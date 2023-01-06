Тур: 18.
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаМейра Марсиу
44' Желтая карточкаZacharias Adoni
67' Желтая карточкаВукчевич Стефан
74' Желтая карточкаDemetris Mavroudis
80' Желтая карточкаКацикас Георгиос
81' Желтая карточкаDiego Dorregaray
89' Желтая карточкаДрекса Павел
1:0
90' ГолКлимович Владислав
90' Желтая карточкаКлимович Владислав
2:0
90' ГолJose M.F. Moreno Chico3
90'+12
Ход матча
15'
44'
67'
80'
81'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.94 Обе команды забьют
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Неа Саламина
Эносис
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.28
1.33
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
67
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климович Владислав
|3
|0.17
|Abdelaye Diakite
|3
|0.17
|Сантос Тьяго III
|3
|0.17
|Мигелито
|2
|0.11
|Фелипе Жуан
|2
|0.11
|Diego Dorregaray
|2
|0.11
|Zacharias Adoni
|2
|0.11
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0.11
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|3
|0.17
|Дьявара Кандет
|3
|0.17
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.11
|Julien Lamy
|2
|0.11
|Дрекса Павел
|1
|0.06
|Сильва Луис
|1
|0.06
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|8
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Офори Ричард
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|1
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Zacharias Adoni
|3
|0
|Климович Владислав
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|1
|Константину Константинос
|5
|0
|Вученович Александар
|5
|0
|Demetris Mavroudis
|5
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Мейра Марсиу
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Дрекса Павел
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эносис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
2
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эносис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
7
5
Неа Саламина
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Эносис
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
0
0%
3
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
7
58%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
50%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Забито
19
12
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
1
5%
3
25%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
10
53%
3
25%
76-90
Пропущено
22
27
14 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
10
45%
6
22%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
7
32%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1
Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2
Эносис
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1
Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4
Результаты матчей
Неа Саламина
Эносис
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
810
612
315
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7