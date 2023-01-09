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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Арис Лимассол
0:0
Конец матча
Акритас Хлоракас
0'
8' Желтая карточка
Matheus Clemente
47' Желтая карточка
Шехич Эдин
53' Красная карточка
Брорссон Франц
90' Желтая карточка
Vasco Lopes
90'+6
Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

История личных встреч

Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:3
ВД
0:1
ВД
3:1
ВД
2:1
ВД
2:4
К
6:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

3.67
2.67

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.28
Кокорин Александр 5 (1) 0.28
Струски Кароль 3 0.17
Шави Уоррен 3 0.17
Шполярич Матья 2 0.11
Кажу 2 0.11
Браун Морган 2 0.11
Яблонский Евгений 1 0.06
Брорссон Франц 1 0.06
Маямбела Михлали 1 0.06
Гоми Янник 1 0.06
Джаве Флорисс 1 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.06
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 3 0.17
Jawad El Jemili 2 0.11
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.11
Vasos Dimosthenous 1 0.06
Stavros Gavriel 1 0.06
Rodrigo Varanda 1 0.06
Vasco Lopes 1 0.06

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 6 0
Яго Стив 4 1
Кокорин Александр 5 0
Брорссон Франц 3 1
Мукету-Муссунда Алекс 3 1
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Бенгтссон Лео 3 0
Струски Кароль 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 5 1
Эрасо Хави 6 0
Шехич Эдин 6 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Stavros Gavriel 2 0
Reginaldo Ramires 2 0
Konstantinos Karagiannis 2 0
Jawad El Jemili 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Iasonas Pikis 1 0
Davi Araujo 1 0
Matheus Clemente 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Vasco Lopes 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Souleymane Fofana 1 0
Lois Fauriel 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Акритас Хлоракас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
5
Арис Лимассол
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
16

Волевые поражения

13
4
Арис Лимассол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Акритас Хлоракас
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

1
16

Волевые поражения

19
9

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
4
25%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
23%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

3
17
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
1
33%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
8
47%
76-90

Забито

29
12
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
4 Не забивали 9
4
14%
2
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
24%
3
25%
76-90

Пропущено

12
31
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 14
2
17%
3
10%
1-15
2
17%
8
26%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1

Результаты матчей

Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Акритас Хлоракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
5
4
1.5
1
8
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
9
9
9
1.5
2
16
4
14
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
АПОЭЛ
 18 12 4 2 24 - 7 40
3.
Пафос
 18 11 5 2 38 - 13 38
4.
Арис Лимассол
 18 9 7 2 29 - 12 34
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 17 4 5 8 12 - 24 17
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 18 3 2 13 11 - 32 11
14.
Олимпиакос Никосия
 18 1 7 10 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • 53'
    УДАЛЕНИЕ! - Брорссон Франц увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    49'
    Брорссон Франц получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Шехич Эдин получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Яго Стив уходит с поля. Шави Уоррен выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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