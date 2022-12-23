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Китай: Суперлига
2022

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Шицзячжуан
0:3
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
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Hong Li
0:1
27' Гол
Ханчао Ю
0:2
50' Гол
Longhai He
0:3
87' Гол
Zexiang Yang
90'+3

Ход матча

19'
 
Hong Li
27'
0:1
Ханчао Ю
(Longhai He)
50'
0:2
Longhai He
60'
Jianyi Zhou
Shizhe Ren
 
65'
 
Jianrong Zhu
Junchen Zhou
70'
Ziyu Mao
Xiangshuo Zhang
 
75'
 
Zexiang Yang
Longhai He
76'
 
Чжу Чэньцзе
Н'Думбу Александр
76'
 
Сяотин Фэн
Yangyang Jin
87'
0:3
Zexiang Yang
87'
 
Zhen Cong
Синьли Пэн
87'
Yu Zhengzhou
Hong Li
 
88'
Yunqi Guo
Youzu He
 
88'
Li Shengchao
Chuangyi Lin
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

46
Yuqi
Liu
6
Yun
Yang
18
Hong
Li
50
Shizhe
Ren
21
Zhe
Jiang
40
Жуков
Георгий
8
Chuangyi
Lin
28
Xiaotian
Yang
33
Xiangshuo
Zhang
24
Youzu
He
12
Jing
Luo
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
32
Aidi
Fulang
Xisi
7
Н'Думбу
Александр
20
Ханчао
Ю
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
29
Junchen
Zhou
30
Longhai
He
Шицзячжуан
3-4-3
Шанхай Шеньхуа
4-1-4-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 14 0.44
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.19
Овусу-Секьере Деабеас 4 0.13
Shihao Piao 4 0.13
Yifeng Zang 3 0.09
Fuyu Ma 3 0.09
Xinyu Liu1 1 0.03
Zhe Jiang 1 0.03
Kaimu Zheng 1 0.03
Yiming Yang 1 0.03
Bughrahan Iskandar 1 0.03
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Жуков Георгий 0 0
Haiqing Cao 0 0
Peng Wang III 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 8 0.25
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.16
Ханчао Ю 5 0.16
Xu Yang I 4 0.13
Цао Юньдин 3 0.09
Ruofan Liu 2 0.06
Haijian Wang 2 0.06
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.06
Jinhao Bi 1 0.03
Longhai He 1 0.03
Синьли Пэн 1 (1) 0.03
У Си 1 (1) 0.03
Н'Думбу Александр 1 0.03
Zexiang Yang 1 0.03
Aidi Fulang Xisi 1 0.03
Denny Wang 1 0.03
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Junchen Zhou 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 4 1
Канте Хосе 5 0
Zhongliu Chen 5 0
Hong Li 5 0
Peng Wang III 4 0
Chuangyi Lin 2 1
Puliang Shao 3 0
Zhe Jiang 3 0
Shihao Piao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yiming Yang 3 0
Oscar Taty Maritu 3 0
Сунзу Стоппила 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Haiqing Cao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Svetozar Sapuric 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 7 0
Xu Yang I 4 1
Shenglong Jiang 5 0
Baojie Zhu 4 0
Jianrong Zhu 4 0
Zhen Ma 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Yougang Xu 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Ханчао Ю 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Shilin Sun 2 0
Lu Zhang I 2 0
Jiabao Wen 2 0
Denny Wang 2 0
Цао Юньдин 0 1
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Ruofan Liu 1 0
Junchen Zhou 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Шанхай Шеньхуа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
10
Шицзячжуан
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

29
15
Шицзячжуан
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

36
25

Голы по времени матча

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
3
30%
5
23%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
4
21%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Забито

29
18
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
5
17%
1
6%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
9
31%
1
6%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
1
3%
6
33%
61-75
7
24%
3
17%
76-90

Пропущено

31
14
16 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
16%
2
14%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
4
13%
2
14%
61-75
7
23%
6
43%
76-90

Забито

39
40
20 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 20
13 Не забивали 6
7
18%
4
10%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
9
23%
6
15%
31-45
7
18%
9
23%
46-60
2
5%
7
18%
61-75
10
26%
8
20%
76-90

Пропущено

51
33
27 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 19
6
12%
4
12%
1-15
8
16%
4
12%
16-30
13
25%
1
3%
31-45
6
12%
7
21%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
12
24%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2

Результаты матчей

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
1
15
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
7
9
6
10
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
26
6
10
22
1.5
11
21
6
26
2.5
2
30
3
29
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 32 23 3 6 86 - 28 72
2.
Шаньдун Тайшань
 32 23 3 6 81 - 29 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 32 18 5 9 48 - 25 59
5.
Ченду Беттер Сити
 32 16 11 5 43 - 27 59
6.
Бэйцзин Гоань
 32 17 7 8 57 - 43 58
7.
Хэнань Цзянье
 32 16 7 9 55 - 31 55
8.
Тянцзинь Тэда
 32 14 7 11 45 - 36 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 32 13 10 9 39 - 33 49
10.
Мэйчжоу Хакка
 32 13 7 12 42 - 38 46
11.
Далянь Ифан
 32 12 9 11 48 - 47 45
12.
Чанчунь Ятай
 32 10 11 11 45 - 45 41
13.
Шицзячжуан
 32 9 11 12 40 - 50 38
14.
Шэньчжэнь
 32 9 3 20 29 - 69 30
15.
Ухань Цзалл
 32 8 4 20 33 - 64 28
16.
Гуанчжоу Фули
 32 4 5 23 25 - 60 17
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 32 3 8 21 23 - 58 17
18.
Хэбей Форчун
 32 2 0 30 18 - 108 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 15 13 1 1 46 - 7 40
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Шанхай СИПГ
 16 10 2 4 27 - 10 32
4.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
5.
Хэнань Цзянье
 16 10 1 5 33 - 16 31
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Ченду Беттер Сити
 15 7 7 1 27 - 13 28
8.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
9.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
15.
Шицзячжуан
 16 2 8 6 10 - 20 14
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 2 5 9 16 - 27 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 17 13 2 2 36 - 10 41
2.
Шаньдун Тайшань
 17 10 2 5 35 - 22 32
3.
Ченду Беттер Сити
 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
5.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
6.
Шанхай СИПГ
 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
8.
Шанхай Шеньхуа
 16 6 6 4 22 - 18 24
9.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
10.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
11.
Чанчунь Ятай
 15 5 6 4 26 - 26 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 15 5 4 6 21 - 25 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 16 0 0 16 7 - 51 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
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