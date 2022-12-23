Тур: 32. Стадион: Jinjiang Football Training Center. Главный судья: Lei Zhang
1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
28
Джун-Хо
Сон
29
Chen
Pu
32
Xin
Tian
9
Кризан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
26 Чен Чуньсинь
-
29 Чжан Хуачэнь
-
33 Лю Чжурун
-
39 Baiyang Liu
-
Главный тренер: Си Чжикан
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
28 Джун-Хо СонПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
32 Xin TianНападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
35 Lin DaiЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
- Полузащитник
-
76 Jinyong Yu
-
24 Guobao Liu
-
26 Xianlong Yi
-
31 Jianfei Zhao
-
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Шаньдун Тайшань
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.56
Среднее время на гол
56
57
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|11 (2)
|0.34
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.22
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.19
|Паулиньо Пауло
|3
|0.09
|Цзин Фэн
|2
|0.06
|Браунинг Тайас
|2
|0.06
|Шэньчао Ван
|2
|0.06
|Baiyang Liu
|2
|0.06
|Варгас Матиас
|1
|0.03
|Линьпэн Чжан
|1
|0.03
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.03
|Ли Шенглонг
|1
|0.03
|Чжан Хуачэнь
|1
|0.03
|Чен Чуньсинь
|1
|0.03
|Лю Чжурун
|1
|0.03
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.03
|Xin Xu
|1
|0.03
|Deming Li
|1
|0.03
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|25 (3)
|0.78
|Мойсес Лима
|13 (4)
|0.41
|Chen Pu
|8
|0.25
|Феллайни Маруан
|7
|0.22
|Цзинь Цзиндао
|5 (1)
|0.16
|У Синхань
|4
|0.13
|Tianyu Guo
|3 (1)
|0.09
|Лю Биньбинь
|2
|0.06
|Чжэн Чжэн
|2
|0.06
|Лю Ян
|2
|0.06
|Long Song
|1
|0.03
|Жадсон II
|1
|0.03
|Ляо Лишэн
|1
|0.03
|Tianyu Qi
|1
|0.03
|Hailong Li
|1
|0.03
|Abdurasul Abudulam
|1
|0.03
|Джун-Хо Сон
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Xin Tian
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
|Mijiti Maiwulang
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Варгас Матиас
|3
|0
|Ян Шиюань
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Чжан Хуачэнь
|1
|1
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Лэй У
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0
|Ли Шеньюань
|1
|0
|Deming Li
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|5
|1
|Кризан
|4
|0
|Мойсес Лима
|4
|0
|Tong Wang1
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Цзинь Цзиндао
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Hailong Li
|3
|0
|Жадсон II
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Цзи Сян
|2
|0
|Джун-Хо Сон
|2
|0
|Tianyu Guo
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
3
6
Шанхай СИПГ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Шаньдун Тайшань
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
18
41
Шанхай СИПГ
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Шаньдун Тайшань
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
21
47
Голы по времени матча
Забито
24
34
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
4%
3
9%
1-15
7
29%
29%
3
9%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
25%
7
21%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
8
38%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
1
9%
2
10%
76-90
Забито
21
43
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
4
19%
4
9%
1-15
5
24%
7
16%
16-30
3
14%
4
9%
31-45
2
10%
5
12%
46-60
1
5%
11
26%
61-75
6
29%
12
28%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Забито
45
77
24 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 48
17 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
5
11%
7
9%
1-15
12
27%
10
13%
16-30
7
16%
12
16%
31-45
5
11%
13
17%
46-60
4
9%
16
21%
61-75
12
27%
19
25%
76-90
Пропущено
26
31
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
15%
3
10%
1-15
3
12%
9
29%
29%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
7
27%
3
10%
46-60
6
23%
7
23%
61-75
4
15%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
132
213
87
114
510
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
610
97
214
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
301
1318
229
427
1318
229
823
130
328
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|23
|4
|5
|86 - 27
|73
|2.
|0:1
|32
|23
|3
|6
|81 - 28
|72
|3.
|32
|17
|11
|4
|60 - 26
|62
|4.
|1:0
|32
|18
|5
|9
|47 - 25
|59
|5.
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|6.
|0:0
|32
|15
|12
|5
|42 - 27
|57
|7.
|32
|16
|7
|9
|55 - 31
|55
|8.
|32
|14
|7
|11
|45 - 36
|49
|9.
|0:0
|32
|12
|11
|9
|36 - 33
|47
|10.
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|11.
|32
|12
|9
|11
|48 - 47
|45
|12.
|32
|10
|11
|11
|45 - 45
|41
|13.
|0:0
|32
|9
|12
|11
|40 - 47
|39
|14.
|32
|9
|3
|20
|29 - 69
|30
|15.
|32
|8
|4
|20
|33 - 64
|28
|16.
|32
|4
|5
|23
|25 - 60
|17
|17.
|32
|3
|8
|21
|23 - 58
|17
|18.
|32
|2
|0
|30
|18 - 108
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|13
|1
|1
|46 - 7
|40
|2.
|16
|10
|4
|2
|28 - 10
|34
|3.
|1:0
|16
|10
|2
|4
|26 - 10
|32
|4.
|0:0
|15
|10
|1
|4
|50 - 18
|31
|5.
|16
|10
|1
|5
|33 - 16
|31
|6.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|8.
|17
|7
|5
|5
|27 - 22
|26
|9.
|0:0
|15
|6
|8
|1
|26 - 13
|26
|10.
|16
|7
|4
|5
|23 - 14
|25
|11.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 19
|20
|13.
|16
|5
|1
|10
|13 - 29
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|19 - 33
|16
|15.
|0:0
|16
|2
|9
|5
|10 - 17
|15
|16.
|16
|3
|2
|11
|15 - 32
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|16 - 27
|11
|18.
|16
|2
|0
|14
|11 - 57
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|13
|3
|1
|36 - 9
|42
|2.
|0:1
|17
|10
|2
|5
|35 - 21
|32
|3.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|16 - 14
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 24
|30
|5.
|16
|7
|7
|2
|32 - 16
|28
|6.
|1:0
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 15
|24
|9.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|30 - 30
|24
|10.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|26 - 26
|21
|12.
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|14.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|15
|4
|0
|11
|14 - 31
|12
|16.
|16
|1
|3
|12
|10 - 28
|6
|17.
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|18.
|16
|0
|0
|16
|7 - 51
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|27 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|25 (6)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|19 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (13)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5