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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Пафос
1:0
Первый тайм: 7'
Аполлон
0'
1:0
5' Гол

Ход матча

5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Аполлон
3.55
3.25
3.90
Все Коэффициенты
Пафос
Аполлон

История личных встреч

Пафос
Аполлон

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.62

Среднее время на гол

110
146

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

2.46
1.36

Среднее время на гол

36
66

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.71
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 12 0.71
Валакари Онни 5 (2) 0.29
Семедо Вилли 4 0.24
Абдураими Бешарт 3 0.18
Наме Мустафа 3 0.18
Танкович Муамер 3 (2) 0.18
Байрич Кенан 1 0.06
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.06
Квида Джозев 1 0.06
Кане Мамаду 1 0.06
Драгомир Влад 1 0.06
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 0.31
Дигин Николя 2 0.13
Антонио Владимиро 2 0.13
Жради Бассель 2 (1) 0.13
Роберж Валентин 1 0.06
Хенти Эзекиэль 1 0.06
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.06

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 6 1
Квида Джозев 5 0
Драгомир Влад 4 0
Байрич Кенан 3 0
Икоко Джордан 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Танкович Муамер 2 0
Жайро 2 0
Леовижилду 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Роберж Валентин 4 0
Йованович Вукашин 4 0
Коль Исраэль 3 0
Хаммас Амин 3 0
Йованович Александар II 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Шахар Идо 1 0

Результаты матчей

Пафос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Аполлон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Пафос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

16
8
Пафос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Аполлон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

18
11

Голы по времени матча

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
16%
3
50%
61-75
7
37%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Забито

35
14
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
9%
1
7%
1-15
5
14%
3
21%
16-30
7
20%
1
7%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
4
11%
5
36%
61-75
13
37%
3
21%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2
Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0

Результаты матчей

Пафос
Аполлон

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Пафос
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
3
13
7
10
2.5
3
14
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
3.
Пафос
 1:0 18 12 4 2 37 - 11 40
4.
Арис Лимассол
 17 9 6 2 29 - 12 33
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 0:1 17 8 4 5 15 - 13 28
7.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
8.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 16 4 4 8 12 - 24 16
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 17 3 1 13 11 - 32 10
14.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 1:0 9 7 1 1 20 - 5 22
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 0:1 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
8.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 1:0 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 0:1 9 3 3 3 6 - 7 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Аполлон
3.55
3.25
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пафос 1:0 Аполлон онлайн

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