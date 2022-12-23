Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

87' Хуэй-Кан Цай бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Jianfei Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Чжэнь Вэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Каллон Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Вэньцзюнь Люй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Джун-Хо Сон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Мойсес Лима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Джун-Хо Сон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Джун-Хо Сон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Феллайни Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

68' Кэ Ши выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ян Шиюань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хорошую попытку сделал Ндиайе Чериф . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Паулиньо Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кризан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

54' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шаньдун Тайшань отменен из-за положения "вне игры".

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Кризан сделал ключевой пас для гола!

52' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Кэ Ши выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Джун-Хо Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

50' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Джун-Хо Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника