Тур: 18.
0:0
Перерыв
Ход матча
25'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.02 Тотал меньше 2,0
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
-
55 Carlos Dias
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
41 матч
19.5%
19.5%
61%
8 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
12.2%
48.8%
39%
5 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
14.6%
31.7%
53.7%
6 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.48
Среднее время на гол
108
188
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.39
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
1.39
0.88
Тотал матчей
2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
64
102
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берахино Сейдо
|3 (1)
|0.18
|Тшибола Аарон
|2
|0.12
|Папафотис Вассилис
|2
|0.12
|Макрис Андреас
|1
|0.06
|Бруно Араужо
|1
|0.06
|Хаза Жаред
|1
|0.06
|Silva
|1
|0.06
|Миральяс Кевин
|1 (1)
|0.06
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|6 (4)
|0.33
|Сушич Матео
|3
|0.17
|Эфрем Георгиос
|2
|0.11
|Блум Данни
|2
|0.11
|Костадинов Георги
|2
|0.11
|Донис Анастасиос
|2
|0.11
|Креспо Хосе
|1
|0.06
|Двали Лаша
|1
|0.06
|Квилитая Георгий
|1
|0.06
|Сарфо Кингсли
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
|Сациас Яннис
|1
|0.06
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|7
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Здравковски Давор
|4
|0
|Миральяс Кевин
|3
|0
|Vittorio Continella
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Сациас Яннис
|3
|0
|Донис Анастасиос
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
1
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АПОЭЛ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
9
АЕЛ Лимаcсол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
АПОЭЛ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
8
35%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
4
31%
7
30%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
143
313
710
115
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|12
|5
|1
|24 - 6
|41
|2.
|18
|13
|2
|3
|29 - 10
|41
|3.
|18
|11
|5
|2
|38 - 13
|38
|4.
|17
|9
|6
|2
|29 - 12
|33
|5.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|17
|8
|5
|4
|17 - 14
|29
|7.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|13 - 11
|23
|9.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|16
|4
|4
|8
|12 - 24
|16
|11.
|18
|4
|2
|12
|12 - 27
|14
|12.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|13.
|17
|3
|1
|13
|11 - 32
|10
|14.
|17
|1
|6
|10
|10 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|4.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|10.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|13.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 21
|2
|14.
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|13
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
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Прогноз на матч от Liveresult
-
2.02 Тотал меньше 2,0