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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Арис Лимассол
0:0
Второй тайм: 46'
Акритас Хлоракас
0'
8' Желтая карточка
Matheus Clemente

Ход матча

8'
 
Matheus Clemente
24'
Яго Стив
Медиуб Абдель
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Акритас Хлоракас
14.00
7.40
17.00
Все Коэффициенты
Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

История личных встреч

Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:3
ВД
0:1
ВД
3:1
ВД
2:1
ВД
2:4
К
6:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

3.67
2.67

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.28
Кокорин Александр 5 (1) 0.28
Струски Кароль 3 0.17
Шави Уоррен 3 0.17
Шполярич Матья 2 0.11
Кажу 2 0.11
Браун Морган 2 0.11
Яблонский Евгений 1 0.06
Брорссон Франц 1 0.06
Маямбела Михлали 1 0.06
Гоми Янник 1 0.06
Джаве Флорисс 1 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.06
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 3 0.17
Jawad El Jemili 2 0.11
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.11
Vasos Dimosthenous 1 0.06
Stavros Gavriel 1 0.06
Rodrigo Varanda 1 0.06
Vasco Lopes 1 0.06

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 6 0
Яго Стив 4 1
Кокорин Александр 5 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 1
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Брорссон Франц 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Струски Кароль 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 5 1
Эрасо Хави 6 0
Шехич Эдин 5 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Stavros Gavriel 2 0
Reginaldo Ramires 2 0
Konstantinos Karagiannis 2 0
Jawad El Jemili 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Iasonas Pikis 1 0
Davi Araujo 1 0
Matheus Clemente 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Souleymane Fofana 1 0
Lois Fauriel 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Акритас Хлоракас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
5
Арис Лимассол
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
16

Волевые поражения

13
4
Арис Лимассол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Акритас Хлоракас
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

1
16

Волевые поражения

19
9

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
4
25%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
23%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

3
17
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
1
33%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
8
47%
76-90

Забито

29
12
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
4
14%
2
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
24%
3
25%
76-90

Пропущено

12
31
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 14
2
17%
3
10%
1-15
2
17%
8
26%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1

Результаты матчей

Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
8
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
1
7
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
9
8
1.5
2
15
4
13
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
АПОЭЛ
 18 12 4 2 24 - 7 40
3.
Пафос
 18 11 5 2 38 - 13 38
4.
Арис Лимассол
 0:0 18 9 7 2 29 - 12 34
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 0:0 17 4 5 8 12 - 24 17
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 0:0 18 3 2 13 11 - 32 11
14.
Олимпиакос Никосия
 0:0 18 1 7 10 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 0:0 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 0:0 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 0:0 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Арис Лимассол
 0:0 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 0:0 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Медиуб Абдель уходит с поля. Яго Стив выходит вместо него
  • Желтая карточка
    8'
    Матеус Клементе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Акритас Хлоракас
14.00
7.40
17.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимассол 0:0 Акритас Хлоракас онлайн

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Акритас Хлоракас
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