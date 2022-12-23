Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Felipe забивает с левой ноги!

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Судья свистит. Имин Лю атаковал сзади соперника. Это Felipe заработал своей команде штрафной

85' Сальданья не смог попасть в створ ударом издали

81' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

78' Жуй Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

75' Матч возобновлен

74' Ху Хетао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ким Мин-У не смог попасть в створ ударом издали

70' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Тактическая замена. Ли Цзяньбен уходит с поля и его заменяет Felipe

65' Ханьвэнь Дэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Какой удар! Со штрафного Marcao сотряс перекладину!

64' Tao Liu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' После проверки VAR рефери поменял решение - Ухань Три Таунс не будет бить пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' Romulo бьет со штрафного в створ, но Dianzuo Liu держит все под контролем

58' Marcao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Безумный фол. Romulo грубо играет против соперника. Пострадал Xiaobin Zhang

55' Чао Хэ наказан за толчок Tao Liu

53' Ли Цзяньбен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ким Мин-У не смог попасть в створ ударом издали

48' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.