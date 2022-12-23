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Китай: Суперлига
2022

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Шанхай СИПГ
1:0
Первый тайм: 10'
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
9' Гол

Ход матча

9'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Шаньдун Тайшань
4.50
4.20
5.60
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
13
Чжэнь
Вэй
3
Браунинг
Тайас
21
Хай
Юй
6
Хуэй-Кан
Цай
36
Халик
Аблахан
24
Варгас
Матиас
9
Паулиньо
Пауло
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
14
Ван
Да-Лэй
33
Цзинь
Цзиндао
27
Кэ
Ши
4
Жадсон
II
11
Лю
Ян
30
Abdurasul
Abudulam
10
Мойсес
Лима
28
Джун-Хо
Сон
29
Chen
Pu
32
Xin
Tian
9
Кризан
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Шаньдун Тайшань
4-4-2

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шаньдун Тайшань

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
К
1:0
С
2:2
С
0:2
С
3:1
К
0:2
С
2:1
С
4:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:0
С
0:1
С
3:4
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.56

Среднее время на гол

56
57

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 11 (2) 0.34
Вэньцзюнь Люй 7 0.22
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.19
Паулиньо Пауло 3 0.09
Цзин Фэн 2 0.06
Браунинг Тайас 2 0.06
Шэньчао Ван 2 0.06
Baiyang Liu 2 0.06
Варгас Матиас 1 0.03
Линьпэн Чжан 1 0.03
Хуэй-Кан Цай 1 0.03
Ли Шенглонг 1 0.03
Чжан Хуачэнь 1 0.03
Чен Чуньсинь 1 0.03
Лю Чжурун 1 0.03
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.03
Xin Xu 1 0.03
Deming Li 1 0.03
Каллон Исса 0 0
Ли Ан 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 25 (3) 0.78
Мойсес Лима 13 (4) 0.41
Chen Pu 8 0.25
Феллайни Маруан 7 0.22
Цзинь Цзиндао 5 (1) 0.16
У Синхань 4 0.13
Tianyu Guo 3 (1) 0.09
Лю Биньбинь 2 0.06
Чжэн Чжэн 2 0.06
Лю Ян 2 0.06
Long Song 1 0.03
Жадсон II 1 0.03
Ляо Лишэн 1 0.03
Tianyu Qi 1 0.03
Hailong Li 1 0.03
Abdurasul Abudulam 1 0.03
Джун-Хо Сон 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Xin Tian 0 0
Tong Wang1 0 0
Mijiti Maiwulang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Варгас Матиас 3 0
Ян Шиюань 3 0
Паулиньо Пауло 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Xin Xu 1 1
Чжан Хуачэнь 1 1
Хуэй-Кан Цай 2 0
Каллон Исса 2 0
Ли Ан 2 0
Хай Юй 2 0
Лэй У 1 0
Хуань Фу 1 0
Мирахметджан Музеппер 1 0
Ли Шеньюань 1 0
Deming Li 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 5 1
Кризан 4 0
Мойсес Лима 4 0
Tong Wang1 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Цзинь Цзиндао 3 0
Long Song 3 0
Hailong Li 3 0
Жадсон II 3 0
Кэ Ши 1 1
Цзи Сян 2 0
Джун-Хо Сон 2 0
Tianyu Guo 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

3
6
Шанхай СИПГ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Шаньдун Тайшань
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

18
41
Шанхай СИПГ
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Шаньдун Тайшань
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

21
47

Голы по времени матча

Забито

24
34
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
4%
3
9%
1-15
7
29%
29%
3
9%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
8
38%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
1
9%
2
10%
76-90

Забито

21
43
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
4
19%
4
9%
1-15
5
24%
7
16%
16-30
3
14%
4
9%
31-45
2
10%
5
12%
46-60
1
5%
11
26%
61-75
6
29%
12
28%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
5
33%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Забито

45
77
24 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 48
17 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
5
11%
7
9%
1-15
12
27%
10
13%
16-30
7
16%
12
16%
31-45
5
11%
13
17%
46-60
4
9%
16
21%
61-75
12
27%
19
25%
76-90

