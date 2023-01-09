Тур: 18.
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гоми ЯнникНападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
-
-
80 Vasco Lopes
-
-
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
История личных встреч
Арис Лимассол
Акритас Хлоракас
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
3.67
2.67
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.28
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.28
|Струски Кароль
|3
|0.17
|Шави Уоррен
|3
|0.17
|Шполярич Матья
|2
|0.11
|Кажу
|2
|0.11
|Браун Морган
|2
|0.11
|Яблонский Евгений
|1
|0.06
|Брорссон Франц
|1
|0.06
|Маямбела Михлали
|1
|0.06
|Гоми Янник
|1
|0.06
|Джаве Флорисс
|1
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.06
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|3
|0.17
|Jawad El Jemili
|2
|0.11
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.11
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.06
|Stavros Gavriel
|1
|0.06
|Rodrigo Varanda
|1
|0.06
|Vasco Lopes
|1
|0.06
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Кокорин Александр
|5
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|1
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Брорссон Франц
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Струски Кароль
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|5
|1
|Эрасо Хави
|6
|0
|Шехич Эдин
|5
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Stavros Gavriel
|2
|0
|Reginaldo Ramires
|2
|0
|Konstantinos Karagiannis
|2
|0
|Jawad El Jemili
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Iasonas Pikis
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Matheus Clemente
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Souleymane Fofana
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Акритас Хлоракас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
5
Арис Лимассол
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
16
Волевые поражения
13
4
Арис Лимассол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Акритас Хлоракас
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
1
16
Волевые поражения
19
9
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
4
25%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
23%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
3
17
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
1
33%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
8
47%
76-90
Забито
29
12
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
4
14%
2
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
24%
3
25%
76-90
Пропущено
12
31
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 14
2
17%
3
10%
1-15
2
17%
8
26%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1
Результаты матчей
Арис Лимассол
Акритас Хлоракас
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Акритас Хлоракас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
18
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
98
98
215
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|29 - 10
|41
|2.
|18
|12
|4
|2
|24 - 7
|40
|3.
|18
|11
|5
|2
|38 - 13
|38
|4.
|0:0
|18
|9
|7
|2
|29 - 12
|34
|5.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|17
|8
|5
|4
|17 - 14
|29
|7.
|17
|7
|4
|6
|14 - 11
|25
|8.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|9.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 24
|17
|11.
|18
|4
|2
|12
|12 - 27
|14
|12.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|13.
|0:0
|18
|3
|2
|13
|11 - 32
|11
|14.
|0:0
|18
|1
|7
|10
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|13.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|12.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|13.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|5 - 21
|2
|14.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|4 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|13
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7