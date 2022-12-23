Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Шанхай Шеньхуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Оооо... вот это был удар! Жуков Георгий должен был забить с этой позиции.

44' Хорошую попытку сделал Жуков Георгий . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Синьли Пэн не смог попасть в створ ударом издали

40' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Ханчао Ю забивает с правой ноги!

27' Хорошую попытку сделал Синьли Пэн . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Н'Думбу Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

22' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шанхай Шеньхуа отменен из-за положения "вне игры".

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Yuqi Liu взял и забрал мяч на выходе

16' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Жуков Георгий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Zhe Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Junchen Zhou создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Jing Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Shizhe Ren выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

5' Хорошую попытку сделал Junchen Zhou . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре