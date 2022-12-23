Тур: 32. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Jianxun Kou
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
17 Владение мячом, % 83
Владение мячом
46
Yuqi
Liu
6
Yun
Yang
18
Hong
Li
50
Shizhe
Ren
21
Zhe
Jiang
12
Jing
Luo
24
Youzu
He
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
18
Denny
Wang
20
Ханчао
Ю
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
29
Junchen
Zhou
30
Longhai
He
- Основной состав
-
46 Yuqi LiuВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
50 Shizhe RenЗащитник
-
21 Zhe JiangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
24 Youzu HeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
26 Yunqi Guo
-
55 Ziyu Mao
-
63 Li Shengchao
-
49 Yu Zhengzhou
-
54 Ke Tian
-
57 Jianyi Zhou
-
62 Zhuo Zhenkai
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
18 Denny WangЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
29 Junchen ZhouПолузащитник
-
30 Longhai HeНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jianrong ZhuПолузащитник
-
31 Qinghao Xue
-
-
34 Zexiang Yang
-
35 Yue Zhu
-
39 Zhen Cong
-
42 Zhixin Jiang
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|14
|0.44
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.19
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.13
|Shihao Piao
|4
|0.13
|Yifeng Zang
|3
|0.09
|Fuyu Ma
|3
|0.09
|Xinyu Liu1
|1
|0.03
|Zhe Jiang
|1
|0.03
|Kaimu Zheng
|1
|0.03
|Yiming Yang
|1
|0.03
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.03
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Жуков Георгий
|0
|0
|Haiqing Cao
|0
|0
|Peng Wang III
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|8
|0.25
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.16
|Xu Yang I
|4
|0.13
|Ханчао Ю
|4
|0.13
|Цао Юньдин
|3
|0.09
|Ruofan Liu
|2
|0.06
|Haijian Wang
|2
|0.06
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.06
|Jinhao Bi
|1
|0.03
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.03
|У Си
|1 (1)
|0.03
|Н'Думбу Александр
|1
|0.03
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0.03
|Denny Wang
|1
|0.03
|Jiajun Bai
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Junchen Zhou
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|4
|1
|Канте Хосе
|5
|0
|Zhongliu Chen
|5
|0
|Hong Li
|5
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Chuangyi Lin
|2
|1
|Puliang Shao
|3
|0
|Zhe Jiang
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Oscar Taty Maritu
|3
|0
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Haiqing Cao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|7
|0
|Xu Yang I
|4
|1
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Baojie Zhu
|4
|0
|Jianrong Zhu
|4
|0
|Zhen Ma
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Yougang Xu
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Shilin Sun
|2
|0
|Lu Zhang I
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Цао Юньдин
|0
|1
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Ruofan Liu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Шанхай Шеньхуа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
10
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
29
15
Шицзячжуан
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Шанхай Шеньхуа
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
36
25
Голы по времени матча
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
20%
3
16%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Забито
29
18
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
5
17%
1
6%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
9
31%
1
6%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
1
3%
6
33%
61-75
7
24%
3
17%
76-90
Пропущено
31
14
16 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
16%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
4
13%
2
14%
61-75
7
23%
6
43%
76-90
Забито
39
37
20 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 19
12 Не забивали 6
7
18%
4
11%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
9
23%
6
16%
31-45
7
18%
8
22%
46-60
2
5%
7
19%
61-75
10
26%
7
19%
76-90
Пропущено
48
33
26 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
6
13%
4
12%
1-15
7
15%
4
12%
16-30
13
27%
1
3%
31-45
5
10%
7
21%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
11
23%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2
Результаты матчей
Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
133
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
97
69
610
114
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
256
1021
1021
625
130
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|23
|4
|5
|86 - 27
|73
|2.
|0:1
|32
|23
|3
|6
|81 - 28
|72
|3.
|32
|17
|11
|4
|60 - 26
|62
|4.
|1:0
|32
|18
|5
|9
|47 - 25
|59
|5.
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|6.
|0:0
|32
|15
|12
|5
|42 - 27
|57
|7.
|32
|16
|7
|9
|55 - 31
|55
|8.
|32
|14
|7
|11
|45 - 36
|49
|9.
|0:0
|32
|12
|11
|9
|36 - 33
|47
|10.
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|11.
|32
|12
|9
|11
|48 - 47
|45
|12.
|32
|10
|11
|11
|45 - 45
|41
|13.
|0:0
|32
|9
|12
|11
|40 - 47
|39
|14.
|32
|9
|3
|20
|29 - 69
|30
|15.
|32
|8
|4
|20
|33 - 64
|28
|16.
|32
|4
|5
|23
|25 - 60
|17
|17.
|32
|3
|8
|21
|23 - 58
|17
|18.
|32
|2
|0
|30
|18 - 108
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|13
|1
|1
|46 - 7
|40
|2.
|16
|10
|4
|2
|28 - 10
|34
|3.
|1:0
|16
|10
|2
|4
|26 - 10
|32
|4.
|0:0
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|5.
|16
|10
|1
|5
|33 - 16
|31
|6.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|8.
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|9.
|0:0
|15
|6
|8
|1
|26 - 13
|26
|10.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|11.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|19 - 33
|16
|15.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|10 - 17
|15
|16.
|16
|3
|2
|11
|15 - 32
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|16 - 27
|11
|18.
|16
|2
|0
|14
|11 - 57
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|13
|3
|1
|36 - 9
|42
|2.
|0:1
|17
|10
|2
|5
|35 - 21
|32
|3.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|16 - 14
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 24
|30
|5.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|6.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|26 - 26
|21
|12.
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|14.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|16
|0
|0
|16
|7 - 51
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5