Пропущено

26
31
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
15%
3
10%
1-15
3
12%
9
29%
29%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
7
27%
3
10%
46-60
6
23%
7
23%
61-75
4
15%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
13
2
2
13
2.5
8
7
1
14
3.5
5
10
1
14
4.5
2
13
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
9
7
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
30
1
13
18
1.5
22
9
4
27
2.5
13
18
2
29
3.5
8
23
1
30
4.5
3
28
1
30
5.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 32 23 4 5 86 - 27 73
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 32 23 3 6 81 - 28 72
3.
Чжэцзян Профессионал
 32 17 11 4 60 - 26 62
4.
Шанхай СИПГ
 1:0 32 18 5 9 47 - 25 59
5.
Бэйцзин Гоань
 32 17 7 8 57 - 43 58
6.
Ченду Беттер Сити
 0:0 32 15 12 5 42 - 27 57
7.
Хэнань Цзянье
 32 16 7 9 55 - 31 55
8.
Тянцзинь Тэда
 32 14 7 11 45 - 36 49
9.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 32 12 11 9 36 - 33 47
10.
Мэйчжоу Хакка
 32 13 7 12 42 - 38 46
11.
Далянь Ифан
 32 12 9 11 48 - 47 45
12.
Чанчунь Ятай
 32 10 11 11 45 - 45 41
13.
Шицзячжуан
 0:0 32 9 12 11 40 - 47 39
14.
Шэньчжэнь
 32 9 3 20 29 - 69 30
15.
Ухань Цзалл
 32 8 4 20 33 - 64 28
16.
Гуанчжоу Фули
 32 4 5 23 25 - 60 17
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 32 3 8 21 23 - 58 17
18.
Хэбей Форчун
 32 2 0 30 18 - 108 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 15 13 1 1 46 - 7 40
2.
Чжэцзян Профессионал
 16 10 4 2 28 - 10 34
3.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 10 2 4 26 - 10 32
4.
Ухань Три Таунс
 0:0 15 10 1 4 50 - 18 31
5.
Хэнань Цзянье
 16 10 1 5 33 - 16 31
6.
Бэйцзин Гоань
 16 8 4 4 28 - 19 28
7.
Мэйчжоу Хакка
 16 8 3 5 29 - 18 27
8.
Далянь Ифан
 17 7 5 5 27 - 22 26
9.
Ченду Беттер Сити
 0:0 15 6 8 1 26 - 13 26
10.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
11.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 7 4 5 17 - 15 25
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Ухань Цзалл
 17 4 4 9 19 - 33 16
15.
Шицзячжуан
 0:0 16 2 9 5 10 - 17 15
16.
Гуанчжоу Фули
 16 3 2 11 15 - 32 11
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 2 5 9 16 - 27 11
18.
Хэбей Форчун
 16 2 0 14 11 - 57 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 17 13 3 1 36 - 9 42
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 17 10 2 5 35 - 21 32
3.
Ченду Беттер Сити
 0:0 17 9 4 4 16 - 14 31
4.
Бэйцзин Гоань
 16 9 3 4 29 - 24 30
5.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
6.
Шанхай СИПГ
 1:0 16 8 3 5 21 - 15 27
7.
Тянцзинь Тэда
 16 7 3 6 22 - 22 24
8.
Хэнань Цзянье
 16 6 6 4 22 - 15 24
9.
Шицзячжуан
 0:0 16 7 3 6 30 - 30 24
10.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 16 5 7 4 19 - 18 22
11.
Чанчунь Ятай
 15 5 6 4 26 - 26 21
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 15 5 4 6 21 - 25 19
14.
Шэньчжэнь
 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 16 0 0 16 7 - 51 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 27 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 25 (6)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 19 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (13)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Каллон Исса создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 9'
    Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 8'
    Хай Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 8'
    Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 8'
    Чжэнь Вэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 8'
    Кэ Ши из команды Шаньдун Тайшань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Шаньдун Тайшань
    4.50
    4.20
    5.60
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    Шаньдун Тайшань
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