
      Ухань Три Таунс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Ухань Три Таунс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Ченду Беттер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Ченду Беттер Сити: 69%, Ухань Три Таунс: 31%.
    • 89'
      Имин Лю из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Ченду Беттер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 88'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 87'
      Ченду Беттер Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 1:0 Ухань Три Таунс онлайн

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