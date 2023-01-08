Тур: 18.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаДонис Анастасиос
1:0
55' ГолМакрис Андреас
58' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
62' Желтая карточкаМиральяс Кевин
67' Желтая карточкаФеррари Франко
75' Желтая карточкаЭфрем Георгиос
76' Желтая карточкаAndre Ferreira Teixeira
85' Желтая карточкаМуриэл Беккер
88' Желтая карточкаСисс Амаду
90' Вторая желтая карточкаЭфрем Георгиос
90'+8
Ход матча
25'
55'
1:0
58'
62'
67'
75'
85'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.02 Тотал меньше 2,0
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
-
55 Carlos Dias
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
41 матч
19.5%
19.5%
61%
8 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
12.2%
48.8%
39%
5 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
14.6%
31.7%
53.7%
6 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.48
Среднее время на гол
108
188
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.39
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
1.39
0.88
Тотал матчей
2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
64
102
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берахино Сейдо
|3 (1)
|0.18
|Макрис Андреас
|2
|0.12
|Тшибола Аарон
|2
|0.12
|Папафотис Вассилис
|2
|0.12
|Бруно Араужо
|1
|0.06
|Хаза Жаред
|1
|0.06
|Silva
|1
|0.06
|Миральяс Кевин
|1 (1)
|0.06
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|6 (4)
|0.33
|Сушич Матео
|3
|0.17
|Эфрем Георгиос
|2
|0.11
|Блум Данни
|2
|0.11
|Костадинов Георги
|2
|0.11
|Донис Анастасиос
|2
|0.11
|Креспо Хосе
|1
|0.06
|Двали Лаша
|1
|0.06
|Квилитая Георгий
|1
|0.06
|Сарфо Кингсли
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
|Сациас Яннис
|1
|0.06
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|7
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Миральяс Кевин
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|3
|0
|Vittorio Continella
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Сисс Амаду
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Сациас Яннис
|3
|0
|Донис Анастасиос
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Феррари Франко
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
1
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
АПОЭЛ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
9
АЕЛ Лимаcсол
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
АПОЭЛ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
6
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
3
21%
8
35%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
7
30%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
26
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
144
314
711
116
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|13
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7