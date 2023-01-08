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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Пафос
2:2
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
3' Гол
Жайро
20' Желтая карточка
Леовижилду
1:1
49' Пенальти
Шахар Идо
52' Желтая карточка
Шахар Идо
68' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
2:1
69' Гол
Наме Мустафа
70' Желтая карточка
Наме Мустафа
73' Желтая карточка
81' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
88' Желтая карточка
Питтас Яннис
88' Желтая карточка
Жайро
88' Желтая карточка
Пеладжио Педро
2:2
90' Гол
Хаммас Амин
90' Вторая желтая карточка
Пейбернес Матьё
90'+12
Пафос
Аполлон

История личных встреч

Пафос
Аполлон

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.82
0.62

Среднее время на гол

110
146

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

2.46
1.36

Среднее время на гол

36
66

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.71
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 0.72
Валакари Онни 5 (2) 0.28
Семедо Вилли 4 0.22
Наме Мустафа 4 0.22
Абдураими Бешарт 3 0.17
Танкович Муамер 3 (2) 0.17
Байрич Кенан 1 0.06
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.06
Квида Джозев 1 0.06
Кане Мамаду 1 0.06
Драгомир Влад 1 0.06
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 0.29
Дигин Николя 2 0.12
Антонио Владимиро 2 0.12
Жради Бассель 2 (1) 0.12
Роберж Валентин 1 0.06
Хенти Эзекиэль 1 0.06
Хаммас Амин 1 0.06
Шахар Идо 1 (1) 0.06
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.06

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 6 1
Квида Джозев 5 0
Драгомир Влад 4 0
Байрич Кенан 3 0
Икоко Джордан 3 0
Жайро 3 0
Леовижилду 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Танкович Муамер 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Пеладжио Педро 1 0
Наме Мустафа 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Роберж Валентин 4 0
Йованович Вукашин 4 0
Коль Исраэль 3 0
Хаммас Амин 3 0
Пейбернес Матьё 1 1
Алеесами Хайтам 2 0
Йованович Александар II 2 0
Питтас Яннис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Шахар Идо 2 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0

Результаты матчей

Пафос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Аполлон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
5
Пафос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

16
8
Пафос
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Аполлон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

20
13

Голы по времени матча

Забито

21
8
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
4
19%
3
38%
61-75
7
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Забито

37
16
16 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
4
11%
1
6%
1-15
5
14%
3
19%
16-30
7
19%
1
6%
31-45
3
8%
2
13%
46-60
5
14%
5
31%
61-75
13
35%
4
25%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2
Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0

Результаты матчей

Пафос
Аполлон

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Пафос
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
5
4
5
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
1
8
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
4
10
8
1.5
4
13
7
11
2.5
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 18 12 5 1 24 - 6 41
2.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
3.
Пафос
 18 11 5 2 38 - 13 38
4.
Арис Лимассол
 17 9 6 2 29 - 12 33
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
8.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 17 6 5 6 13 - 11 23
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 16 4 4 8 12 - 24 16
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 17 3 1 13 11 - 32 10
14.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
8.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 9 3 2 4 6 - 7 11
9.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 9 7 2 0 14 - 4 23
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
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    • 65'
      Коль Исраэль уходит с поля. Алеесами Хайтам выходит вместо него
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Желтая карточка
      52'
      Идо Шахар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Идо Шахар из команды Аполлон забивает с точки!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      20'
      Леовижилду получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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