Тур: 18.
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
69 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
История личных встреч
Пафос
Аполлон
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
24 матча
12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.82
0.62
Среднее время на гол
110
146
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
2.46
1.36
Среднее время на гол
36
66
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.71
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
52
93
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|12
|0.71
|Валакари Онни
|5 (2)
|0.29
|Семедо Вилли
|4
|0.24
|Абдураими Бешарт
|3
|0.18
|Наме Мустафа
|3
|0.18
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.18
|Байрич Кенан
|1
|0.06
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.06
|Квида Джозев
|1
|0.06
|Кане Мамаду
|1
|0.06
|Драгомир Влад
|1
|0.06
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5
|0.31
|Дигин Николя
|2
|0.13
|Антонио Владимиро
|2
|0.13
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.13
|Роберж Валентин
|1
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.06
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.06
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|6
|1
|Квида Джозев
|5
|0
|Драгомир Влад
|4
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Танкович Муамер
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Леовижилду
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Роберж Валентин
|4
|0
|Йованович Вукашин
|4
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Хаммас Амин
|3
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Шахар Идо
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Аполлон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Пафос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
16
8
Пафос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Аполлон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
18
11
Голы по времени матча
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
16%
3
50%
61-75
7
37%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
6
38%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Забито
35
14
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
9%
1
7%
1-15
5
14%
3
21%
16-30
7
20%
1
7%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
4
11%
5
36%
61-75
13
37%
3
21%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2
Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0
Результаты матчей
Пафос
Аполлон
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Пафос
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
54
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
124
98
313
710
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|29 - 10
|41
|2.
|17
|12
|4
|1
|24 - 6
|40
|3.
|1:0
|18
|12
|4
|2
|37 - 11
|40
|4.
|17
|9
|6
|2
|29 - 12
|33
|5.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|15 - 13
|28
|7.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|8.
|16
|6
|4
|6
|13 - 11
|22
|9.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|16
|4
|4
|8
|12 - 24
|16
|11.
|18
|4
|2
|12
|12 - 27
|14
|12.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|13.
|17
|3
|1
|13
|11 - 32
|10
|14.
|17
|1
|6
|10
|10 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|20 - 5
|22
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|13.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|6.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 21
|2
|14.
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7