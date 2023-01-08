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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
АЕЛ Лимаcсол
0:0
Перерыв
АПОЭЛ
0'
25' Желтая карточка
Донис Анастасиос

Ход матча

25'
 
Донис Анастасиос
36'
Макрис Андреас
Хаза Жаред
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
АПОЭЛ
6.50
3.65
5.70
Все Коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

41 матч

19.5%
19.5%
61%
8 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

12.2%
48.8%
39%
5 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

14.6%
31.7%
53.7%
6 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
С
1:0
ПД
3:0
К
0:2
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:4
К
1:1
К
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
6:0
С
0:0
К
4:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
КК
0:1
КК
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:0
КК
1:3
КК
0:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.48

Среднее время на гол

108
188

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.39

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

1.39
0.88

Тотал матчей

2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

64
102

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берахино Сейдо 3 (1) 0.18
Тшибола Аарон 2 0.12
Папафотис Вассилис 2 0.12
Макрис Андреас 1 0.06
Бруно Араужо 1 0.06
Хаза Жаред 1 0.06
Silva 1 0.06
Миральяс Кевин 1 (1) 0.06
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 6 (4) 0.33
Сушич Матео 3 0.17
Эфрем Георгиос 2 0.11
Блум Данни 2 0.11
Костадинов Георги 2 0.11
Донис Анастасиос 2 0.11
Креспо Хосе 1 0.06
Двали Лаша 1 0.06
Квилитая Георгий 1 0.06
Сарфо Кингсли 1 0.06
Далсью 1 0.06
Сациас Яннис 1 0.06

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 7 0
Бруно Араужо 5 0
Башту Угу 3 1
Здравковски Давор 4 0
Миральяс Кевин 3 0
Vittorio Continella 3 0
Медоевич Слободан 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Макрис Андреас 1 0
Милинчану Николай 1 0
Пантели Стилианос 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Маркиньос XXIII 3 0
Сациас Яннис 3 0
Донис Анастасиос 2 0
Далсью 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Сушич Матео 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Двали Лаша 1 0
Костадинов Георги 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
1
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АПОЭЛ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
9
АЕЛ Лимаcсол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
АПОЭЛ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
8
35%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
4
31%
7
30%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
3
3
13
1.5
7
10
1
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 18 12 5 1 24 - 6 41
2.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
3.
Пафос
 18 11 5 2 38 - 13 38
4.
Арис Лимассол
 17 9 6 2 29 - 12 33
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
8.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 17 6 5 6 13 - 11 23
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 16 4 4 8 12 - 24 16
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 17 3 1 13 11 - 32 10
14.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
8.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 9 3 2 4 6 - 7 11
9.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 9 7 2 0 14 - 4 23
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Хаза Жаред уходит с поля. Макрис Андреас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    25'
    Донис Анастасиос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
АПОЭЛ
6.50
3.65
5.70
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Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ онлайн

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АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ
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